Никаких виз и перелётов: россияне нашли идеальный способ отдохнуть осенью и меняют формат отдыха

5:47
Туризм

На ноябрьские выходные россияне всё чаще остаются дома — точнее, дома в пределах страны. В этом году спрос на внутренние путешествия вырос на 16 % по сравнению с прошлым годом. Городские каникулы, короткие железнодорожные туры, лечебные санатории и даже круизы — выбор настолько разнообразен, что каждый может найти отдых по душе.

Осенняя Казань
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя Казань

Ноябрь под флагом внутреннего туризма

По словам исполнительного директора ассоциации "Альянс туристических агентств" Натальи Осиповой, интерес к путешествиям по России этой осенью вырос заметно:

В этом году российские туристы активнее планируют поездки внутри страны на ноябрьские выходные.

Главные направления для короткого отпуска — Санкт-Петербург и Москва, следом идут Казань, Подмосковье, Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Крым. В этих городах активно готовятся к наплыву гостей: бронируются отели, экскурсии и культурные программы.

Куда поедут те, кто всё же выберет зарубежье

Желающих сменить не только обстановку, но и страну стало меньше. Те, кто всё же отправятся за границу, выберут Белоруссию и Абхазию — направления, куда легко добраться, не тратя лишнее время и деньги. Дальние перелёты большинство туристов откладывают на декабрь и январь, предпочитая новогодние каникулы для больших путешествий.

От круизов до шопинга: как меняются предпочтения

Россияне больше не ограничиваются привычным форматом отдыха. Всё популярнее становятся экскурсионные маршруты и оздоровительные туры, а также шопинг-поездки по крупным городам.

Особенно интерес вызывает речная навигация, которая в этом году продлится почти до середины ноября. Такой формат даёт возможность провести праздники на борту теплохода, наблюдая за осенними пейзажами из каюты.

Не теряют популярности и железнодорожные туры — они короткие, недорогие и подходят тем, кто хочет вырваться из рутины хотя бы на пару дней.

Как россияне готовятся к отдыху

Туроператоры отмечают, что планирование путешествий стало более осознанным: многие бронируют отели заранее, сравнивают цены и ищут необычные маршруты. Осенние программы по России позволяют совместить комфорт и насыщенность — от гастрономических туров в Поволжье до винных маршрутов в Краснодарском крае.

"Разнообразие видов отдыха также радует туристов: доступны экскурсионные программы, лечебные туры, шопинг и другие варианты", — подчеркнула Наталья Осипова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать бронирование на последние дни.
  • Последствие: рост цен и нехватка мест в популярных городах.
  • Альтернатива: планировать поездку хотя бы за 2-3 недели.
  • Ошибка: выбирать только южные регионы.
  • Последствие: переполненные курорты и скучный выбор.
  • Альтернатива: обратить внимание на культурные и гастрономические маршруты по центру России.
  • Ошибка: экономить на экскурсиях.
  • Последствие: пропустить главное в путешествии.
  • Альтернатива: включить экскурсионные программы в общий бюджет поездки.

Плюсы и минусы осенних путешествий по России

Плюсы Минусы
Низкие цены по сравнению с летом Короткий световой день
Меньше туристов и очередей Возможные дожди и прохлада
Уютная атмосфера городов Ограниченный выбор пляжного отдыха

Советы шаг за шагом: как провести ноябрьские праздники с пользой

  1. Выберите формат отдыха: экскурсионный, лечебный, активный или расслабленный.
  2. Забронируйте жильё заранее — популярные направления заполняются быстро.
  3. Проверьте расписание культурных событий в выбранном городе.
  4. Если планируете поездку поездом, уточните наличие билетов на вечерние рейсы.
  5. Захватите тёплую одежду — даже в Сочи ноябрь может удивить прохладой.

Интересные факты

  • Средняя продолжительность ноябрьского отпуска у россиян — 3-4 дня.
  • Самый популярный вид отдыха — экскурсионный тур по историческим городам.
  • Спрос на внутренние путешествия вырос на 16 %, а на зарубежные — снизился на 8 %.

Мифы и правда

  • Миф: отдых в России осенью скучный и холодный.
  • Правда: ноябрь — идеальное время для музеев, гастротуров и коротких путешествий.
  • Миф: речные круизы заканчиваются в сентябре.
  • Правда: навигация в этом году продлена до середины ноября.
  • Миф: поездки по России дороже, чем за границу.
  • Правда: при раннем бронировании внутренние туры обходятся в полтора-два раза дешевле.

А что, если путешествовать по новому?

А что если в этом году не лететь к морю, а открыть для себя Россию по-новому? Небольшие поездки по историческим маршрутам, тихие санатории, уютные рестораны в старинных городах — всё это создаёт атмосферу настоящего осеннего путешествия без спешки и суеты.

Рост интереса к внутреннему туризму показывает, что россияне всё чаще ищут баланс между комфортом, доступностью и смыслом. Путешествия по стране становятся не просто заменой зарубежным поездкам, а осознанным выбором — возможностью увидеть родные места, поддержать локальный бизнес и почувствовать, насколько огромна и разнообразна Россия. Ноябрьские выходные лишь подтверждают: для хорошего отдыха не всегда нужно улетать далеко.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
