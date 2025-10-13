Никаких виз и перелётов: россияне нашли идеальный способ отдохнуть осенью и меняют формат отдыха

На ноябрьские выходные россияне всё чаще остаются дома — точнее, дома в пределах страны. В этом году спрос на внутренние путешествия вырос на 16 % по сравнению с прошлым годом. Городские каникулы, короткие железнодорожные туры, лечебные санатории и даже круизы — выбор настолько разнообразен, что каждый может найти отдых по душе.
По словам исполнительного директора ассоциации "Альянс туристических агентств" Натальи Осиповой, интерес к путешествиям по России этой осенью вырос заметно:
В этом году российские туристы активнее планируют поездки внутри страны на ноябрьские выходные.
Главные направления для короткого отпуска — Санкт-Петербург и Москва, следом идут Казань, Подмосковье, Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Крым. В этих городах активно готовятся к наплыву гостей: бронируются отели, экскурсии и культурные программы.
Желающих сменить не только обстановку, но и страну стало меньше. Те, кто всё же отправятся за границу, выберут Белоруссию и Абхазию — направления, куда легко добраться, не тратя лишнее время и деньги. Дальние перелёты большинство туристов откладывают на декабрь и январь, предпочитая новогодние каникулы для больших путешествий.
Россияне больше не ограничиваются привычным форматом отдыха. Всё популярнее становятся экскурсионные маршруты и оздоровительные туры, а также шопинг-поездки по крупным городам.
Особенно интерес вызывает речная навигация, которая в этом году продлится почти до середины ноября. Такой формат даёт возможность провести праздники на борту теплохода, наблюдая за осенними пейзажами из каюты.
Не теряют популярности и железнодорожные туры — они короткие, недорогие и подходят тем, кто хочет вырваться из рутины хотя бы на пару дней.
Туроператоры отмечают, что планирование путешествий стало более осознанным: многие бронируют отели заранее, сравнивают цены и ищут необычные маршруты. Осенние программы по России позволяют совместить комфорт и насыщенность — от гастрономических туров в Поволжье до винных маршрутов в Краснодарском крае.
"Разнообразие видов отдыха также радует туристов: доступны экскурсионные программы, лечебные туры, шопинг и другие варианты", — подчеркнула Наталья Осипова.
|Плюсы
|Минусы
|Низкие цены по сравнению с летом
|Короткий световой день
|Меньше туристов и очередей
|Возможные дожди и прохлада
|Уютная атмосфера городов
|Ограниченный выбор пляжного отдыха
А что если в этом году не лететь к морю, а открыть для себя Россию по-новому? Небольшие поездки по историческим маршрутам, тихие санатории, уютные рестораны в старинных городах — всё это создаёт атмосферу настоящего осеннего путешествия без спешки и суеты.
Рост интереса к внутреннему туризму показывает, что россияне всё чаще ищут баланс между комфортом, доступностью и смыслом. Путешествия по стране становятся не просто заменой зарубежным поездкам, а осознанным выбором — возможностью увидеть родные места, поддержать локальный бизнес и почувствовать, насколько огромна и разнообразна Россия. Ноябрьские выходные лишь подтверждают: для хорошего отдыха не всегда нужно улетать далеко.
Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.