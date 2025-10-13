От Сочи до Антальи: почему к российским туристам всё чаще относятся с презрением

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Туризм на Черноморском побережье — дело тонкое. Одни приезжают за солнцем и морем, другие — за выгодой и шумными вечеринками. Но не все отдыхающие знают, что у местных жителей уже давно есть собственные "ярлыки" для гостей — от ироничных до откровенно обидных.

Пляж на Черном море
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пляж на Черном море

Когда "бздых" — это не просто шутка

На улицах Сочи и Геленджика можно услышать непривычное слово — "бздых". Оно звучит беззаботно, но смысл у него не самый приятный. Так южане называют туристов, которые ведут себя вызывающе: громко спорят, загорают до ожога, спорят с персоналом и уверены, что им "все можно".

В переводе на местный жаргон "бздых" — это приезжий, забывший, что он гость. И хотя не каждый местный вкладывает в это слово злость, интонация часто говорит сама за себя: уважения в нем мало.

По словам самих жителей, такие туристы портят репутацию отдыхающих и мешают остальным насладиться отпуском. Ведь одно дело — весело отдыхать, и совсем другое — чувствовать себя хозяином чужого города.

Кто такие "доширачники" и почему их не любят

Второе прозвище, получившее широкое распространение, — "доширачники". Так называют людей, которые приезжают на юг, но стараются не потратить ни рубля сверх необходимого. Они привозят из дома еду, спят в дешевых гостевых домах и обходят стороной кафе и экскурсии.

С точки зрения местного бизнеса, такие отдыхающие не приносят курортам прибыли, а значит — не способствуют развитию региона. Магазины, кафе и экскурсоводы остаются без клиентов, а мусора после таких "туристов-экономистов" зачастую остается немало.

"Проблема не в экономии, а в отношении. Когда человек приезжает к морю с пакетом лапши быстрого приготовления и считает, что это норма, он не уважает ни себя, ни место, где отдыхает", — отметил сотрудник одного из сочинских отелей Алексей Иванов.

Местные жители признаются: к таким туристам относятся настороженно. Ведь туризм — это не только пляжи, но и работа тысяч людей, зависящих от потока гостей.

"Понаехи" — не туристы, а новые соседи

Особая категория — те, кто решил не уезжать. Их называют "понаехами". Это слово появилось давно, но в последние годы приобрело новое звучание. Сюда относят людей, переехавших на юг из других регионов России — в поисках тепла, моря и новой жизни.

Сначала все кажется идеальным: свежий воздух, солнце, близость к пляжу. Но спустя пару месяцев начинаются жалобы — на зарплаты, пробки и дорогие продукты. Так у местных рождается раздражение: приезжие сами выбрали переезд, но продолжают сравнивать юг с мегаполисами.

Южане говорят: если уж решился на переезд — принимай правила региона, не пытайся изменить его под себя. Именно поэтому слово "понаех" звучит с лёгкой иронией, но иногда — и с усталостью.

Туристы за границей: стереотипы возвращаются

Проблема восприятия туристов не ограничивается Россией. За рубежом к россиянам тоже относятся по-разному. Туристка Наталья поделилась опытом отдыха в Турции, где почувствовала разницу в отношении со стороны персонала.

Подобные истории порождают ощущение несправедливости. Но специалисты по туризму считают: отношение к туристам часто отражает репутацию страны в целом. И хотя большинство отелей стараются быть гостеприимными, осадок от таких случаев остается.

Почему важно понимать местный контекст

Юг России живёт по своим правилам. Здесь ценят доброжелательность, спокойствие и уважение. Туристы, которые это понимают, быстро находят общий язык с местными. Остальные — становятся "бздыхами".

Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсе ежегодно принимают миллионы гостей. И местные не против туристов — они против хамства. Приезжие, которые здороваются, убирают мусор и не спорят с продавцами, часто становятся для южан "своими".

А вот те, кто приезжает с чувством превосходства, сталкиваются с холодной вежливостью.

Советы туристам, чтобы не попасть в "чёрный список" южан

  1. Улыбайтесь и здоровайтесь с местными — это работает лучше любых чаевых.
  2. Не спорьте с продавцами и официантами, даже если кажется, что вас обманули.
  3. Не мусорите на пляже. В маленьких курортных городках это сразу бросается в глаза.
  4. Покупайте хотя бы часть продуктов и сувениров на месте — так вы поддерживаете экономику региона.
  5. Не сравнивайте юг с Москвой или Питером. Это другой ритм и другое настроение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: экономить на всем и питаться только привезенной лапшой.
    Последствие: раздражение местных и плохой имидж туристов.
    Альтернатива: пробовать местные кафе, где цены часто не выше столичных.
  • Ошибка: громко выяснять отношения на пляже или в очереди.
    Последствие: вас быстро запомнят как "бздыхов".
    Альтернатива: сохраняйте спокойствие, даже если что-то не так.
  • Ошибка: жаловаться на южный ритм жизни.
    Последствие: прозвище "понаех".
    Альтернатива: примите, что юг живет медленнее, но добрее.

Плюсы и минусы "южного характера"

Плюсы Минусы
Искренность и гостеприимство Резкость в суждениях
Спокойный ритм жизни Нетерпимость к грубости
Уважение к традициям Неприязнь к демонстративному поведению

Мифы и правда

  • Миф: Все местные не любят туристов.
  • Правда: Южане против хамства, а не против отдыхающих.
  • Миф: Экономные путешественники всегда нежеланны.
  • Правда: Проблема не в экономии, а в отношении к людям и месту.
  • Миф: Переехать на юг — значит, начать идеальную жизнь.
  • Правда: Климат прекрасен, но социальные реалии требуют адаптации.

Если вы приезжаете с уважением и открытым сердцем, местные жители не только помогут, но и поделятся секретными местами — пляжами без толп и кафе, где кормят "по-домашнему".
А "бздыхами" остаются те, кто этого так и не понял.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
