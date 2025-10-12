Когда природа перестаёт быть доброй: ошибка, из-за которой туристы не возвращаются

Тема исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае стала одной из самых обсуждаемых последних недель. Сергей и Ирина вместе с дочерью и собакой отправились к горе Буратинке и не вернулись. Эту историю вспоминают многие, ведь похожие трагедии уже происходили — например, когда туристка из Тюмени сорвалась в ущелье на Усьвинских столбах. Почему даже опытные путешественники оказываются в беде, и как избежать фатальных ошибок в походах — разбираемся вместе с экспертами.
Современные туристические маршруты создают впечатление упорядоченности: проложенные тропы, указатели, навигационные столбы, патрулирующие егеря. Всё это будто обещает безопасность и контроль. На деле природа не подчиняется никаким правилам, и даже короткий поход может обернуться серьезным испытанием.
"На первый взгляд, инфраструктура в национальных парках и природных зонах действительно создает ощущение защищенности. Здесь есть егеря и сотрудники, которые курсируют по территории, за тропами следят. На маршрутах ставят метки, особенно в национальных парках, где это обязательное условие. Но это не говорит о полной безопасности. Туристы-одиночки, которые приезжают без инструкторов, зачастую не умеют эти метки читать и могут их не понять", — отметила инструктор по пешеходному туризму Елена Ремизова.
Даже там, где установлены метки и настилы, путешественников поджидают свои ловушки: резкие перепады погоды, обвалы, непроходимые участки. Опытные гиды проверяют карту по нескольку раз за день, даже если знают маршрут наизусть.
Причина большинства трагедий — банальное недооценивание природных факторов. Легкомысленное отношение к погоде или снаряжению может стоить жизни. Среди главных опасностей:
Скалистые поверхности. На таких участках любое неосторожное движение способно привести к падению.
Резкая смена погоды. Туман, дождь и ветер не только снижают видимость, но и повышают риск обморожений и потери ориентации.
Отсутствие навыков навигации. Даже маркированные тропы теряют смысл, если человек не умеет читать условные знаки или карты.
Некоторые участки маршрутов в тайге и на Урале пересекают курумники — поля из скользких камней. Они сбивают с толку даже профессионалов: стоит потерять ориентир — и путь обратно становится неизвестен.
Неправильная одежда и обувь — одна из главных причин травм в походах. Туристы часто недооценивают значение, считая, что обычные кроссовки подойдут. На деле именно обувь может решить исход путешествия.
"На каждом камне можно потерять равновесие, поскользнуться, упасть и серьезно пострадать", — подчеркнула инструктор.
Ключевые элементы экипировки:
• водонепроницаемая куртка и запас сухой одежды;
• прочные ботинки с фиксированной щиколоткой;
• треккинговые палки для распределения нагрузки и устойчивости.
Если маршрут проходит по горным склонам, особенно важно иметь перчатки, шлем и налобный фонарь. Без этих деталей человек рискует не только замерзнуть, но и потерять контроль над движением на высоте.
Немногие задумываются, что природа опасна не только из-за ландшафта. В тайге и горах можно столкнуться с дикими животными, ядовитыми растениями и непредсказуемыми природными процессами.
"Люди, оказавшись в лесу, начинают собирать грибы, есть ягоды, думая, что они съедобные. Многие считают, что раз эта ягодка похожа на ту, что они в детстве собирали с бабушкой, значит, можно смело отправлять в рот. На деле она может оказаться ядовитой", — пояснила Елена Ремизова.
Еще одна причина гибели туристов — потеря направления из-за самоуверенности. Стоит немного отойти от тропы "просто по нужде" или ради удачного фото, и человек уже не может вернуться. Лес меняется каждую минуту — свет, звук, запахи дезориентируют даже опытных.
Изучите маршрут. Перед выходом скачайте офлайн-карту и отметьте контрольные точки.
Сообщите о маршруте. Оставьте данные о походе друзьям или спасателям — это поможет, если связь пропадет.
Проверьте экипировку. Проверьте наличие аптечки, ножа, компаса, фонаря и запаса воды.
Следите за погодой. При сильных изменениях климата лучше отменить или перенести поход.
Не идите в одиночку. Минимальная группа — два человека, оптимально три-четыре.
Даже если кажется, что путь короткий и безопасный, нужно готовиться так, будто впереди полноценный поход.
Если вы всё же сбились с маршрута, главное — сохранять спокойствие. Найдите укрытие от ветра, разведите костер (если нет риска пожара), экономно расходуйте запасы. Не пытайтесь идти в темноте — утром ориентиры будут заметнее.
При возможности подайте сигнал с помощью зеркала, свистка или фонаря. Если телефон не ловит, поднимитесь на возвышенность. Важно не блуждать хаотично — лучше остаться на месте и ждать спасателей.
|Формат
|Преимущества
|Недостатки
|Самостоятельный поход
|Свобода маршрута, экономия
|Высокий риск потери, нехватка опыта
|Поход с инструктором
|Безопасность, обучение, поддержка
|Более высокая стоимость, ограниченная автономность
Миф: В национальных парках всё безопасно.
Правда: Даже самые ухоженные тропы могут быть опасны из-за погоды и человеческих ошибок.
Миф: Если есть GPS, потеряться невозможно.
Правда: В горах и лесах сигнал часто пропадает, а техника выходит из строя.
Миф: Опытный турист не ошибается.
Правда: Ошибки совершают все — главное, быть готовым их исправить.
Проблема безопасности в туризме поднимается не впервые. Ещё в советские годы существовали курсы подготовки туристов, где обучали ориентированию, первой помощи и выживанию. Сегодня подобные школы работают при федерациях туризма и спасательных отрядах — пройти их может каждый желающий.
