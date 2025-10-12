Когда природа перестаёт быть доброй: ошибка, из-за которой туристы не возвращаются

Тема исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае стала одной из самых обсуждаемых последних недель. Сергей и Ирина вместе с дочерью и собакой отправились к горе Буратинке и не вернулись. Эту историю вспоминают многие, ведь похожие трагедии уже происходили — например, когда туристка из Тюмени сорвалась в ущелье на Усьвинских столбах. Почему даже опытные путешественники оказываются в беде, и как избежать фатальных ошибок в походах — разбираемся вместе с экспертами.

Иллюзия безопасности в природе

Современные туристические маршруты создают впечатление упорядоченности: проложенные тропы, указатели, навигационные столбы, патрулирующие егеря. Всё это будто обещает безопасность и контроль. На деле природа не подчиняется никаким правилам, и даже короткий поход может обернуться серьезным испытанием.

"На первый взгляд, инфраструктура в национальных парках и природных зонах действительно создает ощущение защищенности. Здесь есть егеря и сотрудники, которые курсируют по территории, за тропами следят. На маршрутах ставят метки, особенно в национальных парках, где это обязательное условие. Но это не говорит о полной безопасности. Туристы-одиночки, которые приезжают без инструкторов, зачастую не умеют эти метки читать и могут их не понять", — отметила инструктор по пешеходному туризму Елена Ремизова.

Даже там, где установлены метки и настилы, путешественников поджидают свои ловушки: резкие перепады погоды, обвалы, непроходимые участки. Опытные гиды проверяют карту по нескольку раз за день, даже если знают маршрут наизусть.

Где кроются настоящие риски

Причина большинства трагедий — банальное недооценивание природных факторов. Легкомысленное отношение к погоде или снаряжению может стоить жизни. Среди главных опасностей:

Скалистые поверхности. На таких участках любое неосторожное движение способно привести к падению. Резкая смена погоды. Туман, дождь и ветер не только снижают видимость, но и повышают риск обморожений и потери ориентации. Отсутствие навыков навигации. Даже маркированные тропы теряют смысл, если человек не умеет читать условные знаки или карты.

Некоторые участки маршрутов в тайге и на Урале пересекают курумники — поля из скользких камней. Они сбивают с толку даже профессионалов: стоит потерять ориентир — и путь обратно становится неизвестен.

Ошибки экипировки и их последствия

Неправильная одежда и обувь — одна из главных причин травм в походах. Туристы часто недооценивают значение, считая, что обычные кроссовки подойдут. На деле именно обувь может решить исход путешествия.

"На каждом камне можно потерять равновесие, поскользнуться, упасть и серьезно пострадать", — подчеркнула инструктор.

Ключевые элементы экипировки:

• водонепроницаемая куртка и запас сухой одежды;

• прочные ботинки с фиксированной щиколоткой;

• треккинговые палки для распределения нагрузки и устойчивости.

Если маршрут проходит по горным склонам, особенно важно иметь перчатки, шлем и налобный фонарь. Без этих деталей человек рискует не только замерзнуть, но и потерять контроль над движением на высоте.

Опасности, о которых забывают

Немногие задумываются, что природа опасна не только из-за ландшафта. В тайге и горах можно столкнуться с дикими животными, ядовитыми растениями и непредсказуемыми природными процессами.

"Люди, оказавшись в лесу, начинают собирать грибы, есть ягоды, думая, что они съедобные. Многие считают, что раз эта ягодка похожа на ту, что они в детстве собирали с бабушкой, значит, можно смело отправлять в рот. На деле она может оказаться ядовитой", — пояснила Елена Ремизова.

Еще одна причина гибели туристов — потеря направления из-за самоуверенности. Стоит немного отойти от тропы "просто по нужде" или ради удачного фото, и человек уже не может вернуться. Лес меняется каждую минуту — свет, звук, запахи дезориентируют даже опытных.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к походу

Изучите маршрут. Перед выходом скачайте офлайн-карту и отметьте контрольные точки. Сообщите о маршруте. Оставьте данные о походе друзьям или спасателям — это поможет, если связь пропадет. Проверьте экипировку. Проверьте наличие аптечки, ножа, компаса, фонаря и запаса воды. Следите за погодой. При сильных изменениях климата лучше отменить или перенести поход. Не идите в одиночку. Минимальная группа — два человека, оптимально три-четыре.

Даже если кажется, что путь короткий и безопасный, нужно готовиться так, будто впереди полноценный поход.

А что если потерялся

Если вы всё же сбились с маршрута, главное — сохранять спокойствие. Найдите укрытие от ветра, разведите костер (если нет риска пожара), экономно расходуйте запасы. Не пытайтесь идти в темноте — утром ориентиры будут заметнее.

При возможности подайте сигнал с помощью зеркала, свистка или фонаря. Если телефон не ловит, поднимитесь на возвышенность. Важно не блуждать хаотично — лучше остаться на месте и ждать спасателей.

Плюсы и минусы походов без гида

Формат Преимущества Недостатки Самостоятельный поход Свобода маршрута, экономия Высокий риск потери, нехватка опыта Поход с инструктором Безопасность, обучение, поддержка Более высокая стоимость, ограниченная автономность Мифы и правда Миф: В национальных парках всё безопасно.

Правда: Даже самые ухоженные тропы могут быть опасны из-за погоды и человеческих ошибок. Миф: Если есть GPS, потеряться невозможно.

Правда: В горах и лесах сигнал часто пропадает, а техника выходит из строя. Миф: Опытный турист не ошибается.

Правда: Ошибки совершают все — главное, быть готовым их исправить. Исторический контекст Проблема безопасности в туризме поднимается не впервые. Ещё в советские годы существовали курсы подготовки туристов, где обучали ориентированию, первой помощи и выживанию. Сегодня подобные школы работают при федерациях туризма и спасательных отрядах — пройти их может каждый желающий.