Куда туристы летят за адреналином и красотой: самые гипнотические водопады мира

Стоять у водопада — значит наблюдать, как природа проявляет мощь и красоту в чистом виде. Поток воды, срывающийся с высоты, гул, превращающий воздух в вибрацию, капли, обдающие лицо — всё это создаёт ощущение первобытной стихии.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiffany Bailey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Водопад Глюфрабуй, Исландия

Такие места не только поражают, но и вызывают адреналин. Когда стоишь у обрыва или подплываешь к отвесному потоку на лодке, чувствуешь, как сердце замирает. А если решитесь взглянуть на водопад с высоты — с вертолёта или смотровой площадки — мир на мгновение кажется нереальным.

Глюфрабуй, Исландия — "тот, кто живёт в каньоне"

Высота: 40 м (примерно 13 этажей)

Ширина: около 20 м

Этот водопад — настоящий скрытый алмаз. Глюфрабуй (Gljúfrabúi) прячется в узком каньоне, за стеной из скал, словно хранит свои тайны от посторонних глаз. Чтобы увидеть его, придётся проявить немного смелости — пройти по камням через мелкую речку вглубь пещеры.

Зрелище того стоит: мощный поток срывается сверху прямо в тесное каменное ущелье, разбиваясь на тысячи брызг. Лестница и тропа позволяют подняться на половину высоты водопада, откуда открывается вид на каньон с совершенно иного ракурса.

Глюфрабуй находится всего в километре от известного Сельяландсфосса. К нему ведёт указанный маршрут, начинающийся прямо от смотровой площадки.

Когда ехать

Лучшее время — с конца весны до начала осени. Даже летом здесь прохладно и дождливо, поэтому возьмите дождевик и треккинговую обувь.

Берлинский водопад, ЮАР — "свеча" каньона Блайд

Высота: 80 м (примерно 27 этажей)

Ширина: 20 м

Берлинский водопад (Berlin Falls) получил своё имя от немецких шахтёров, которые во времена золотой лихорадки называли местные природные объекты в честь родных городов.

По форме водопад действительно напоминает свечу: узкий поток на вершине словно фитиль, а струя воды, расширяющаяся по пути вниз, — тело свечи.

Окрестности идеально подходят для прогулок, пикников и купания у подножия водопада — вода здесь прохладная, но освежающая.

Когда ехать

С декабря по февраль — жара и засуха, водопад теряет мощь. Лучший сезон — с марта по ноябрь: тепло, но не душно, и поток полноводен. В июле и августе температура может опускаться до +14 °C — захватите ветровку.

Лиссабонский водопад, ЮАР — гордость Южной Африки

Высота: 92 м (31 этаж)

Ширина: 40 м

Лиссабонский водопад (Lisbon Falls) — самый высокий в Южно-Африканской Республике. Он находится недалеко от Берлинского, севернее Граскопа. Река здесь разделяется на три потока, которые обрушиваются вниз с разной силой — получается многослойный каскад, особенно красивый после дождей.

Со смотровой площадки создаётся иллюзия, будто стоишь прямо за стеной воды. Панорама впечатляет даже видавших мир путешественников.

Когда ехать

Лучше приезжать с весны по осень, когда тёплая погода и высокий уровень воды. Учтите, что зимние месяцы (июнь-август) прохладные, температура опускается до +14 °C.

Эль-Ничо, Куба — жемчужина в джунглях

Высота: 30 м (10 этажей)

Ширина: 40 м

На Кубе этот водопад считают одним из самых живописных. Эль-Ничо расположен в национальном парке Топес-де-Кольянтес, в окружении густых тропических зарослей.

Тропа длиной чуть больше километра ведёт через джунгли по маршруту Reino de las Aguas — "Королевство вод". По пути встречаются смотровые площадки и природные бассейны, где можно искупаться. Вода прохладная, но прозрачная, а изумрудные заросли придают месту сказочный вид.

Когда ехать

С мая по октябрь — зной и высокая влажность, поэтому комфортнее всего в межсезонье: апрель или ноябрь-декабрь. В эти месяцы случаются короткие ливни, наполняющие водопад, но воздух остаётся свежим.

Водопад Плюсы Минусы Глюфрабуй Уникальное расположение в пещере, малолюдно Требует треккинговой обуви Берлинский Можно купаться, красивая панорама Долгая дорога из Йоханнесбурга Лиссабонский Самый высокий в ЮАР, бесплатный вход Погода может быть холодной Эль-Ничо Джунгли, купание в природных "ваннах" Высокая влажность летом

Советы путешественникам

Берите дождевик и зонтик. Водопады — это всегда влага и брызги. Позаботьтесь о технике. Камера или смартфон легко могут промокнуть. Выбирайте надёжную обувь. Скользкие камни — не место для сандалий. Возьмите спрей от насекомых. В джунглях их особенно много. Одевайтесь по слоям. Погода рядом с водопадом может меняться за минуты. Проверяйте билеты и цены заранее. Стоимость услуг и перелётов может меняться.