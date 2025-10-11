Мир подо льдом и бирюзовые зеркала: самые чистые озёра мира, куда хочется возвращаться снова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:58
Туризм

Чистейшие озёра притягивают не только путешественников, но и учёных. Вода, через которую можно рассмотреть собственное отражение, всегда говорит о здоровье природы, а её прозрачность становится символом нетронутых мест. Такие водоёмы редко расположены рядом с городами — они спрятаны в горах, среди хвойных лесов и ледников, где человек — лишь гость.

Озеро Пейто, Канада
Фото: commons.wikimedia.org by dyonis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Озеро Пейто, Канада

Расскажем о пяти озёрах, где вода поражает своей чистотой и красотой.

Байкал, Россия — сердце Сибири

Байкал называют "синим чудом" и недаром: это самое глубокое озеро в мире (до 1642 м) и крупнейшее по запасам пресной воды — здесь сосредоточено около 20% мировых резервов. Но главное — прозрачность воды. Видимость достигает 40 метров, а чистоту поддерживают микроскопические рачки-эпишуры, которые фильтруют воду, пропуская её через себя.

Вода в Байкале поступает из десятков горных рек, поэтому даже летом она кристально холодная. На его берегах живут редкие виды животных, которых больше нет нигде на Земле: байкальская нерпа — единственный пресноводный тюлень, а также омуль и хариус, известные деликатесы Прибайкалья.

Зимой Байкал превращается в ледяное чудо: гладкий прозрачный лёд, синие трещины и звуки, будто из глубины планеты. Не зря путешественники называют его "океаном подо льдом". Озеро входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и остаётся одной из главных природных достопримечательностей России.

Зюраткуль, Россия — озеро на вершине Урала

Зюраткуль — жемчужина Челябинской области и гордость одноимённого национального парка. Озеро расположено на высоте более 700 метров над уровнем моря и считается самым высокогорным на Урале. Его вода настолько чистая, что в некоторых местах её можно пить прямо из ладоней.

Озеро питают 29 рек и ручьёв, а благодаря постоянному притоку и проточности вода не застаивается. Глубина водоёма небольшая — от трёх до двенадцати метров, зато площадь впечатляет: около 13 тысяч квадратных метров.

Берега Зюраткуля окружены горами и густыми еловыми лесами, где можно встретить лосей, глухарей и орланов. Летом туристы катаются здесь на каяках, рыбачат и отправляются в походы по тропам, ведущим к вершинам хребтов.

Местные туристические базы предлагают отдых в домиках прямо у воды, а по вечерам можно наблюдать закаты, когда озеро окрашивается в серебристо-розовые тона.

Морейн, Канада — бирюзовое зеркало ледников

В провинции Альберта, в сердце канадских Скалистых гор, скрывается озеро Морейн — одно из самых фотогеничных мест планеты. Вода здесь питается ледниковыми потоками и настолько прозрачна, что кажется, будто смотришь в расплавленное стекло.

Цвет озера меняется в зависимости от солнечного света: от небесно-голубого до густого бирюзового. Это происходит из-за мельчайших частиц горных пород — так называемой "ледниковой муки".

Морейн невелико — площадь около 500 квадратных метров, глубина — 14 метров, но это одно из самых посещаемых мест в Канаде. Купаться здесь запрещено: температура воды даже летом не поднимается выше 10 °C, а территория охраняется.

Зато можно арендовать каноэ, пройтись по оборудованным тропам или насладиться панорамой с обзорных площадок. С них открывается знаменитый вид на Долину десяти вершин — визитную карточку национального парка Банф.

Посещать озеро можно с конца мая до середины сентября, пока дороги не занесло снегом. Вход в парк стоит около 11 долларов, аренда каноэ — 160 долларов, но пейзажи того стоят.

Пейто, Канада — озеро в форме волка

Всего в нескольких десятках километров от Морейна находится ещё одно чудо — озеро Пейто. Оно расположено на высоте 1860 метров, и, если смотреть сверху, его очертания напоминают голову волка.

Как и Морейн, Пейто питается ледниковыми водами, богатым минеральным составом, благодаря чему его цвет — яркий лазурный. Глубина достигает 90 метров, а прозрачность воды — до 15 метров.

Купаться в Пейто нельзя — температура не поднимается выше 5 °C даже летом. Зато вокруг проложены живописные тропы, ведущие к смотровым площадкам, где открываются виды на горы и хвойные леса.

Здесь часто можно встретить диких животных: рысь, пуму, тетеревятника. Весной склоны усыпаны цветами, а в августе вода становится особенно яркой.

В отличие от Морейна, дорога к Пейто открыта круглый год, но лучшее время для поездки — июнь-сентябрь.

Тахо, США — горное чудо Калифорнии

На границе Калифорнии и Невады, в горах Сьерра-Невада, лежит одно из самых чистых и глубоких озёр Северной Америки — Тахо. Его площадь огромна — почти полмиллиона квадратных метров, а глубина достигает 500 метров.

Вода в Тахо прозрачная до 20 метров и окрашена в насыщенный синий цвет благодаря отражению солнечных лучей. У берегов она становится бирюзовой, и в ясные дни кажется, что дно можно достать рукой.

Озеро окружено сосновыми и кедровыми лесами, а побережье оборудовано для отдыха: здесь есть песчаные пляжи, кемпинги, пешеходные тропы и пункты проката спортивного инвентаря.

Зимой Тахо превращается в центр горнолыжного спорта — вокруг расположено несколько курортов мирового уровня, включая Heavenly и Squaw Valley. Летом сюда едут ради водных видов спорта: дайвинга, серфинга, парусников и вейкбордов.

Часть территорий озера охраняется, поэтому в некоторых зонах взимается плата за въезд. Но полюбоваться видами можно и бесплатно — со смотровых площадок вдоль шоссе, где открываются панорамы на горы и бескрайние водные просторы.

Плюсы и минусы путешествий к чистым озёрам

Плюсы Минусы
Уникальные пейзажи и кристальная вода Часто труднодоступные места
Возможность экологичного отдыха В некоторых зонах купание запрещено
Богатая флора и фауна Входные билеты и ограничения
Фотогеничные виды Короткий туристический сезон

Советы путешественникам

  1. Планируйте поездку заранее — многие природные зоны требуют бронирования.

  2. Берите с собой бутылку для воды: в большинстве озёр вода пригодна для питья.

  3. Не оставляйте мусор — экологические парки особенно чувствительны к вмешательству человека.

  4. Для фотографий лучшее время — утро или закат, когда солнце мягкое.

  5. Проверяйте погодные условия: горные дороги часто перекрывают из-за снега или обвалов.

FAQ

Можно ли купаться в этих озёрах?
В некоторых — да (Байкал, Зюраткуль, Тахо). В ледниковых водоёмах Канады купание запрещено из-за низкой температуры.

Какая температура воды в Байкале летом?
На поверхности — около 8-10 °C, в заливах может прогреваться до 16 °C.

Когда лучше ехать в Канаду, чтобы увидеть Морейн и Пейто?
С конца мая до середины сентября, когда снег сходит и открываются дороги.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
