Туризм со смертельным исходом: инструктор рассказал, как горы превращаются в ловушку

1:50
Туризм

История семьи, пропавшей в красноярской тайге, вновь напомнила, что даже опытные путешественники могут оказаться заложниками природы. На первый взгляд, метки, указатели и настилы должны гарантировать безопасность, но в действительности всё сложнее. Почему походы иногда оборачиваются трагедиями и как избежать типичных ошибок, рассказывает инструктор по пешеходному туризму и трекингу Елена Ремизова.

Опасности горных маршрутов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опасности горных маршрутов

Иллюзия безопасности

Маршруты через заповедники и национальные парки создают обманчивое ощущение защищенности. Кажется, что с современными навигаторами и отмеченными тропами ничего плохого случиться не может. Но именно уверенность в собственной безопасности часто становится главной ошибкой.

"Инфраструктура в национальных парках действительно создаёт ощущение защищённости. Здесь есть егеря, метки, сотрудники. Но это не говорит о полной безопасности. Туристы-одиночки, приезжающие без инструкторов, часто не умеют читать эти метки и могут их не понять", — пояснила инструктор по туризму Елена Ремизова.

Природные риски

Любой маршрут — это множество непредсказуемых препятствий. Скалистая местность, резкая смена погоды и курумники (каменистые поля) могут застать врасплох даже опытных участников похода.

Основные природные опасности

  • Скалы и крутые склоны. На них легко оступиться и получить травму.
  • Переменчивая погода. Гроза, туман или снегопад способны сбить с курса.
  • Навигационные ошибки. Даже при наличии маркировки важно уметь ориентироваться по карте и компасу.

"Причина многих трагедий кроется в недооценке опасностей, встречающихся на пути туристов", — подчёркивает Елена Ремизова.

Экипировка: что важно учесть

Правильная одежда и обувь решают многое. Неподходящие ботинки — частая причина травм. В горных походах нужны устойчивые треккинговые ботинки, водонепроницаемый плащ и удобный рюкзак.

"На каждом камне можно потерять равновесие, поскользнуться, упасть и серьёзно пострадать", — напоминает эксперт.

Туристы, которые недооценивают сложность маршрута, часто сталкиваются с тем, что приходится буквально "ползти" по склону или скользить вниз, цепляясь за ветки. Без треккинговых палок и перчаток такие участки становятся настоящим испытанием.

Опасности тайги: от камней до ягод

Одна из самых коварных ловушек в походах — потеря направления. Особенно часто это происходит на курумниках, где трудно различить тропу. Здесь легко сбиться и уйти в незнакомую местность.

Помимо рельефа, опасность представляют и растения. Туристы нередко пробуют ягоды, уверенные, что они съедобны.

"Люди, оказавшись в лесу, начинают собирать грибы, есть ягоды, думая, что они съедобные. Но то, что ягодка похожа на знакомую с детства, не значит, что она безопасна", — предупреждает Елена Ремизова.

Роль инструктора

Наличие опытного проводника снижает риск несчастных случаев. Он знает маршрут, проверяет экипировку, подсказывает, где можно набрать воду, а где — опасно приближаться к реке.

"Инструктор заранее изучает маршрут, помогает выбрать правильное оборудование и даёт советы относительно особенностей конкретного похода", — отмечает Елена Ремизова.

Однако даже с гидом безопасность зависит и от самих участников. Нельзя отставать от группы, самовольно уходить с тропы или останавливаться для "быстрого фото" на краю обрыва.

"Главная трудность заключается в легкомысленном подходе самих туристов к вопросам личной безопасности", — заключает эксперт.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте прогноз погоды перед выездом и берите запасную тёплую одежду.
  2. Изучите карту и скачайте офлайн-навигатор.
  3. Не отходите от группы — даже на несколько минут.
  4. Не пробуйте неизвестные растения и ягоды.
  5. Берите аптечку и запас воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться на метки маршрута и не брать карту.
  • Последствие: потеря ориентира при плохой видимости.
  • Альтернатива: совмещайте маркировку с бумажной картой и GPS.
  • Ошибка: недооценивать обувь.
  • Последствие: травма ноги или падение.
  • Альтернатива: используйте треккинговые ботинки с фиксированной подошвой.
  • Ошибка: отставание от группы.
  • Последствие: потеря связи и дезориентация.
  • Альтернатива: предупредите инструктора и двигайтесь в пределах видимости.

Сравнение: одиночный поход и организованный тур

Критерий Одиночный поход Поход с инструктором
Безопасность Зависит от опыта туриста Обеспечена профессионалом
Ориентация на местности Самостоятельная Помощь гида
Риск травм Высокий Минимизирован
Атмосфера Полная свобода Командный дух
Ответственность На туристе Разделена с инструктором

А что если вы потерялись?

Если всё-таки сбились с маршрута — не паниковать. Найдите безопасное место, подайте сигнал (фонарик, свисток, костёр). Постарайтесь не уходить далеко: спасатели начнут поиск с последней известной точки маршрута.

Помогут светоотражающие элементы и термоодеяло: оно заметно издалека и защищает от холода. Главное — экономить силы и не предпринимать резких действий в одиночку.

Плюсы и минусы треккинга

Плюсы

  • физическая активность и перезагрузка от городской рутины;
  • возможность увидеть уникальные природные ландшафты;
  • развитие навыков выживания и самостоятельности.

Минусы

  • зависимость от погоды;
  • физическая нагрузка;
  • высокий риск при отсутствии подготовки.

FAQ

Можно ли идти в поход без инструктора?

Да, если вы знакомы с маршрутом, умеете пользоваться картой и компасом. Но новичкам это крайне не рекомендуется.

Как выбрать обувь для треккинга?

Подошва должна быть жёсткой, с глубоким протектором, а материал — влагостойким.

Что делать при встрече с диким зверем?

Не бежать. Медленно отходите, не смотрите в глаза, не повышайте голос. Шуметь заранее, чтобы животное вас услышало.

Мифы и правда

  • Миф: маркированный маршрут полностью безопасен.
    Правда: тропы меняются из-за дождей и оползней, и метки могут сбивать с толку.
  • Миф: опытный турист не заблудится.
    Правда: даже профессионалы иногда теряют ориентир при плохой видимости.
  • Миф: если идти по тропе, звери не нападут.
    Правда: дикие животные могут появиться в любое время — особенно в сезон кормления.

Исторический контекст

Треккинг как массовое увлечение пришёл в Россию в 1970-х годах. Тогда походы организовывали туристические клубы при заводах и институтах. Сейчас маршруты стали доступнее, но из-за роста числа самостоятельных путешественников растёт и количество ЧП — природа не прощает самоуверенности.

3 интересных факта

  1. По статистике МЧС, большинство потерявшихся туристов — мужчины в возрасте 25-40 лет.
  2. Главная причина потерь — уход с тропы без предупреждения.
  3. 80% несчастных случаев происходит в радиусе пяти километров от начала маршрута.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
