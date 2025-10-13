Туризм со смертельным исходом: инструктор рассказал, как горы превращаются в ловушку

История семьи, пропавшей в красноярской тайге, вновь напомнила, что даже опытные путешественники могут оказаться заложниками природы. На первый взгляд, метки, указатели и настилы должны гарантировать безопасность, но в действительности всё сложнее. Почему походы иногда оборачиваются трагедиями и как избежать типичных ошибок, рассказывает инструктор по пешеходному туризму и трекингу Елена Ремизова.
Маршруты через заповедники и национальные парки создают обманчивое ощущение защищенности. Кажется, что с современными навигаторами и отмеченными тропами ничего плохого случиться не может. Но именно уверенность в собственной безопасности часто становится главной ошибкой.
"Инфраструктура в национальных парках действительно создаёт ощущение защищённости. Здесь есть егеря, метки, сотрудники. Но это не говорит о полной безопасности. Туристы-одиночки, приезжающие без инструкторов, часто не умеют читать эти метки и могут их не понять", — пояснила инструктор по туризму Елена Ремизова.
Любой маршрут — это множество непредсказуемых препятствий. Скалистая местность, резкая смена погоды и курумники (каменистые поля) могут застать врасплох даже опытных участников похода.
"Причина многих трагедий кроется в недооценке опасностей, встречающихся на пути туристов", — подчёркивает Елена Ремизова.
Правильная одежда и обувь решают многое. Неподходящие ботинки — частая причина травм. В горных походах нужны устойчивые треккинговые ботинки, водонепроницаемый плащ и удобный рюкзак.
"На каждом камне можно потерять равновесие, поскользнуться, упасть и серьёзно пострадать", — напоминает эксперт.
Туристы, которые недооценивают сложность маршрута, часто сталкиваются с тем, что приходится буквально "ползти" по склону или скользить вниз, цепляясь за ветки. Без треккинговых палок и перчаток такие участки становятся настоящим испытанием.
Одна из самых коварных ловушек в походах — потеря направления. Особенно часто это происходит на курумниках, где трудно различить тропу. Здесь легко сбиться и уйти в незнакомую местность.
Помимо рельефа, опасность представляют и растения. Туристы нередко пробуют ягоды, уверенные, что они съедобны.
"Люди, оказавшись в лесу, начинают собирать грибы, есть ягоды, думая, что они съедобные. Но то, что ягодка похожа на знакомую с детства, не значит, что она безопасна", — предупреждает Елена Ремизова.
Наличие опытного проводника снижает риск несчастных случаев. Он знает маршрут, проверяет экипировку, подсказывает, где можно набрать воду, а где — опасно приближаться к реке.
"Инструктор заранее изучает маршрут, помогает выбрать правильное оборудование и даёт советы относительно особенностей конкретного похода", — отмечает Елена Ремизова.
Однако даже с гидом безопасность зависит и от самих участников. Нельзя отставать от группы, самовольно уходить с тропы или останавливаться для "быстрого фото" на краю обрыва.
"Главная трудность заключается в легкомысленном подходе самих туристов к вопросам личной безопасности", — заключает эксперт.
|Критерий
|Одиночный поход
|Поход с инструктором
|Безопасность
|Зависит от опыта туриста
|Обеспечена профессионалом
|Ориентация на местности
|Самостоятельная
|Помощь гида
|Риск травм
|Высокий
|Минимизирован
|Атмосфера
|Полная свобода
|Командный дух
|Ответственность
|На туристе
|Разделена с инструктором
Если всё-таки сбились с маршрута — не паниковать. Найдите безопасное место, подайте сигнал (фонарик, свисток, костёр). Постарайтесь не уходить далеко: спасатели начнут поиск с последней известной точки маршрута.
Помогут светоотражающие элементы и термоодеяло: оно заметно издалека и защищает от холода. Главное — экономить силы и не предпринимать резких действий в одиночку.
Да, если вы знакомы с маршрутом, умеете пользоваться картой и компасом. Но новичкам это крайне не рекомендуется.
Подошва должна быть жёсткой, с глубоким протектором, а материал — влагостойким.
Не бежать. Медленно отходите, не смотрите в глаза, не повышайте голос. Шуметь заранее, чтобы животное вас услышало.
Треккинг как массовое увлечение пришёл в Россию в 1970-х годах. Тогда походы организовывали туристические клубы при заводах и институтах. Сейчас маршруты стали доступнее, но из-за роста числа самостоятельных путешественников растёт и количество ЧП — природа не прощает самоуверенности.
