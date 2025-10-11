Этот Китай не показывают в путеводителях: 5 мест, где реки переливаются всеми цветами, а горы парят в облаках

Китай умеет удивлять. Помимо древней архитектуры и футуристичных мегаполисов, здесь скрыты невероятные пейзажи: разноцветные горы, изумрудные озёра, природные бассейны, бурные реки и скалы, словно парящие в облаках. Если вы хотите увидеть Поднебесную с другой стороны — без городского шума, стоит отправиться в её национальные парки и заповедники.

Фото: commons.wikimedia.org by Taisyo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Великая Китайская стена, Бадалин

Цзючжайгоу — страна тысячи озёр

На северо-западе провинции Сычуань, в горах Миньшань, лежит долина Цзючжайгоу — одно из самых красивых мест Китая и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заповедник находится на высоте от 2500 до 4800 метров, и каждый метр этой территории дышит природной гармонией.

Главная гордость Цзючжайгоу — более сотни озёр с водой всех оттенков радуги: от ярко-бирюзового до глубокого фиолетового. Цвета постоянно меняются в зависимости от сезона, погоды, состава минералов и даже количества водорослей.

Особенно впечатляют озеро Пяти Цветов, которое меняет оттенок воды почти ежедневно, и озеро Панда с зелёно-голубым блеском и трёхуровневым водопадом. Среди природных чудес — и мощный Нуорилан, один из самых широких водопадов страны, окружённый густыми лесами.

Заповедник не только красив, но и важен для экологии: здесь обитают гигантские панды, курносые обезьяны и редкие такины.

Хуанлун — долина золотых террас

Всего в 100 километрах от Цзючжайгоу находится ещё одна природная жемчужина — заповедник Хуанлун. Его называют "долиной золотого дракона" за уникальные известковые террасы, образующие природные бассейны с водой всех возможных оттенков — от небесно-голубого до янтарного.

Кристально чистая вода перетекает из чаши в чашу, образуя каскады длиной более трёх километров. Эти природные бассейны формировались веками: талая ледниковая вода, богатая солями кальция, постепенно создавала причудливые формы, похожие на мраморные ступени.

Чжанцзяцзе — парящие горы из "Аватара"

Если вы когда-либо мечтали увидеть горы, которые будто висят в воздухе, вам в Чжанцзяцзе. Этот национальный лесной парк в провинции Хунань стал первым заповедником Китая и тоже включён в список ЮНЕСКО.

Здесь более трёх тысяч скальных пиков — вертикальных колонн из песчаника и кварца, покрытых зеленью. В туманную погоду они выглядят так, словно парят среди облаков. Одна из гор даже получила название Аллилуйя Аватар — именно она вдохновила Джеймса Кэмерона при создании ландшафтов планеты Пандоры в знаменитом фильме.

Лучшие виды открываются с гор Хуаншичжай и Юаньцзяцзе, куда можно подняться по канатной дороге или на скоростном лифте, встроенном прямо в скалу. Здесь же находится крупнейший в мире стеклянный мост и один из самых впечатляющих панорамных лифтов на планете.

Рядом с парком стоит посетить пещеру Жёлтого Дракона и прокатиться на самой длинной канатной дороге Китая, ведущей на гору Тяньмэнь.

"Три параллельные реки" — сино-тибетские Альпы

Огромный национальный парк на северо-западе провинции Юньнань называют сычуаньскими Альпами. По его глубоким ущельям текут три великие реки Китая — Янцзы, Салуин и Меконг. Они идут почти рядом, всего в нескольких десятках километров друг от друга, а затем расходятся в разные стороны света.

Эта территория входит в список ЮНЕСКО и считается одной из самых богатых по биологическому разнообразию в Азии. Здесь встречаются более 6000 видов растений и четверть всей китайской фауны, включая малых панд, бенгальских тигров и снежных барсов.

Поразительное сочетание ледников, лугов, водопадов и скал делает этот парк настоящим заповедником первозданной природы.

Бадалин — горы, где живёт Великая стена

Национальный парк Бадалин находится всего в 80 километрах от Пекина и идеально подходит для однодневной поездки. Здесь можно увидеть один из самых живописных и хорошо сохранившихся участков Великой Китайской стены, построенной в 1505 году династией Мин.

Этот участок считается самым популярным среди туристов: он оборудован смотровыми площадками, музеем и даже круговым кинотеатром, где показывают фильмы о строительстве стены.

Тем, кто не любит толпы, стоит приезжать в будни, избегая национальных праздников и "золотых недель".

Парк радует не только архитектурой, но и природой: ущелья, горные склоны до 1200 метров, леса из клёнов и сирени, которая весной превращает долину в ароматное облако.

Лучшее время для посещения — с середины сентября до конца октября, когда листья окрашиваются в огненные оттенки.

Плюсы и минусы путешествия по природным паркам Китая

Плюсы Минусы Невероятные природные ландшафты Долгие переезды между регионами Комфортные туристические маршруты Высокая посещаемость в сезон Возможность увидеть редких животных Некоторые локации требуют физической подготовки Развитая инфраструктура Цены для иностранцев немного выше

FAQ

Когда лучше ехать в заповедники Китая?

Весной и осенью — в это время мягкий климат, меньше туристов и лучшие пейзажи.

Нужна ли спецподготовка для прогулок по паркам?

В большинстве парков есть лёгкие маршруты, но в горах стоит иметь удобную обувь и базовую физическую форму.

Можно ли посещать эти места самостоятельно?

Да, но многие предпочитают туры — в стоимость часто включены трансферы и билеты на канатные дороги.