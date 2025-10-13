Забытые сокровища России: 5 промыслов, ради которых стоит отправиться в путешествие

Русские промыслы — это не только гжель и матрёшки. В разных уголках страны живут ремесленные традиции, сохранившиеся со времён, когда каждое изделие создавалось руками мастера, а не машиной. От резьбы по кости на Чукотке до кружевной вышивки в Новгородской области — отправляемся в путешествие по местам, где ремесло до сих пор вдохновляет.
На краю страны, где тундра встречается с Ледовитым океаном, из моржовых клыков рождаются миниатюрные шедевры. Косторезное искусство на Чукотке — не просто ремесло, а часть культуры. Здесь из кости создают фигурки, украшения и резные панно с изображением морских охотников и духов природы.
Главный центр промысла — Уэленская косторезная мастерская. Добраться туда сложно, но дух искусства можно почувствовать в музейном центре "Наследие Чукотки" в Анадыре. Там проводят мастер-классы, где можно попробовать вырезать простую фигурку или нанести гравюру.
Перелёт до Анадыря займёт около 8 часов. Вход в музей — порядка 200 рублей, мастер-классы стоят от 1 до 2 тысяч.
Когда-то крапива спасала северные народы от холода. Из её волокон ткали одежду, парусину и ремни. Сегодня древнее ремесло возрождают мастера Тобольского кремля.
В старинном Гостином дворе работает мастерская "Трава-огонь", где можно увидеть ткани и наряды, сделанные более века назад. Посетителям предлагают самим изготовить украшение или браслет из крапивного волокна — и убедиться, что материал прочный и удивительно мягкий.
До Тюмени — чуть менее трёх часов на самолёте, затем около 4 часов до Тобольска. Билеты туда и обратно — от 8 тысяч рублей, участие в мастер-классе — от 200 до 400 рублей.
На Руси искусство украшать серебро чёрными узорами известно больше тысячи лет. В XVII веке мастера Великого Устюга переняли секрет черни — сплава серебра с серой и свинцом, который при спекании образует на поверхности контрастный рисунок.
С 1933 года в городе работает завод "Северная чернь". Здесь можно пройти экскурсию и попробовать свои силы в ювелирном мастерстве — выгравировать снежинку на серебре или сделать подвеску с узором.
Самолёт до Вологды (около 1,5 часов, билеты от 14 тысяч), затем автобусом или поездом до Великого Устюга (около 6 часов). Мастер-классы стоят примерно 600 рублей.
Скопинская керамика — визитная карточка Рязанского края. Здесь из глины создают не только посуду, но и фантастических зверей — драконов, медведей, кентавров и птицу скопу.
Мастера используют традиционные техники: покрывают изделия дегтём, посыпают порошком цветных глазурей и обжигают в печи. Цвета получаются насыщенные — от тёмно-коричневого до ярко-зелёного, а некоторые изделия имеют дымчатый оттенок благодаря "задымлению".
В Скопине открыт завод и магазин, где можно не только купить сувенир, но и поучаствовать в лепке игрушки.
Поездом из Москвы — около 5 часов, билеты от 1,3 тысячи рублей. Мастер-класс — примерно 450 рублей.
Тончайшие узоры из нитей и света — это крестецкая строчка, уникальная техника вышивки, родившаяся в селе Крестцы на старинном торговом пути между Москвой и Петербургом.
В XIX веке из местного рукоделия она превратилась в народный промысел. Сегодня здесь работает фабрика, где мастерицы показывают, как из обычного полотна рождаются кружева. Экскурсия включает демонстрацию всех этапов — от натяжения нитей до создания сложного орнамента.
Поезд до Валдая (6-6,5 часов, билеты от 1,2 тысячи), затем автобус до посёлка Крестцы — около 45 минут. Экскурсии проходят трижды в неделю, участие стоит примерно 1 тысячу рублей.
|Регион
|Промысел
|Особенность
|Чукотка
|Резьба по кости
|Работа с моржовыми клыками
|Тобольск
|Ткачество из крапивы
|Натуральные ткани ручной работы
|Великий Устюг
|Чернение по серебру
|Древнее ювелирное искусство
|Скопин
|Керамика
|Глиняные игрушки и посуда
|Крестцы
|Вышивка
|Воздушные орнаменты из нитей
Да, многие промыслы представлены в сувенирных лавках крупных городов, но вживую они производят большее впечатление.
Желательно — особенно в небольших музеях, где группы формируют вручную.
Керамика и ткачество — безопасны и интересны для школьников.
Русские ремёсла формировались веками. Керамисты Скопина творили ещё при царях, мастера чернения украшали церковную утварь, а крестецкие рукодельницы славились ажурной вышивкой по всей Европе. Сегодня эти традиции переживают второе рождение: мастерские открываются в музеях, а местные фабрики становятся центрами культурного туризма.
