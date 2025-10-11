Где дух прошлого всё ещё дышит сквозь камни: путешествие в крепость, которую нельзя забыть

Туризм

Над живописным Новым Афоном, словно каменный страж, возвышается древняя Анакопийская крепость — одно из самых знаковых мест Абхазии. Отсюда, с вершины Иверской горы, открываются панорамные виды, которые будто переносят в прошлое. От издания Турпром и вашего обозревателя Светланы Пляцковской — всё о том, как здесь рождалась история.

Фото: https://aero-mov.ru/wp-content/uploads/2016/03/original-web.jpg by Baranov Denis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анакопийская крепость

Путь через века

Анакопия упоминается в хрониках уже в III веке нашей эры. Крепость стала центром древнего государства, а в VII-VIII веках — столицей Абхазского царства. Именно отсюда велась оборона побережья, а на вершине горы решались судьбы целого региона. В 1032 году Анакопию заняли византийцы, но ненадолго — уже через несколько десятилетий она вновь оказалась под контролем местных правителей. Позже, с изменением торговых путей и ослаблением царства, значение крепости стало угасать, и к XIV веку здесь остались лишь караульные посты.

Сегодня путешественники видят не просто руины. Это — живой след эпох, свидетелем которых была каждая каменная плита.

Архитектура, пережившая века

Крепость возведена из массивных каменных блоков, сложенных без раствора — типичная техника античного и раннесредневекового зодчества Кавказа. В некоторых местах стены сохранились до пяти метров высотой. Их суровая фактура на фоне зелёных склонов создаёт ощущение величия и силы.

На территории можно рассмотреть остатки древнего храма, сторожевых башен и цистерн. Особенно выделяется "неиссякаемый колодец" — загадочный источник, о котором сложено множество легенд. Местные жители верят, что вода здесь обладает целебными свойствами и не иссякает даже в засушливое лето.

Как добраться и что ожидать

Маршрут к крепости начинается у подножья Иверской горы, неподалёку от Новоафонского монастыря. Путь не самый лёгкий: подъем занимает 30-40 минут и требует удобной обуви. Зато по дороге открываются живописные виды на море и горные ущелья. Весной тропа утопает в цветах, а осенью воздух наполнен ароматом листвы и трав.

Лучшее время для визита — межсезонье. Весной и осенью температура воздуха комфортная, а солнце мягкое. Летом же подъём под палящими лучами может стать испытанием, а зимой нередко бывает скользко из-за наледи.

Легенды и тайны Иверской горы

Окрестности Анакопии окутаны множеством легенд. Одна из них рассказывает, что крепость была построена на месте древнего храма, посвящённого солнцу. По другой версии, здесь хранились реликвии первых христиан Абхазии. Археологи действительно находили фрагменты мозаик и предметы византийского происхождения, что подтверждает связь с раннехристианской культурой.

Согласно преданию, в тяжёлые времена осады жители Анакопии молились у чудесного колодца, и вода, как по воле небес, не иссякала, помогая им выстоять.

Советы путешественникам

Возьмите с собой бутылку воды и головной убор — тропа не имеет тенистых участков. Обязательно наденьте кроссовки или треккинговую обувь — камни могут быть скользкими. Захватите бинокль или фотоаппарат: виды с вершины действительно захватывают дух. Посетите также Новоафонский монастырь и пещеры — они находятся неподалёку и идеально дополняют экскурсию. Если планируете поездку летом, выходите рано утром, пока солнце не поднялось слишком высоко.

А что если подняться на закате

Местные гиды советуют попробовать вечерний подъём. После 17:00 солнце становится мягким, и склоны горы окрашиваются золотом. На вершине открывается вид, от которого трудно отвести взгляд: море постепенно темнеет, внизу загораются огни Нового Афона, а в небе появляется первая звезда. Такой момент многие называют "временем тишины" — когда кажется, что весь мир затаил дыхание.

Плюсы и минусы визита

Плюсы Минусы Удивительные виды и фотогеничные локации Крутой подъём Богатая история и аутентичная атмосфера Отсутствие инфраструктуры наверху Возможность прикоснуться к древности Летом — жара, зимой — наледь Подходит для семейных прогулок и туризма Нет кафе или туалетов рядом Мифы и правда Миф: вода в "неиссякаемом колодце" появляется только по праздникам.

Правда: источник действительно не пересыхает, но вода в нём держится круглый год благодаря природному подземному ручью. Миф: крепость построили византийцы.

Правда: византийцы лишь временно занимали Анакопию, но возведена она была задолго до их прихода. Миф: стены сложены без цемента, поэтому скоро разрушатся.

Правда: конструкция настолько прочна, что выдержала почти две тысячи лет. Камни сцеплены по принципу "сухой кладки", используемому в античной архитектуре. Интересные факты С высоты крепости виден не только Новый Афон, но и Черное море, уходящее за горизонт. В годы Великой Отечественной войны у подножия горы располагались наблюдательные посты Черноморского флота.