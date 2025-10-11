Когда дешёвый рай становится дорогим кошмаром: как Албания теряет туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:29
Туризм

Албания, ещё недавно стремительно ворвавшаяся в туристические рейтинги Европы, переживает не лучшие времена. Страна, которую блогеры называли "новым Таиландом на Адриатике", неожиданно столкнулась с падением интереса путешественников и ростом цен. Похоже, что стремительный успех может обернуться для Албании не новой эпохой процветания, а периодом переосмысления.

Растройство
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Растройство

От взлёта к замедлению

Всего несколько лет назад Албания казалась идеальным направлением для бюджетного отдыха. Чистые пляжи, живописные бухты, доступные цены на жильё и еду — всё это создало образ "европейских Мальдив". Но статистика 2025 года показывает, что темпы роста начали снижаться.

По данным Национального статистического агентства INSTAT, с января по август 2025 года страну посетили 8,34 миллиона иностранных туристов — лишь на 2,49% больше, чем годом ранее. Для сравнения: с 2019 года турпоток вырос почти на 80%. Цифры внушительные, но динамика перестала быть стремительной. Эксперты уверены — рынок насыщается, а интерес к стране постепенно остывает.

Почему туристы стали уезжать

Главная причина — повышение цен. Южные курорты, такие как Саранда и Ксамил, где раньше можно было позволить себе отдых почти "за копейки", подорожали на 12-20%. Речь идёт не только о жилье, но и о ресторанах, экскурсиях и даже пляжных услугах.

"Рост цен оттолкнул тех, кто ехал за бюджетным отдыхом", — отметил представитель туристического сектора Албании Ардиан Бека.

С ростом цен проявились и другие проблемы — слабая инфраструктура, хаотичная застройка, отсутствие контроля за качеством обслуживания и "серые" схемы, когда туристов заставляют переплачивать. Всё это формирует ощущение нестабильности и подрывает доверие путешественников.

Европа смотрит в другую сторону

Интерес к Албании всё чаще подменяют соседние направления. Черногория и Греция активно развивают туристическую инфраструктуру, улучшая транспортную доступность и стандарты сервиса. На фоне таких инвестиций Албания выглядит менее подготовленной.

"Проблема не в политике, а в поведении рынка и отсутствии подотчетности внутри сектора", — считает экономист Института туризма Албании Энвер Кадриу.

По его словам, без системных реформ Албания рискует потерять репутацию "доступного рая на Адриатике".

Когда всё начиналось: короткий экскурс

Ещё в середине 2010-х Албания была открытием для европейцев. В 2015 году страну посетили около 4,1 миллиона человек, а к 2024 году поток вырос почти втрое — до 11,6 миллиона. Среднегодовой рост составлял 12%.

Бум обеспечили несколько факторов:

  1. запуск лоукостеров Wizz Air и Ryanair;

  2. рост интереса к недорогим морским направлениям;

  3. продвижение в соцсетях;

  4. репутация безопасного и чистого места для отдыха.

Албанская Ривьера с её лазурными пляжами, городами Ксамил, Дхерми и Саранда стала главным магнитом для путешественников из Италии, Польши, Франции и Германии.

Советы путешественникам

Тем, кто собирается в Албанию, стоит учитывать несколько моментов:

  1. Бронируйте жильё заранее. В пик сезона отели и апартаменты заполняются за месяцы.

  2. Проверяйте отзывы. Качество обслуживания сильно варьируется.

  3. Изучайте транспортные маршруты. Автобусное сообщение развито слабо, а аренда авто не всегда выгодна.

  4. Планируйте расходы. Сезонные наценки на еду и развлечения достигают 30%.

А что если Албания изменит стратегию

Если правительство и бизнес объединят усилия, страна может вернуть интерес публики. Развитие экологического туризма, улучшение дорог, повышение стандартов обслуживания — всё это способно восстановить доверие.

Албания могла бы стать примером устойчивого туризма, если бы сосредоточилась не на количестве приезжих, а на качестве их впечатлений.

Плюсы и минусы отдыха в Албании

Плюсы Минусы
Живописные пляжи и природа Недоразвитая инфраструктура
Доступные цены (вне сезона) Переполненность летом
Добродушие местных жителей Проблемы с сервисом
Разнообразие маршрутов — от гор до моря Мусор и хаотичная застройка
Упрощённый визовый режим Растущие цены

FAQ

Как выбрать курорт в Албании?
Лучше ориентироваться на юг страны — Ксамил, Саранду или Дхерми. Эти курорты считаются самыми живописными и безопасными.

Что лучше: Албания или Черногория?
Если ищете низкие цены и дикость природы — Албания. Если комфорт и стабильность — Черногория.

Мифы и правда

Миф: всё ещё дёшево.
Правда: цены растут, особенно в летний сезон.

Миф: сервис плохой везде.
Правда: многое зависит от региона и конкретного заведения. В крупных городах стандарты выше.

3 интересных факта

• Албания входит в десятку самых быстрорастущих туристических направлений Европы 2020-х годов.
• Местные жители часто говорят на итальянском — наследие тесных культурных связей.

Исторический контекст

Развитие туризма в Албании началось после падения коммунистического режима в начале 1990-х. Первые иностранные путешественники появились в середине 1990-х, но массовый интерес начался лишь после 2010 года, когда в страну пришли европейские лоукостеры и инвесторы.

С тех пор Албания прошла путь от закрытой страны до модного туристического направления. И теперь ей предстоит новый этап — научиться быть не только дешёвой, но и качественной.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
