Когда дешёвый рай становится дорогим кошмаром: как Албания теряет туристов

Албания, ещё недавно стремительно ворвавшаяся в туристические рейтинги Европы, переживает не лучшие времена. Страна, которую блогеры называли "новым Таиландом на Адриатике", неожиданно столкнулась с падением интереса путешественников и ростом цен. Похоже, что стремительный успех может обернуться для Албании не новой эпохой процветания, а периодом переосмысления.
Всего несколько лет назад Албания казалась идеальным направлением для бюджетного отдыха. Чистые пляжи, живописные бухты, доступные цены на жильё и еду — всё это создало образ "европейских Мальдив". Но статистика 2025 года показывает, что темпы роста начали снижаться.
По данным Национального статистического агентства INSTAT, с января по август 2025 года страну посетили 8,34 миллиона иностранных туристов — лишь на 2,49% больше, чем годом ранее. Для сравнения: с 2019 года турпоток вырос почти на 80%. Цифры внушительные, но динамика перестала быть стремительной. Эксперты уверены — рынок насыщается, а интерес к стране постепенно остывает.
Главная причина — повышение цен. Южные курорты, такие как Саранда и Ксамил, где раньше можно было позволить себе отдых почти "за копейки", подорожали на 12-20%. Речь идёт не только о жилье, но и о ресторанах, экскурсиях и даже пляжных услугах.
"Рост цен оттолкнул тех, кто ехал за бюджетным отдыхом", — отметил представитель туристического сектора Албании Ардиан Бека.
С ростом цен проявились и другие проблемы — слабая инфраструктура, хаотичная застройка, отсутствие контроля за качеством обслуживания и "серые" схемы, когда туристов заставляют переплачивать. Всё это формирует ощущение нестабильности и подрывает доверие путешественников.
Интерес к Албании всё чаще подменяют соседние направления. Черногория и Греция активно развивают туристическую инфраструктуру, улучшая транспортную доступность и стандарты сервиса. На фоне таких инвестиций Албания выглядит менее подготовленной.
"Проблема не в политике, а в поведении рынка и отсутствии подотчетности внутри сектора", — считает экономист Института туризма Албании Энвер Кадриу.
По его словам, без системных реформ Албания рискует потерять репутацию "доступного рая на Адриатике".
Ещё в середине 2010-х Албания была открытием для европейцев. В 2015 году страну посетили около 4,1 миллиона человек, а к 2024 году поток вырос почти втрое — до 11,6 миллиона. Среднегодовой рост составлял 12%.
Бум обеспечили несколько факторов:
запуск лоукостеров Wizz Air и Ryanair;
рост интереса к недорогим морским направлениям;
продвижение в соцсетях;
репутация безопасного и чистого места для отдыха.
Албанская Ривьера с её лазурными пляжами, городами Ксамил, Дхерми и Саранда стала главным магнитом для путешественников из Италии, Польши, Франции и Германии.
Тем, кто собирается в Албанию, стоит учитывать несколько моментов:
Бронируйте жильё заранее. В пик сезона отели и апартаменты заполняются за месяцы.
Проверяйте отзывы. Качество обслуживания сильно варьируется.
Изучайте транспортные маршруты. Автобусное сообщение развито слабо, а аренда авто не всегда выгодна.
Планируйте расходы. Сезонные наценки на еду и развлечения достигают 30%.
Если правительство и бизнес объединят усилия, страна может вернуть интерес публики. Развитие экологического туризма, улучшение дорог, повышение стандартов обслуживания — всё это способно восстановить доверие.
Албания могла бы стать примером устойчивого туризма, если бы сосредоточилась не на количестве приезжих, а на качестве их впечатлений.
|Плюсы
|Минусы
|Живописные пляжи и природа
|Недоразвитая инфраструктура
|Доступные цены (вне сезона)
|Переполненность летом
|Добродушие местных жителей
|Проблемы с сервисом
|Разнообразие маршрутов — от гор до моря
|Мусор и хаотичная застройка
|Упрощённый визовый режим
|Растущие цены
Как выбрать курорт в Албании?
Лучше ориентироваться на юг страны — Ксамил, Саранду или Дхерми. Эти курорты считаются самыми живописными и безопасными.
Что лучше: Албания или Черногория?
Если ищете низкие цены и дикость природы — Албания. Если комфорт и стабильность — Черногория.
Миф: всё ещё дёшево.
Правда: цены растут, особенно в летний сезон.
Миф: сервис плохой везде.
Правда: многое зависит от региона и конкретного заведения. В крупных городах стандарты выше.
• Албания входит в десятку самых быстрорастущих туристических направлений Европы 2020-х годов.
• Местные жители часто говорят на итальянском — наследие тесных культурных связей.
Развитие туризма в Албании началось после падения коммунистического режима в начале 1990-х. Первые иностранные путешественники появились в середине 1990-х, но массовый интерес начался лишь после 2010 года, когда в страну пришли европейские лоукостеры и инвесторы.
С тех пор Албания прошла путь от закрытой страны до модного туристического направления. И теперь ей предстоит новый этап — научиться быть не только дешёвой, но и качественной.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.