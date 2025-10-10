Теперь он пример: почему кошки на этом испанском острове ликуют, а местные жители в отчаянии

В сверкающем Средиземном море, всего в нескольких километрах от материка, лежит крошечный остров Новая Табарка (Nueva Tabarca) — миниатюрный клочок земли длиной 1800 метров и шириной 400.

Фото: ru.wikipedia.org by Citizen59 is licensed under free for commercial use остров Табарка

На нём живёт всего около 50 человек, зато кошек — почти вдвое больше. В высокий сезон сюда ежедневно прибывает до 10 000 туристов, но с наступлением зимы жизнь будто замирает: остаются лишь рыбаки, несколько владельцев кафе и бесконечный шум волн.

Остров из Африки, но с итальянской душой

История Табарки начинается не у берегов Испании, а в Тунисе.

Там, у североафриканского побережья, существовал другой остров — Табарка (Tabarka), знаменитый добычей красных кораллов. В XVI веке право на их добычу получила влиятельная генуэзская семья Ломеллини, превратившая остров в процветающее поселение итальянских купцов и рыбаков.

Однако в XVIII веке ситуация изменилась: тунисский бей завоевал остров, захватив жителей и обратив многих в рабство. Уцелевшие табаркинцы нашли убежище на Сардинии и в Испании. Король Карл III пожалел переселенцев и выделил им пустынный клочок земли у Аликанте, известный тогда как Isla Plana - "Плоский остров".

Так началась история Новой Табарки, а название стало символом спасения и нового начала.

Крепость, ставшая домом

Карл III задумал Табарку не просто как убежище, а как военный форпост против пиратов.

Остров обнесли стенами, построили сторожевые башни, церковь святого Петра и Павла и прямые улицы по образцу колониальных городков.

Планировка сохранилась до наших дней: всё радиальное, аккуратное, выложенное песчаным камнем.

Табарка — словно макет идеального города XVIII века, уменьшенная копия Средиземноморья эпохи Просвещения.

К тому времени здесь жили около 300 переселенцев, говоривших на лигурийском диалекте и хранивших память о родине. До сих пор некоторые старожилы называют себя tabarquinos и поддерживают контакты с потомками генуэзцев на Сардинии.

Морской заповедник: подводное золото Средиземноморья

Помимо истории, Табарка известна своей морской экосистемой. В 1986 году она стала первым морским заповедником Испании (Reserva Marina de la Isla de Tabarca).

Здесь обитают редкие виды рыб, морские коньки, осьминоги и колонии посидонии — морской травы, создающей кислород и защищающей берега от эрозии.

Биологи называют Табарку "подводным лесом Европы" — её воды уникальны по прозрачности, а биоразнообразие сравнимо с Красным морем.

Заповедник занимает почти 1400 гектаров, включая часть прилегающего моря. Рыбалка здесь ограничена, а дайвинг регулируется специальными разрешениями. Благодаря этому остров стал образцом устойчивого туризма: он живёт за счёт моря, но не разрушает его.

Живёт в двух измерениях

Днём — шумный туристический рай, где кафе подают кальмаров и паэлью, а лодки с материка причаливают каждые полчаса.

Ночью — почти необитаемый остров, освещённый только звёздами и редкими фонарями.

Постоянных жителей всего около пятидесяти, но летом население увеличивается в сотни раз. Местные жалуются: зимой нет регулярных рейсов, медпункт работает эпизодически, а государство "вспоминает об острове только летом".

Это типичная судьба многих "малых островов" Средиземноморья — от греческих Спецес до итальянской Понцы: зависимость от туризма и забвение вне сезона.

Как выживает маленький остров в эпоху глобального туризма

Табарка — живой пример дилеммы XXI века: как сохранить идентичность при массовом потоке людей.

С одной стороны, туризм обеспечивает доход, а с другой — уничтожает тот самый "аутентичный дух", который привлекает людей.

Аналитики называют это явление эффектом Бали: место становится настолько популярным, что теряет свою уникальность.

Для Табарки выход — ограниченный туризм, развитие экопросвещения и контроль за арендой жилья, как это уже реализовано на Балеарских островах.

"Малые острова — индикаторы будущего: как мы обращаемся с ними, так мы будем обращаться с планетой", — говорит профессор экологии Хавьер Эстебан (Университет Аликанте).

Когда море было границей, а стало мостом

Когда генуэзцы в XVIII веке покидали африканскую Табарку, Средиземное море разделяло миры.

Сегодня оно — главная транспортная артерия и туристический маршрут Европы.

И если тогда море спасало, сегодня оно требует спасения.

Новая Табарка воплощает этот переход — от колониального форпоста к экологическому символу, от убежища к эксперименту устойчивого туризма.

Как посетить Табарку

Как добраться: ежедневно курсируют катера из Аликанте, Санта-Полы и Торревьехи. Время в пути — 30-45 минут.

Лучшее время: май и сентябрь — меньше туристов, мягкий климат.

Чем заняться: сноркелинг, прогулка по стенам, морепродукты в порту, посещение музея острова.

Что посмотреть: Церковь Св. Петра и Павла (XVIII век) Башня Сан-Хосе Старинные городские ворота Подводный заповедник с гидом-биологом

Где остановиться: несколько семейных гостиниц и частных домов. Места стоит бронировать заранее.

Что помнить: летом вход в заповедные зоны ограничен, а зимой лодки ходят не ежедневно.

Остров как зеркало Европы

Табарка — микромир, в котором отражается судьба Средиземноморья:

древние корни,

переселения народов,

экономическая зависимость от моря,

и вечное стремление сохранить свой облик в мире, где всё меняется.

Сегодня этот остров — музей под открытым небом и лаборатория будущего одновременно.

Он напоминает, что даже на площади в 1,8 километра можно прожить целую историю — от рабства и изгнания до устойчивого туризма и цифровых маршрутов.

FAQ

Где находится остров Табарка?

В 22 км к югу от Аликанте, напротив городка Санта-Пола.

Сколько человек живёт на острове?

Около 50 постоянных жителей и несколько сотен временных работников летом.

Почему он называется "Новая” Табарка?

В честь одноимённого острова у побережья Туниса, откуда переселились генуэзские рыбаки.

Можно ли купаться и нырять?

Да, но в заповедных зонах — только с лицензированным гидом.

Есть ли на острове гостиницы?

Несколько небольших отелей и частные апартаменты. Бронировать лучше заранее.

Что особенного в природе Табарки?

Это первый морской заповедник Испании, с уникальными подводными экосистемами и прозрачной водой.

Можно ли жить на Табарке круглый год?

Да, но зимой ограничено сообщение с материком и слабая инфраструктура.