Трагедии и магия Красного моря: как вести себя при встрече с китовой акулой в Хугарде

Появление китовой акулы у берегов Хургады наделало шуму среди туристов, но, по словам специалистов, этот морской гигант не представляет опасности для человека. Напротив, встреча с ним — редкий подарок для дайверов и любителей подводного мира.
Российские туристы и местные гиды сообщили о том, что у острова Гифтун, в районе Астон-Бич, была замечена китовая акула. Организатор круизов Ахмед Биджу подтвердил информацию и заверил, что паниковать не стоит.
"Появление китовой акулы в Хургаде не представляет никакой опасности для человека, она питается планктоном и мелкой рыбой", — пояснил организатор круизов Ахмед Биджу.
По его словам, отдыхающие не только не испугались, но и с радостью ныряли рядом с акулой, делали фото и видео. Для многих это стало одним из самых ярких впечатлений отпуска.
Китовая акула (Rhincodon typus) — крупнейшая рыба на планете. Взрослая особь достигает длины до 18 метров и весит свыше 20 тонн. Несмотря на внушительные размеры, китовые акулы считаются полностью безвредными. Они питаются микроскопическим планктоном, процеживая воду через жабры, и редко проявляют интерес к человеку.
Эти акулы ведут размеренный образ жизни, медленно передвигаясь у поверхности воды. Чаще всего их можно встретить в тропических морях, включая Красное. В Египте китовые акулы появляются с мая по август, когда вода наиболее тёплая и богата планктоном.
"Китовая акула — друг человека", — отметил Ахмед Биджу, добавив, что туристам стоит воспринимать её появление как подарок природы.
Китовые акулы не имеют острых зубов, не охотятся на крупную добычу и не проявляют агрессии. Их пасть используется исключительно для фильтрации воды. Наблюдения показывают, что даже близкое присутствие дайверов не вызывает у них беспокойства.
Поэтому появление такой акулы у берегов Хургады — не угроза, а показатель экологического благополучия региона. Для Красного моря это знак, что экосистема остаётся живой и богатой.
Несмотря на миролюбивый характер китовой акулы, в Египте бывали трагические инциденты с другими видами. Ниже — хроника громких случаев.
Не стоит паниковать. Китовая акула не нападёт, а любая другая, как правило, реагирует на резкие движения. Лучше всего — замереть и медленно отплыть, не теряя визуального контакта.
Насколько часто китовые акулы появляются в Хургаде?
С мая по август их можно увидеть почти каждый сезон.
Можно ли плавать рядом с китовой акулой?
Да, если соблюдать дистанцию и не пытаться дотронуться.
Опасны ли акулы в Красном море для туристов?
В целом нет. Нападения — крайне редкие случаи, обычно вызванные нарушением правил поведения.
Как понять, что поблизости акула?
Если рыбы начинают двигаться беспорядочно или всплывать — стоит выйти из воды.
Уточнения
Хурга́да (также Эль-Хардага, араб. الغردقة) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта. Расположен на западном побережье Красного моря, на 400 км юго-восточнее Каира. Является туристическим центром на Красном море.
Кито́вая аку́ла (лат. Rhincodon typus) — крупная пелагическая акула из семейства ринкодонтовых, или китовых акул (Rhincodontidae) отряда воббегонгообразных (Orectolobiformes). Крупнейшая из существующих в настоящее время видов акул, а также крупнейшая из современных рыб. Её максимальный размер достигает по меньшей мере 12,65 м, возможно, до 18 м и даже 20 м.
