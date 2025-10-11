Трагедии и магия Красного моря: как вести себя при встрече с китовой акулой в Хугарде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Появление китовой акулы у берегов Хургады наделало шуму среди туристов, но, по словам специалистов, этот морской гигант не представляет опасности для человека. Напротив, встреча с ним — редкий подарок для дайверов и любителей подводного мира.

Хургада
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хургада

Китовая акула у берегов Хургады: что произошло

Российские туристы и местные гиды сообщили о том, что у острова Гифтун, в районе Астон-Бич, была замечена китовая акула. Организатор круизов Ахмед Биджу подтвердил информацию и заверил, что паниковать не стоит.

"Появление китовой акулы в Хургаде не представляет никакой опасности для человека, она питается планктоном и мелкой рыбой", — пояснил организатор круизов Ахмед Биджу.

По его словам, отдыхающие не только не испугались, но и с радостью ныряли рядом с акулой, делали фото и видео. Для многих это стало одним из самых ярких впечатлений отпуска.

Китовая акула: добродушный гигант Красного моря

Китовая акула (Rhincodon typus) — крупнейшая рыба на планете. Взрослая особь достигает длины до 18 метров и весит свыше 20 тонн. Несмотря на внушительные размеры, китовые акулы считаются полностью безвредными. Они питаются микроскопическим планктоном, процеживая воду через жабры, и редко проявляют интерес к человеку.

Эти акулы ведут размеренный образ жизни, медленно передвигаясь у поверхности воды. Чаще всего их можно встретить в тропических морях, включая Красное. В Египте китовые акулы появляются с мая по август, когда вода наиболее тёплая и богата планктоном.

Как вести себя при встрече с китовой акулой

  • Не касайтесь животного. Даже лёгкое прикосновение может напугать акулу и изменить её поведение.
  • Соблюдайте дистанцию 3-4 метра. Это безопасно и для вас, и для акулы.
  • Не используйте вспышку при съёмке. Вспышка может дезориентировать рыбу.
  • Не кормите акулу. Любые попытки накормить нарушают естественный баланс и могут привлечь других морских обитателей.
  • Не преследуйте. Если акула уходит, не стоит пытаться подплыть ближе — она вернётся, если почувствует безопасность.

"Китовая акула — друг человека", — отметил Ахмед Биджу, добавив, что туристам стоит воспринимать её появление как подарок природы.

Встреча без страха: почему китовая акула безопасна

Китовые акулы не имеют острых зубов, не охотятся на крупную добычу и не проявляют агрессии. Их пасть используется исключительно для фильтрации воды. Наблюдения показывают, что даже близкое присутствие дайверов не вызывает у них беспокойства.

Поэтому появление такой акулы у берегов Хургады — не угроза, а показатель экологического благополучия региона. Для Красного моря это знак, что экосистема остаётся живой и богатой.

Но осторожность не помешает: опасные акулы Красного моря

Несмотря на миролюбивый характер китовой акулы, в Египте бывали трагические инциденты с другими видами. Ниже — хроника громких случаев.

  1. 2010 год, Шарм-эль-Шейх
    Произошла серия нападений акул, пострадали четыре туриста, один погиб. Причиной называли выброс отходов с кораблей, который привлёк хищников к берегу.
  2. 2015 год, Марса-Алам
    Во время снорклинга погиб немецкий турист — его атаковал представитель вида акула-мако.
  3. 2020 год, Шарм-эль-Шейх
    Украинский мальчик лишился руки после нападения акулы. После инцидента пляжи временно закрыли.
  4. 2022 год, Хургада
    Две женщины стали жертвами нападения акулы у пляжа Dream Beach. Власти вновь усилили контроль безопасности.
  5. 2023 год, Хургада
    Самый громкий случай последних лет — гибель россиянина Владимира Попова, атакованного тигровой акулой. После трагедии были введены строгие ограничения на купание и рыбалку.

Как обезопасить себя во время купания

  1. Выбирайте охраняемые пляжи. На них установлены сети и работают спасатели.
  2. Не плавайте в одиночку. Акулы редко подходят к группам людей.
  3. Избегайте мутной воды. В ней акула может принять вас за добычу.
  4. Не купайтесь в сумерках. Именно тогда хищники наиболее активны.
  5. Снимите украшения. Блестящие предметы привлекают внимание акул.
  6. Не заходите в воду с ранами. Кровь чувствуется за километры.
  7. Не кормите рыбу. Остатки пищи привлекают крупных морских хищников.
  8. Следите за поведением мелкой рыбы. Если она мечется — возможно, рядом акула.
  9. При встрече с акулой не паникуйте. Медленно уплывайте, не делая резких движений.

А что если встретить акулу под водой?

Не стоит паниковать. Китовая акула не нападёт, а любая другая, как правило, реагирует на резкие движения. Лучше всего — замереть и медленно отплыть, не теряя визуального контакта.

FAQ

Насколько часто китовые акулы появляются в Хургаде?
С мая по август их можно увидеть почти каждый сезон.

Можно ли плавать рядом с китовой акулой?
Да, если соблюдать дистанцию и не пытаться дотронуться.

Опасны ли акулы в Красном море для туристов?
В целом нет. Нападения — крайне редкие случаи, обычно вызванные нарушением правил поведения.

Как понять, что поблизости акула?
Если рыбы начинают двигаться беспорядочно или всплывать — стоит выйти из воды.

Мифы и правда

  • Миф: китовые акулы нападают на людей.
    Правда: они питаются планктоном и не проявляют агрессии.
  • Миф: встреча с акулой — редкость.
    Правда: в Красном море это не редкость, особенно летом.
  • Миф: акула чувствует страх.
    Правда: хищники реагируют на движение, а не на эмоции человека.

3 интересных факта

  1. Китовая акула может пропускать через себя до 6 000 литров воды в час.
  2. Эти акулы живут до 100 лет и обладают уникальным рисунком на коже, как отпечатки пальцев.
  3. В Египте встреча с китовой акулой считается символом удачи.

Уточнения

Хурга́да (также Эль-Хардага, араб. الغردقة) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта. Расположен на западном побережье Красного моря, на 400 км юго-восточнее Каира. Является туристическим центром на Красном море.

Кито́вая аку́ла (лат. Rhincodon typus) — крупная пелагическая акула из семейства ринкодонтовых, или китовых акул (Rhincodontidae) отряда воббегонгообразных (Orectolobiformes). Крупнейшая из существующих в настоящее время видов акул, а также крупнейшая из современных рыб. Её максимальный размер достигает по меньшей мере 12,65 м, возможно, до 18 м и даже 20 м.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
