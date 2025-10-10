Тропа Богов зовет: раскройте тайны Ночелле, спрятанные над Позитано

На юге Италии, в сердце Амальфитанского побережья, спрятан один из самых живописных уголков страны — деревня Ночелле. Она словно парит между морем и горами, высоко над известным Позитано, привлекая тех, кто ищет тишину, виды и подлинную атмосферу южной Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Амальфитанское побережье, Позитано.

Где находится Ночелле

Ночелле расположена на высоте около 450 метров над уровнем моря, прямо на склоне гор Латтари. Отсюда открываются панорамные виды на бирюзовые воды Тирренского моря и остров Капри. Узкие мощёные улочки петляют между каменными домами, увитыми бугенвиллеями, лимонными рощами и виноградниками.

Эта деревня — настоящая альтернатива шумному Позитано: достаточно близко, чтобы почувствовать дух побережья, и достаточно далеко, чтобы скрыться от туристической суеты.

Как попасть в Ночелле

Путь в Ночелле — приключение само по себе. С Позитано сюда ведут 1700 каменных ступеней, поднимающихся среди оливковых деревьев и старинных домов. Подъём занимает около часа, но наградой станет захватывающий вид на побережье.

Тем, кто не готов к столь спортивной прогулке, стоит выбрать автомобильный маршрут: дорога пролегает через деревню Монтепертузо и завершается у небольшой парковки на въезде в Ночелле. Отсюда можно доехать на местном такси или автобусах компании Mobility Amalfi Coast Buses, которые курсируют несколько раз в день.

"Лучше воспользоваться местными автобусами — они безопасно преодолевают крутые подъёмы и узкие серпантины", — отмечают водители компании Mobility Amalfi Coast.

Тропа богов — сердце Ночелле

Главная достопримечательность — легендарная Sentiero degli Dei, или Тропа богов. Это пеший маршрут длиной около 6,5 километра, соединяющий деревни Аджерола и Ночелле. Путь пролегает вдоль скал, открывая невероятные виды на Амальфитанское побережье.

Маршрут можно пройти в любом направлении, но большинство путешественников выбирает движение сверху вниз — от Бомерано (Аджерола) к Ночелле. В этом случае тропа идёт под уклон, а виды становятся всё грандиознее по мере приближения к морю.

Если вы начинаете путь из Ночелле, тропа поднимается к Бомерано, известному как "маленькая Швейцария" Кампании. Там — горные холмы, свежий воздух и пейзажи, напоминающие альпийские.

Что посмотреть в самой деревне

Сердце Ночелле — это переплетение узких улочек и лестниц, которые ведут мимо старинных часовен и домов с расписными фасадами. На центральной площади стоит церковь Санта-Кроче, откуда открывается один из самых впечатляющих видов на Позитано и Тирренское море.

Неподалёку находится киоск Lemon Point, где путники после спуска с Тропы богов восстанавливают силы свежим лимонадом или прохладным пивом.

"Lemon Point — место, где встречаются уставшие, но счастливые путешественники", — шутят местные жители.

Ночелле остаётся настоящим островком спокойствия: здесь нет шумных баров или толп туристов, только солнце, запах лимонов и море.

Где поесть и попробовать местную кухню

Выбор заведений в Ночелле ограничен, но качество — на высоте. Самое известное место — La Tagliata, семейный ресторан недалеко от Монтепертузо. Он расположен на ферме с собственными огородами и виноградниками.

Меню простое, но щедрое: паста ручной работы, мясо на гриле, сыр и домашнее вино. Посетители ужинают на открытой террасе с видом на закат над Средиземным морем — и часто говорят, что это одно из лучших впечатлений Амальфитанского побережья.

Как добраться до Ночелле из Неаполя

Самолёт. Ближайший аэропорт — Неаполь-Каподичино, примерно в 61 км. Паром. Из порта Неаполь-Беверелло отправляются рейсы до Позитано. Время в пути — около 1 часа 15 минут. Бронирование билетов. В Позитано нет кассы, поэтому билет туда и обратно стоит купить заранее на сайте NLG или в офисе в Неаполе. Автобус или пешком. Из Позитано можно подняться пешком (1700 ступеней) или сесть на автобус Mobility Amalfi Coast. Такси. Для комфортного путешествия с багажом можно взять такси от Позитано — около 15 минут пути.

Где остановиться

В самой Ночелле нет крупных отелей, зато есть несколько вилл и апартаментов с видом на море. Популярны варианты типа Bed & Breakfast, где хозяева предлагают домашние завтраки из свежих фруктов и выпечки.

Если вы предпочитаете отельный комфорт, остановитесь в Позитано, у подножия горы. Один из лучших вариантов — легендарный Le Sirenuse, семейный отель, известный своей атмосферой уюта и панорамными балконами над заливом.

А что если посетить Ночелле осенью?

Осень — идеальное время для поездки. Солнце мягкое, туристов почти нет, цены на жильё снижаются. Воздух напоён ароматами цитрусовых, а по вечерам местные жители собираются на террасах и рассказывают истории о путешественниках, которые влюбились в Ночелле и остались жить здесь.

Зимой деревня замирает, но вид на побережье остаётся по-прежнему волшебным — особенно после дождя, когда море отражает небо, а облака цепляются за горы.

FAQ

Можно ли дойти до Ночелле без особой подготовки?

Да, но нужно быть готовым к физической нагрузке. Лучше надеть удобную обувь и взять воду.

Сколько времени занимает путь из Позитано?

Около часа пешком или 15-20 минут на автобусе или такси.

Есть ли в Ночелле пляжи?

Нет, ближайший пляж — в Позитано, но вид с террас деревни заменит любой купальный день.

Когда лучше ехать?

С апреля по октябрь. Весной — свежие лимоны и цветы, осенью — спокойствие и мягкое солнце.

Мифы и правда

Миф 1. До Ночелле можно доехать только пешком.

Правда: существует автомобильная дорога через Монтепертузо и регулярное автобусное сообщение.

Миф 2. В Ночелле нечего делать.

Правда: это рай для пеших прогулок, фотографов и ценителей итальянской кухни.

Миф 3. Здесь слишком тихо.

Правда: именно в этой тишине кроется очарование деревни — место для перезагрузки и вдохновения.

Три интересных факта

Название "Ночелле" происходит от слова nocelle — "лесной орех", когда-то здесь росли орешники. Деревня остаётся одной из немногих на Амальфитанском побережье, где до сих пор живут потомки первых поселенцев. Многие сцены итальянских фильмов 1960-х годов снимались именно в окрестностях Ночелле.

Уточнения

Амальфийское побережье (итал. Costiera Amalfitana) — южное побережье полуострова Сорренто у Салернского залива. Вдоль побережья проходит прибрежная дорога Амальфитана. Основной отраслью экономики является туризм. Жемчужиной побережья является рыбацкая деревня Позитано, которая со склонов гор в виде террас спускается к морю.

