Авиакатастрофа для бюджета: Испания теряет миллион туристов иза спора с авиакомпанией

Одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы — Ryanair — объявила о масштабных изменениях в расписании на следующий летний сезон. Ирландский перевозчик сократит более миллиона пассажирских мест на рейсах в Испанию и полностью остановит полёты из и в автономную область Астурия. Решение вызвало бурную реакцию в испанской авиационной отрасли и поставило вопрос: как это скажется на ценах и маршрутах внутри страны.

Фото: Wikimedia Commons by Adrian Pingstone is licensed under Public domain Ryanair

"Ryanair была вынуждена принять это решение из-за отказа оператора Aena снизить аэропортовые сборы", — пояснил генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири.

Почему Ryanair уходит из Астурии

Главная причина ухода Ryanair — рост стоимости обслуживания самолётов в испанских аэропортах. Государственная компания Aena, управляющая воздушными гаванями страны, отказалась отменить запланированное повышение сборов на 7 %. По словам О'Лири, такие условия делают эксплуатацию маршрутов нерентабельной, особенно в региональных аэропортах.

Ryanair уже сокращала частоту полётов в Испанию прошлой зимой, убрав почти два миллиона мест. На лето 2026 года прогнозируется новое снижение — более миллиона кресел.

Тем не менее авиакомпания не отказывается от испанского рынка полностью: она усиливает своё присутствие в крупных хабах — Мадриде, Барселоне и Пальме-де-Майорка, увеличивая там объём перевозок примерно на 600 тысяч мест.

Реакция Aena и позиция властей

Испанский оператор аэропортов не согласился с претензиями Ryanair. Вице-президент компании Хавьер Марин заявил, что сборы в аэропортах остаются конкурентоспособными по сравнению с другими странами Европы.

"Авиакомпании сами решают, где базировать свои самолёты. Наши тарифы прозрачны и приемлемы для большинства перевозчиков", — отметил Марин.

Он подчеркнул, что на место Ryanair могут прийти другие авиакомпании, заинтересованные в маршрутах, которые ирландский перевозчик покидает. Среди потенциальных претендентов называются Vueling, Iberia Express и Binter Canarias.

Как распределятся маршруты

По оценке испанского министерства транспорта, уход Ryanair из Астурии приведёт к временной потере примерно 10 % пассажиропотока региона. Однако часть рейсов может быть перераспределена между другими компаниями.

Что стоит за конфликтом Ryanair и Aena

В основе спора — разное понимание "дешёвого перелёта". Ryanair настаивает, что её бизнес-модель возможна только при минимальных аэропортовых сборах и субсидиях со стороны регионов. В свою очередь, Aena указывает, что за последние годы компании уже предоставлялись льготы и скидки, а их дальнейшее снижение создаст дисбаланс в финансировании аэропортов.

Кроме того, испанское правительство стремится увеличить инвестиции в модернизацию терминалов и безопасность, что требует дополнительных средств. Таким образом, повышение тарифов стало неизбежным.

Как повлияет сокращение на пассажиров

Проверяйте актуальное расписание. Уже сейчас часть рейсов на лето 2026 года убрана из системы бронирования Ryanair. Следите за альтернативами. Чаще всего отменённые рейсы заменяют предложения Iberia Express или Vueling. Бронируйте заранее. Цены на авиабилеты в Испании вырастут, особенно на внутренних направлениях. Используйте соседние аэропорты. Из Астурии удобно добраться до Сантандера или Леона — оттуда рейсы сохраняются. Подписывайтесь на уведомления. Ryanair уведомляет о переносах по электронной почте, но лучше проверить бронирование в личном кабинете.

А что если Ryanair вернётся?

Сценарий возможен. Руководство компании не исключает пересмотра решения, если Aena заморозит повышение сборов и предоставит льготы для региональных аэропортов.

Ryanair известна своей гибкостью: ранее компания уже уходила с некоторых рынков, а затем возвращалась, когда условия становились выгодными. Пример — восстановление рейсов из Марселя и Бордо после отмены французских налогов на обслуживание.

FAQ

Почему Ryanair уходит именно из Астурии?

Региональный аэропорт имеет низкий пассажиропоток и высокие расходы на обслуживание, что делает полёты убыточными.

Вырастут ли цены на авиабилеты в Испании?

Да, эксперты ожидают рост цен на 10-15 % в 2026 году, особенно на внутренних маршрутах.

Будут ли возвращены деньги за отменённые рейсы?

Да, Ryanair предлагает полное возмещение или бесплатное изменение маршрута.

Кто заменит Ryanair в Астурии?

Сейчас рассматриваются предложения от Vueling, Iberia Express и Binter Canarias.

Может ли Ryanair снова увеличить рейсы в Испанию?

Да, если Aena снизит сборы или правительство предложит новые стимулы.

Мифы и правда

Миф 1. Ryanair полностью уходит из Испании.

Правда: компания остаётся крупнейшим иностранным перевозчиком страны и лишь сокращает часть маршрутов.

Правда: компания остаётся крупнейшим иностранным перевозчиком страны и лишь сокращает часть маршрутов. Миф 2. Повышение сборов выгодно государству.

Правда: рост тарифов направлен на финансирование инфраструктуры, а не на получение прибыли.

Правда: рост тарифов направлен на финансирование инфраструктуры, а не на получение прибыли. Миф 3. Региональные аэропорты не нужны.

Правда: они играют ключевую роль в развитии туризма и внутренних связей, особенно в северных и островных регионах.

Три интересных факта

Ryanair выполняет более 3 000 рейсов в день и перевозит свыше 180 миллионов пассажиров в год.

Испания входит в тройку крупнейших рынков компании наряду с Италией и Великобританией.

Аэропорт Астурии обслуживал около 1,5 миллиона пассажиров в год — это всего 1 % от общего потока страны.

Исторический контекст

Ryanair неоднократно спорила с европейскими аэропортами о сборах. В 2010-х аналогичный конфликт произошёл во Франции, а в 2018-м — в Германии. Однако после переговоров компания возвращалась на рынок, когда получала гарантии снижения расходов.

Испанская ситуация напоминает эти случаи и может завершиться аналогичным образом — компромиссом, выгодным обеим сторонам.

Уточнения

Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед.



Кня́жество Асту́рия (исп. Principado de Asturias, астур. Principáu d'Asturies) — автономное сообщество и провинция на севере Испании. Расположена на побережье Бискайского залива. Граничит на западе с Галисией, на востоке с Кантабрией, на юге с Кастилией-Леоном. Административный центр — Овьедо.

