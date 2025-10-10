Авиакатастрофа для бюджета: Испания теряет миллион туристов иза спора с авиакомпанией

Одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы — Ryanair — объявила о масштабных изменениях в расписании на следующий летний сезон. Ирландский перевозчик сократит более миллиона пассажирских мест на рейсах в Испанию и полностью остановит полёты из и в автономную область Астурия. Решение вызвало бурную реакцию в испанской авиационной отрасли и поставило вопрос: как это скажется на ценах и маршрутах внутри страны.
"Ryanair была вынуждена принять это решение из-за отказа оператора Aena снизить аэропортовые сборы", — пояснил генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири.
Главная причина ухода Ryanair — рост стоимости обслуживания самолётов в испанских аэропортах. Государственная компания Aena, управляющая воздушными гаванями страны, отказалась отменить запланированное повышение сборов на 7 %. По словам О'Лири, такие условия делают эксплуатацию маршрутов нерентабельной, особенно в региональных аэропортах.
Ryanair уже сокращала частоту полётов в Испанию прошлой зимой, убрав почти два миллиона мест. На лето 2026 года прогнозируется новое снижение — более миллиона кресел.
Тем не менее авиакомпания не отказывается от испанского рынка полностью: она усиливает своё присутствие в крупных хабах — Мадриде, Барселоне и Пальме-де-Майорка, увеличивая там объём перевозок примерно на 600 тысяч мест.
Испанский оператор аэропортов не согласился с претензиями Ryanair. Вице-президент компании Хавьер Марин заявил, что сборы в аэропортах остаются конкурентоспособными по сравнению с другими странами Европы.
"Авиакомпании сами решают, где базировать свои самолёты. Наши тарифы прозрачны и приемлемы для большинства перевозчиков", — отметил Марин.
Он подчеркнул, что на место Ryanair могут прийти другие авиакомпании, заинтересованные в маршрутах, которые ирландский перевозчик покидает. Среди потенциальных претендентов называются Vueling, Iberia Express и Binter Canarias.
По оценке испанского министерства транспорта, уход Ryanair из Астурии приведёт к временной потере примерно 10 % пассажиропотока региона. Однако часть рейсов может быть перераспределена между другими компаниями.
В основе спора — разное понимание "дешёвого перелёта". Ryanair настаивает, что её бизнес-модель возможна только при минимальных аэропортовых сборах и субсидиях со стороны регионов. В свою очередь, Aena указывает, что за последние годы компании уже предоставлялись льготы и скидки, а их дальнейшее снижение создаст дисбаланс в финансировании аэропортов.
Кроме того, испанское правительство стремится увеличить инвестиции в модернизацию терминалов и безопасность, что требует дополнительных средств. Таким образом, повышение тарифов стало неизбежным.
Сценарий возможен. Руководство компании не исключает пересмотра решения, если Aena заморозит повышение сборов и предоставит льготы для региональных аэропортов.
Ryanair известна своей гибкостью: ранее компания уже уходила с некоторых рынков, а затем возвращалась, когда условия становились выгодными. Пример — восстановление рейсов из Марселя и Бордо после отмены французских налогов на обслуживание.
Почему Ryanair уходит именно из Астурии?
Региональный аэропорт имеет низкий пассажиропоток и высокие расходы на обслуживание, что делает полёты убыточными.
Вырастут ли цены на авиабилеты в Испании?
Да, эксперты ожидают рост цен на 10-15 % в 2026 году, особенно на внутренних маршрутах.
Будут ли возвращены деньги за отменённые рейсы?
Да, Ryanair предлагает полное возмещение или бесплатное изменение маршрута.
Кто заменит Ryanair в Астурии?
Сейчас рассматриваются предложения от Vueling, Iberia Express и Binter Canarias.
Может ли Ryanair снова увеличить рейсы в Испанию?
Да, если Aena снизит сборы или правительство предложит новые стимулы.
Ryanair неоднократно спорила с европейскими аэропортами о сборах. В 2010-х аналогичный конфликт произошёл во Франции, а в 2018-м — в Германии. Однако после переговоров компания возвращалась на рынок, когда получала гарантии снижения расходов.
Испанская ситуация напоминает эти случаи и может завершиться аналогичным образом — компромиссом, выгодным обеим сторонам.
Уточнения
Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед.
Кня́жество Асту́рия (исп. Principado de Asturias, астур. Principáu d'Asturies) — автономное сообщество и провинция на севере Испании. Расположена на побережье Бискайского залива. Граничит на западе с Галисией, на востоке с Кантабрией, на юге с Кастилией-Леоном. Административный центр — Овьедо.
