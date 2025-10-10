Восстановленная гробница Аменхотепа III: после 20 лет реставрации, гробница доступна для туристов

После более чем двадцати лет реставрации Египет вновь открыл одну из самых впечатляющих гробниц Долины царей — место упокоения фараона Аменхотепа III. Это событие стало не только археологической сенсацией, но и символом возвращения Египта к статусу центра мировой культурной истории.

"В последние два десятилетия могила была предметом трёхэтапного проекта во главе с Японией, с участием реставрации рисунков фараона и его жены на стенах гробницы", — заявил генеральный секретарь египетского Верховного совета по антиквариату Мохаммед Исмаил.

Новая жизнь древнего наследия

Гробница Аменхотепа III, расположенная в западной части Долины царей в Луксоре, официально открыта для посещения после масштабных восстановительных работ. Проект, длившийся более двадцати лет, стал примером международного сотрудничества: японские специалисты помогали египетским археологам возвращать к жизни настенные росписи, поражающие точностью линий и яркостью красок даже спустя три с половиной тысячелетия.

Работы включали укрепление стен, очистку от грибка, стабилизацию микроклимата и точное восстановление изображений, которые рассказывают о жизни и посмертных ритуалах великого правителя XVIII династии.

История открытия и разграбления

Гробницу Аменхотепа III обнаружили ещё в 1799 году, во времена Наполеоновской экспедиции в Египет. К сожалению, как и многие захоронения фараонов, она вскоре подверглась разграблению: были похищены саркофаги, украшения и часть погребального инвентаря.

Несмотря на это, уцелевшие настенные росписи сохранили ценнейшие свидетельства о религиозных верованиях и придворных церемониях того времени. На фресках изображены сцены общения фараона с древнеегипетскими богами, а ритуальные камеры содержат иллюстрации к знаменитой "Книге мёртвых" — сборнику заклинаний, сопровождавших душу в загробный мир.

Археологи отмечают, что гробница имеет сложную структуру: 36-метровый коридор, просторную главную камеру и две дополнительные — для его жён, вероятно, цариц Тии и Ситамон.

Судьба мумии фараона

Само тело Аменхотепа III не сохранилось в его усыпальнице. Во времена позднего Нового царства священнослужители перенесли мумию в гробницу его деда — Аменхотепа II, чтобы спасти её от расхитителей.

Сегодня сильно повреждённая мумия экспонируется в Национальном музее египетской цивилизации в Фустате — рядом с мумиями других великих правителей: Рамсеса II, Тутмоса III и Сети I.

Эксперты отмечают, что сохранившиеся фрагменты тела и погребальных принадлежностей позволили сделать важные выводы о медицинских знаниях и ритуалах древних египтян.

Кто такой Аменхотеп III

Аменхотеп III — один из самых выдающихся фараонов XVIII династии, правившей Египтом с 1550 по 1292 год до н. э. Он взошёл на престол подростком и управлял страной 38 лет. Его царствование стало эпохой расцвета искусства, дипломатии и архитектуры.

При нём были возведены знаменитые колоннады Луксорского храма и гигантские статуи — Колоссы Мемнона, до сих пор встречающие путешественников на западном берегу Нила. Египет времён Аменхотепа III был богат, могущественен и находился на пике культурного развития.

Что представляют собой гробницы XVIII династии

Гробница Аменхотепа III — классический пример подобного зодчества: утончённые росписи, тщательно выверенные пропорции и символическое расположение залов, имитирующее путь души из тьмы в свет.

Как проходила реставрация

Оценка состояния. Археологи провели лазерное сканирование, чтобы зафиксировать трещины и разрушенные фрагменты. Очистка поверхностей. Специалисты удаляли грибок и соли, используя слабые растворы аммония и микровакуумные установки. Реставрация росписей. Японские эксперты применяли метод "точечной ретуши", чтобы восстановить цвет без вмешательства в оригинал. Создание климатического контроля. В камерах установили датчики влажности и температуры для предотвращения будущих повреждений. Установка подсветки. Использованы специальные LED-лампы, не выделяющие ультрафиолет, чтобы сохранить пигменты.

Эти меры позволили вернуть росписям первозданный блеск и сделать посещение безопасным как для экспонатов, так и для туристов.

Туризм и экономика

Открытие гробницы состоялось менее чем через месяц после торжественного запуска Большого египетского музея в Гизе. Эти события — часть масштабной программы Египта по оживлению туристической отрасли, сильно пострадавшей после политических событий 2011 года.

Новые археологические открытия, фестивали света в Луксоре и развитие инфраструктуры уже привлекли внимание мировых СМИ и крупных туроператоров. Министерство туризма планирует увеличить число иностранных посетителей до 15 миллионов человек в ближайшие годы.

А что если посетить гробницу сегодня?

Посещение гробницы Аменхотепа III стало настоящим погружением в прошлое. Туристы отмечают, что даже спустя тысячи лет стены хранят атмосферу торжественности и мистики. Благодаря современной подсветке и мультимедийным элементам можно рассмотреть мельчайшие детали — от узоров на одеждах до иероглифов с молитвами Ра.

Для сохранности объекта действует ограничение: в залы одновременно допускается не более двадцати человек, а экскурсии проводят сертифицированные гиды, прошедшие подготовку по охране культурного наследия.

FAQ

Можно ли сфотографировать фрески?

Да, но только без вспышки. Вспышка может повредить пигменты на стенах.

Сколько стоит билет в гробницу Аменхотепа III?

Для иностранных туристов — около 300 египетских фунтов (500 руб), для местных жителей — значительно дешевле.

Когда лучше всего посещать Луксор?

Оптимальный сезон — с ноября по март, когда температура воздуха держится в пределах +25 °C.

Есть ли ограничения по времени пребывания внутри?

Да, один тур длится около 30 минут, чтобы снизить воздействие влажности и углекислого газа.

Мифы и правда

Миф 1. Все древнеегипетские гробницы были прокляты.

Правда: легенда о "проклятии фараонов" возникла после открытия гробницы Тутанхамона, но научных доказательств этому нет.

Правда: значительная часть находится в Луксоре, а также в музеях Европы и Японии.

Правда: первоочередная цель — научное исследование и сохранение культурного наследия.

Три любопытных факта

Аменхотеп III был дедом знаменитого фараона Эхнатона , реформатора религии и отца Тутанхамона.

, реформатора религии и отца Тутанхамона. Его супруга Тия - одна из самых влиятельных женщин в истории Египта.

- одна из самых влиятельных женщин в истории Египта. Именно при нём дипломатия стала важнейшим инструментом власти: в архивах Амарны сохранились сотни писем с правителями других стран.

Уточнения

Долина Царей (араб. وادي الملوك‎ Вади-эль-Мулюк, копт. ϫⲏⲙⲉ) — скалистое ущелье в Египте, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI века до н. э. по XI век до н. э.) были построены гробницы для фараонов, а также ряда их высокопоставленных чиновников и родственников, самой крупной из которых является гробница Аменхотепа III.

