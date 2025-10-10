Отель на Роза Хутор вошел в ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности-2025

Отель Rosa Springs 5* победил в номинации "Лучший номер" среди здравниц России.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Отель Rosa Springs, курорт Роза Хутор, Сочи, Краснодарский край

Life Balance отель Rosa Springs 5* вошёл в число победителей всероссийского конкурса "ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности-2025", заняв 1 место в номинации "Лучший номер", 2 место в номинации "Лучший ресторан" в категории "Премиум", а также вошел в тройку лидеров в номинации "ТОП-10 здравниц по эффективности бизнеса по итогам 2024 года".

Торжественная церемония награждения состоялась 8 октября 2025 года в Москве, в рамках ежегодного форума "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности", организатором которого выступает Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ).

Конкурс "ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности" проводится ежегодно и оценивает российские здравницы по уровню клиентского сервиса, качеству услуг и умению создавать атмосферу заботы и комфорта для гостей. В 2025 году в конкурсе приняли участие 123 проекта из различных регионов России.

В категории "Премиум" экспертное жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты индустрии гостеприимства и оздоровительного туризма, высоко оценило стандарты обслуживания, комфорта и сервиса Life Balance отеля Rosa Springs.

— Для нас клиентоориентированность — это не просто концепция, а философия работы. Каждая деталь, от дизайна номера до индивидуального подбора программ отдыха и восстановления, направлена на то, чтобы гость чувствовал внимание, заботу и гармонию. Победа в таком престижном конкурсе — результат командной работы и стремления к постоянному совершенствованию сервиса. Мы благодарны экспертному сообществу за высокую оценку нашего подхода к гостеприимству, — отметила Елена Мосийчук, генеральный менеджер Life Balance отеля Rosa Springs.

Отель Rosa Springs 5* расположен в Горной Олимпийской деревне курорта "Роза Хутор" и предлагает гостям комплексные программы отдыха и восстановления в концепции Life Balance, объединяющей комфорт премиального уровня, современные медицинские технологии и философию здорового образа жизни. В 2025 году Life Balance отель Rosa Springs 5* представил новые категории номеров стандарт Sleep Well и джуниор Sleep Well с улучшенными условиями для восстановления сна, специализированную комплектацию для отдыха с детьми "Номер от Котика Бегемотика", а также номера с встроенным массажным оборудованием.

Победа в конкурсе "ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности-2025" подтверждает высокий уровень доверия гостей и профессионального признания Life Balance отеля Rosa Springs как одного из лидеров в индустрии оздоровительного и курортного туризма России.