Горы зовут: когда и как откроют главный горнолыжный курорт России под девизом праздника

Главный горнолыжный курорт Сибири объявил дату старта нового сезона. Официальное открытие зимы в Шерегеше запланировано на 22 ноября 2025 года, а неделей раньше, 15 ноября, здесь состоится предоткрытие трасс и подъемников. Об этом сообщили на официальном сайте курорта.
Откроет горнолыжный сезон 2025/2026 традиционно "Шерегешфест", который в этом году пройдет под девизом "Настоящая русская зима здесь!"
Организаторы обещают насыщенную программу, концерты, шоу на склонах и первые заезды по свежему снегу.
Праздник открытия — это не просто дата, а целый фестиваль. Каждый год он становится точкой сбора для тысяч лыжников и сноубордистов со всей России.
В 2025 году темой станет "настоящая русская зима" — с хороводами, горячим глинтвейном, катанием на санях и традиционными костюмами. В программе:
По словам организаторов, главная идея фестиваля — передать атмосферу сибирской зимы, которую так ценят туристы: мороз, пушистый снег, запах хвои и горный воздух.
Шерегеш — один из самых популярных зимних курортов России. Расположенный в Кемеровской области, в Горной Шории, он славится устойчивым снежным покровом и продолжительным сезоном, который обычно длится с ноября по май.
Здесь более 20 км трасс разного уровня сложности, современные подъемники и инфраструктура, рассчитанная как на профессиональных спортсменов, так и на новичков.
Особенность региона — плотный, сухой снег, который местные называют "шерегешским пухом". Благодаря ему трассы остаются комфортными даже в оттепель. Курорт также знаменит своими фрирайд-зонами, куда приезжают поклонники катания вне трасс.
Пока на склонах Шерегеша ещё осень, в других регионах горные курорты уже увидели первые признаки зимы. 19 сентября снег выпал в Сочи, в районе Красной Поляны, на высотах 2300-2500 м.
Такое раннее похолодание происходит примерно раз в три года и считается признаком скорой смены сезона.
Метеорологи отмечают, что в этом году снежная зима может прийти в горы раньше обычного — благоприятный прогноз для всех любителей катания.
В новом сезоне курорт подготовил несколько обновлений:
Также в планах администрации — создание единого электронного ски-пасса, который позволит кататься на разных трассах без повторных очередей у касс.
|Курорт
|Начало сезона
|Особенности снега
|Протяженность трасс
|Шерегеш (Кемеровская область)
|15-22 ноября
|Сухой, стабильный снег
|~20 км
|Красная Поляна (Сочи)
|Конец ноября — начало декабря
|Мокрый, переменчивый
|~30 км
|Эльбрус/Приэльбрусье
|Середина ноября
|Высокогорный, плотный
|~35 км
Шерегеш выигрывает по количеству солнечных дней и стабильности погоды. Кроме того, его трассы отличаются мягким рельефом и широкими спусками, что делает их идеальными для начинающих.
До Шерегеша можно доехать самолётом до Новокузнецка или Кемерова, а затем на автобусе или трансфере (в пути около 3 часов). В зимний сезон запускаются прямые чартеры из Москвы и Санкт-Петербурга.
Для автомобилистов проложена трасса через Междуреченск и Таштагол, с парковками у подъемников.
|Плюсы
|Минусы
|Долгий сезон (до мая)
|Удаленность от крупных городов
|Стабильный снег и погода
|Переполненность в пиковые даты
|Развитая инфраструктура
|Цены на жильё растут к декабрю
|Атмосфера и фестивали
|Нужен трансфер от аэропорта
|Фрирайд и экстремальные трассы
|Риск схода лавин вне зоны катания
Оптимальный период — с конца ноября до середины апреля. Январь и февраль — пик сезона.
Да, на курорте есть учебные склоны и инструкторы. Для детей работают горнолыжные школы.
Обычно от -5 до -10 °C. В ясные дни на солнце комфортно кататься даже без ветра.
Можно посетить бани, SPA, смотровые площадки, каток, попробовать гастротуризм — от сибирских блюд до кофеен в горах.
