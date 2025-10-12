Горы зовут: когда и как откроют главный горнолыжный курорт России под девизом праздника

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:24
Туризм

Главный горнолыжный курорт Сибири объявил дату старта нового сезона. Официальное открытие зимы в Шерегеше запланировано на 22 ноября 2025 года, а неделей раньше, 15 ноября, здесь состоится предоткрытие трасс и подъемников. Об этом сообщили на официальном сайте курорта.

Открытие зимнего сезона в Шерегеше
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Открытие зимнего сезона в Шерегеше

Откроет горнолыжный сезон 2025/2026 традиционно "Шерегешфест", который в этом году пройдет под девизом "Настоящая русская зима здесь!"

Организаторы обещают насыщенную программу, концерты, шоу на склонах и первые заезды по свежему снегу.

Как пройдет "Шерегешфест"

Праздник открытия — это не просто дата, а целый фестиваль. Каждый год он становится точкой сбора для тысяч лыжников и сноубордистов со всей России.
В 2025 году темой станет "настоящая русская зима" — с хороводами, горячим глинтвейном, катанием на санях и традиционными костюмами. В программе:

  • торжественное открытие сезона на центральной площади курорта;
  • парад лыжников и костюмированные спуски;
  • выступления музыкальных групп и диджеев;
  • открытие новых трасс и зон катания;
  • вечерний фейерверк и шоу на склоне горы Зеленая.

По словам организаторов, главная идея фестиваля — передать атмосферу сибирской зимы, которую так ценят туристы: мороз, пушистый снег, запах хвои и горный воздух.

Почему Шерегеш называют "сердцем зимы"

Шерегеш — один из самых популярных зимних курортов России. Расположенный в Кемеровской области, в Горной Шории, он славится устойчивым снежным покровом и продолжительным сезоном, который обычно длится с ноября по май.
Здесь более 20 км трасс разного уровня сложности, современные подъемники и инфраструктура, рассчитанная как на профессиональных спортсменов, так и на новичков.

Особенность региона — плотный, сухой снег, который местные называют "шерегешским пухом". Благодаря ему трассы остаются комфортными даже в оттепель. Курорт также знаменит своими фрирайд-зонами, куда приезжают поклонники катания вне трасс.

Когда ждать первый снег

Пока на склонах Шерегеша ещё осень, в других регионах горные курорты уже увидели первые признаки зимы. 19 сентября снег выпал в Сочи, в районе Красной Поляны, на высотах 2300-2500 м.
Такое раннее похолодание происходит примерно раз в три года и считается признаком скорой смены сезона.
Метеорологи отмечают, что в этом году снежная зима может прийти в горы раньше обычного — благоприятный прогноз для всех любителей катания.

Что ждёт туристов в новом сезоне

В новом сезоне курорт подготовил несколько обновлений:

  • расширение парковки у нижней станции подъемников;
  • запуск новых систем оснежения на северных склонах;
  • улучшение навигации и освещения трасс для вечернего катания;
  • открытие новых кафе и зон отдыха на высоте 1200 метров.

Также в планах администрации — создание единого электронного ски-пасса, который позволит кататься на разных трассах без повторных очередей у касс.

Сравнение: Шерегеш, Сочи, Кавказ

Курорт Начало сезона Особенности снега Протяженность трасс
Шерегеш (Кемеровская область) 15-22 ноября Сухой, стабильный снег ~20 км
Красная Поляна (Сочи) Конец ноября — начало декабря Мокрый, переменчивый ~30 км
Эльбрус/Приэльбрусье Середина ноября Высокогорный, плотный ~35 км

Шерегеш выигрывает по количеству солнечных дней и стабильности погоды. Кроме того, его трассы отличаются мягким рельефом и широкими спусками, что делает их идеальными для начинающих.

Как добраться

До Шерегеша можно доехать самолётом до Новокузнецка или Кемерова, а затем на автобусе или трансфере (в пути около 3 часов). В зимний сезон запускаются прямые чартеры из Москвы и Санкт-Петербурга.
Для автомобилистов проложена трасса через Междуреченск и Таштагол, с парковками у подъемников.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к поездке

  1. Бронируйте заранее. Лучшие отели и апартаменты заполняются к ноябрю.
  2. Проверьте экипировку. Костюм, перчатки, маска, каска — всё должно быть в исправном состоянии.
  3. Оформите страховку. Особенно если планируете катание вне трасс.
  4. Следите за погодой. На официальном сайте курорта ежедневно обновляются данные о температуре, ветре и осадках.
  5. Не пропустите фестиваль. "Шерегешфест" — один из самых ярких зимних праздников в стране.

Плюсы и минусы отдыха в Шерегеше

Плюсы Минусы
Долгий сезон (до мая) Удаленность от крупных городов
Стабильный снег и погода Переполненность в пиковые даты
Развитая инфраструктура Цены на жильё растут к декабрю
Атмосфера и фестивали Нужен трансфер от аэропорта
Фрирайд и экстремальные трассы Риск схода лавин вне зоны катания

FAQ: ответы на частые вопросы

Когда лучше ехать в Шерегеш?

Оптимальный период — с конца ноября до середины апреля. Январь и февраль — пик сезона.

Можно ли кататься новичкам?

Да, на курорте есть учебные склоны и инструкторы. Для детей работают горнолыжные школы.

Какой будет температура в ноябре?

Обычно от -5 до -10 °C. В ясные дни на солнце комфортно кататься даже без ветра.

Что делать, если не катаешься?

Можно посетить бани, SPA, смотровые площадки, каток, попробовать гастротуризм — от сибирских блюд до кофеен в горах.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
