Этот парк удивляет даже тех, кто видел Петергоф: вот зачем сюда едут туристы

Павловский парк — редкий пример того, как императорская резиденция превращается в живой ландшафтный театр. Здесь исторические сюжеты читаются в рельефе, павильонах и даже в изгибах Славянки. За один день вы не увидите буквально всё, но сможете сложить цельную картинку: от парадных площадей дворца до камерных "декораций" романтических руин.
Парк заложили в 1777 году на землях, отвоёванных у шведов при Петре I. Екатерина II подарила владение Павлу Петровичу и его супруге Марии Фёдоровне — так появилось село Павловское, ставшее городом в 1796-м. После смерти Марии Фёдоровны (1828) имение унаследовал её младший сын Михаил Павлович: при нём в 1836 году через парк прошла первая в России железная дорога и открылся Музыкальный вокзал. Позже владельцем стал Константин Николаевич — во дворце появились Картинная галерея и Музей древностей, на плацу поставили монумент Павлу I. В 1918-м дворец и парк стали музеем; пережив оккупацию и пожар 1941-1944 годов, ансамбль восстановили. Сегодня музей-заповедник "Павловск" — одна из главных культурных точек страны.
Приходите к открытию и начинайте с Мраморных ворот у вокзала — это прямая ось к дворцу.
Делайте "петли" к знаковым объектам: Колоннада Аполлона, Мост Кентавров, Горбатый мост, Розовый (Олений) мост.
После дворца оставьте время на дальние "сцены": Руинный каскад, Пиль-башня, мавзолей "Супругу-благодетелю".
Завершайте на высоких точках: Итальянская лестница и плац с памятником Павлу I — панорамы идеальны к закату.
Если хотите успеть больше, берите велопрокат на центральной поляне и держите карту с указателями.
Главный вход с Нововокзальной аллеи. Сразу задаёт масштаб и акцент на ось "вокзал — дворец".
Двойное кольцо дорических колонн (1782, Чарльз Камерон) на верхнем плато левого берега Славянки. Посвящена Аполлону и работает как "рамка" вида на луг и воду.
Один из символов парка (1790-е, Винченцо Бренна). В излучине Славянки открывает стереоскопические виды на дворец и колоннаду.
Романтическая арка (1784, Камерон) на старом русле Славянки, облицована туфом. Миниатюрный урок "живописной" инженерии XVIII века.
Золотисто-белое ядро ансамбля (Камерон; позднее Бренна, Воронихин, Кваренги, Росси). Купол, колоннады, плац с монументом Павлу I (1872) — учебник русского классицизма и музейная экспозиция внутри.
1799, Бренна: 64 ступени, чугунные и мраморные львы, балюстрада с видами на Славянку. Лучшее место, чтобы "прочитать" рельеф.
Скульптура В. А. Беклемишева: ампирная пластика и приватная интонация — редкий женский образ в парадном пейзаже.
Металлический мост 1879 года с угловыми скульптурами оленей; связывает Большой и Средний Розовопавильонные пруды.
Терпсихора, Эрато, Каллиопа, Клио, Урания — камерная скульптурная "ансамблевая" сцена среди зелени.
Беседка-киоск с мраморным ангелом и медальоном — интимная мемориальная точка Старой Сильвии.
1794, Бренна: "живые руины" на стыке Старой и Новой Сильвии, лучше всего смотрится в паводок и после дождей.
Пасторальный павильон с конусной крышей; росписи Пьетро Гонзаго создавали эффект "полуразрушенности". Рядом — восстановленный Пильбашенный мост.
1806-1810: портик на высоком подиуме с надписями в память Павла I — редкий для парка монументальный аккорд.
|Формат
|Время
|Что видите
|Кому подойдёт
|"Парадный" (вокзал-дворец-лестница)
|3-4 ч
|Дворец, плац, Колоннада Аполлона, Мост Кентавров
|Первый визит, с детьми
|"Романтический" (Сильвии и каскады)
|4-5 ч
|Горбатый мост, Руинный каскад, Пиль-башня, Поляна Муз
|Любителям камерных пространств
|"Максимум за день" (с велосипедом)
|6-8 ч
|Всё выше + Розовые пруды, мавзолей
|Активным, фотографам
Билеты и расписание смотрите заранее; аудиогид в смартфоне экономит время.
Удобная обувь с протектором и плащ в рюкзаке: рельеф и лужи — норма.
План "8-8-8": 8 км пешком, 8 локаций "обязательно", 8 фото-точек на закат.
Велопрокат берите с корзиной: вода, термос, плед, бинокль для птиц.
На мостах уступайте место фотосъёмке — узкие пролёты быстро "запираются".
Внутри дворца выделите 60-90 минут и начните с Галереи Гонзаго.
Если мало времени — двигайтесь "зигзагом": от оси дворца к левой пойме и обратно.
Пойдите в интерьеры дворца, затем — к Руинному каскаду: вода выглядит эффектнее. Захватите накидку и сухие носки.
Играйте в "охоту за львами": считайте мраморных и чугунных у лестницы и на плацу; катание на катамаранах по прудам — как бонус.
Приходите к открытию в будни и начните с дальних точек — к полудню вернитесь к дворцу.
|Плюсы
|Минусы
|Видите ключевые "иконы" и пару удалённых павильонов
|Нужен темп, часть троп оставите "на потом"
|Удобная навигация по указателям
|Погода быстро меняет планы
|Велопрокат и кафе внутри
|В сезон — очереди во дворец
Как добраться от Санкт-Петербурга?
Электричкой до станции Павловск; от вокзала — 3-5 минут пешком к Мраморным воротам.
Сколько времени закладывать на дворец?
Минимум 60 минут на основные залы; с выставками — до 2 часов.
Есть ли велодорожки?
Да, основные аллеи подходят для неспешного катания; соблюдайте скоростной режим и приоритет пешеходов.
Когда лучше приезжать?
Поздняя весна, начало осени и снежная зима — парк красив в любую погоду, но листопад и майская зелень особенно фотогеничны.
Можно ли с пикником?
Есть зоны отдыха; соблюдайте правила, не заходите на закрытые лужайки и не оставляйте мусор.
