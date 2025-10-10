Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мелания Трамп в новом проекте: что покажет документальный фильм Amazon о жизни первой леди
Когда поклонники щедрее спонсоров: об этих дарах сложно даже грезить, а звёзды получали их наяву
Не нужно бегать по улице: это домашнее кардио заставит мышцы гореть
Страна, где лето не кончается: где отдохнуть в Малайзии осенью
Эмма Уотсон рассказала о кольце: что на самом деле означает украшение на безымянном пальце
Всего две квитанции без оплаты — и вы уже в списке должников: как избежать удара по кошельку
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Вечерние перекусы не дают вам покоя: что вы делаете не так и как это исправить
Привычки, которые ускоряют износ шин: это важно знать каждому автовладельцу

Место, где время остановилось: зачем путешественники ищут кирху Лумиваара

0:31
Туризм

В карельских лесах, среди заброшенных дорог и мха, стоит кирха Лумиваара — лютеранский храм, переживший смену эпох и границ. Её силуэт — как из другого времени: высокие стены, пробитые ветром и дождём, и башня с одиноким колоколом, который помнит довоенную Финляндию.

Кирха Лумиваара
Фото: commons.wikimedia.org by Mitrofanova m, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кирха Лумиваара

Кирха, построенная на "Заснеженной горе"

Название Лумиваара в переводе с финского значит "заснеженная гора". В 1935 году здесь, среди холмов и елей, возвели новую лютеранскую церковь по проекту архитектора Адольфа Илмари Лауниса. Здание было рассчитано почти на 740 прихожан — просторный зал, органная галерея, высокая колокольня. Финны считали этот храм гордостью прихода: в нём собиралась вся округа, звучали хоралы, а на рождественских службах не хватало мест.

Но всего через четыре года мирная жизнь закончилась. Началась Советско-финляндская война. Орган, заказанный для кирхи, так и не успели установить.

От храма к складу

После войны границы изменились, и эти земли отошли Советскому Союзу. Финское население покинуло дома и храмы, а кирха осталась стоять посреди безлюдных деревень. Её судьба была типична для многих финских церквей Карелии: сначала зернохранилище, потом склад, затем просто пустое здание, в которое перестали заходить даже местные.
К 1980-м годам храм стоял покинутым, с выбитыми окнами и разбитой колокольней. Попытка реставрации в 1990-е закончилась ничем — не хватило средств и сил. Но сама кирха, несмотря на разруху, осталась живой: к ней тянутся люди, чувствующие в этих стенах память и особую тишину.

Следы войны

Если подойти ближе, на фасаде сразу видно шрамы времени. Каменные стены изрешечены пулями, на арке над входом — выбитая дата "1935". А над дверями сохранилась фреска: два ангела, склонившиеся перед крестом.
Колокольня чудом уцелела. В ней до сих пор висит старый колокол, отлитый в 1934 году. По местным рассказам, раньше их было два — один разбился во время обстрела или был увезён. Второй пережил всё - и теперь его звон слышен лишь по ветру, будто эхо ушедшей эпохи.

Внутри Лумиваары

Попадая внутрь, ощущаешь, как воздух густеет от времени. На полу — щепа, обломки лавок и остатки плитки. На стенах — финские надписи, фрагменты фресок и трещины, похожие на древние письмена.
Лучше всего сохранился алтарь: над ним — едва различимый образ Христа, в углу — старый крест, когда-то венчавший колокольню. А под сводами — деревянный балкон органной галереи. С него когда-то должны были звучать церковные песнопения, но теперь это просто наблюдательный пункт для редких туристов и фотографов.

Паломничество памяти

Рядом с кирхой — небольшое финское воинское захоронение. На табличке внутри можно прочитать имена погибших в этих местах во время войн.
С конца 1990-х сюда регулярно приезжают финны: ухаживают за могилами, оставляют цветы, зажигают свечи. Для них Лумиваара — не просто руины, а место, где пересекаются история, вера и утрата. Они называют храм "святыней, которая ждёт тишины".

Сравнение: кирха вчера и сегодня

Период Состояние Функция
1935-1939 Новое здание, гордость прихода Религиозный центр финской общины
1940-1950-е Разрушена и опустела Использовалась как склад
1980-е Заброшена Без использования
1990-2020-е Частичная реставрация, паломничество Место памяти и туристический объект

Советы путешественнику

  • Добраться можно от Сортавалы или Лахденпохьи — дорога грунтовая, местами разбита. Лучше ехать на внедорожнике.
  • Возьмите фонарик и удобную обувь: внутри темно и скользко.
  • Не трогайте фрески и артефакты — всё, что осталось, хрупко.
  • Если хотите увидеть место в "магический" час — приезжайте к закату: солнечные лучи пробиваются сквозь отверстия в стенах, заливая зал золотом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пытаться проникнуть на колокольню без сопровождения → риск обвала → осмотрите снаружи, снимите фото с дрона.
  • Брать с собой сувениры (кирпич, доску) → утрата культурного слоя → ограничьтесь фото и уважением.
  • Заходить ночью → опасно из-за обрушений → выберите дневное время, сообщите местным о маршруте.

А что если…

Место восстановят?
Тогда кирха могла бы стать музеем финской архитектуры 1930-х и точкой примирения двух народов. Некоторые волонтёрские группы уже высказывают такие идеи.
Храм оставят как есть?
Он останется "открытым памятником" — символом того, что время не всегда разрушает, а просто оставляет следы.

Плюсы и минусы путешествия к Лумивааре

Плюсы Минусы
Атмосфера подлинности, "живая" история Добираться трудно, инфраструктуры нет
Уникальная архитектура северного модерна Здание в аварийном состоянии
Тихое, малолюдное место Требует осторожности при посещении

FAQ

Можно ли попасть внутрь кирхи?
Да, вход свободный, но ответственность за безопасность — на посетителе.
Есть ли экскурсии?
Иногда местные гиды из Лахденпохьи организуют туры по заброшенным кирхам Карелии, включая Лумиваару.
Какое время года лучше для поездки?
Поздняя весна и начало осени: дорога проходима, природа особенно живописна.
Кому интересно это место?
Любителям архитектуры, истории Финляндии, фотографам и тем, кто ищет атмосферу "забытого севера".
Можно ли там ночевать?
Нет, внутри опасно. Поблизости есть гостевые дома в Лумивааре и Сортавале.

Мифы и правда

Миф: кирху построили русские купцы.
Правда: архитектор — финн Адольф Илмари Лаунис, проект создан для лютеранской общины.
Миф: внутри до сих пор проходят службы.
Правда: здание не действует, но финские делегации проводят поминальные церемонии.
Миф: колокол молчит десятилетиями.
Правда: он цел, но звонят в него только по особым случаям.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Домашние животные
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Последние материалы
Вечерние перекусы не дают вам покоя: что вы делаете не так и как это исправить
Привычки, которые ускоряют износ шин: это важно знать каждому автовладельцу
Подключайте с умом: удлинители, помогающие сократить счета за свет без усилий
Цветок, что пережил чуму и империи: почему морозник называют рождественским убийцей
Город на дне моря: как СССР пытался поселить человека под водой — и что из этого вышло
Автомат срывает заправку на полпути: как воздух обманывает систему подачи топлива
Беруши спасают от шума, но создают проблему: как не навредить ушам ночью
Полвека на заводах — ни дня в стаже: новый реестр может спасти миллионы советских трудовых биографий
Боги требуют расплаты: из проклятой гробницы фараонов исчез артефакт, который нельзя было трогать
Рассел Кроу в роли нациста: как актёр готовился к самой сложной роли в фильме Нюрнберг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.