Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет сияющей кожи по утрам: простая процедура, доступная каждому
Тихий ужас в спальне: что делать, если близкий человек разговаривает во сне
Редкий кадр без поз и глянца: Воробьёв и Гарифуллина показали семейную идиллию на берегу озера
Если бы Солнце сменили: что случилось бы с Землёй под другими звёздами и как изменилась бы жизнь
Этот продукт меняет вкус борща до неузнаваемости — добавьте всего пару штук
Слухи об отключении интернета дошли до министерства — реакция последовала сразу
Косатки против китов: как самые умные хищники океана превратились в убийц и становятся опаснее
Гаражные Мерседесы из 90-х: Волги и Москвичи, пережившие тюнинг без тормозов
Простое средство для борьбы с грибками на газоне — экономьте деньги и время

Где заканчивается сказка и начинается реальность: Египет, которого нет на открытках

4:37
Туризм

Южноафриканская блогерша вызвала горячие обсуждения в соцсетях, показав в своём видео Египет без фильтров и курортного лоска. Она решила взглянуть на страну глазами местных жителей — и этим вызвала волну споров среди подписчиков.

Прогулка по улицам Гизы
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Прогулка по улицам Гизы

"Если собираетесь остановиться рядом с пирамидами, будьте готовы к подобным видам. Но суть в том, что путешествия — это опыт, и, честно говоря, я наслаждалась каждой секундой, проведенной среди местных жителей и просто ощущая настоящую жизнь, которая не всегда связана с блеском и гламуром. Настоятельно рекомендую!", — сказала блогер.

Её ролик, снятый в окрестностях пирамид Гизы, показывает повседневную сторону Каира — улицы с лавками, мастерскими, скромными домами и шумными рынками. Для одних зрителей это стало вдохновением увидеть "настоящий Египет", а для других — поводом упрекнуть автора в неуважении к бедным районам.

Настоящий Египет без прикрас

В кадре — не туристические проспекты и не парадные виды из буклетов. Это жизнь людей, которые каждый день идут на рынок, чинят обувь, ведут детей в школу. Блогер призналась, что получила удовольствие, наблюдая за этой реальностью, и назвала поездку "самым честным опытом путешествия".

Тем не менее, реакция оказалась неоднозначной. Часть аудитории обвинила блогершу в "экзотизации бедности", хотя она подчеркнула, что не хотела кого-то принизить. Другие же поддержали идею — ведь именно такие маршруты позволяют по-настоящему понять страну, а не просто сделать десятки одинаковых фото у пирамид.

Египет, каким его не показывают в путеводителях

Большинство туристов видят Египет через призму курортов — Шарм-эль-Шейха, Хургады или Луксора. Но стоит отъехать на пару кварталов от туристических зон, и перед глазами открывается совершенно другая картина. Здесь пыльные улицы, неоновая реклама, лавки с арбузами и горы старых запчастей у автомеханика.

Однако есть районы, куда путешественникам действительно лучше не заглядывать. Турпром напоминает, что за внешней экзотикой скрываются места, где уровень жизни крайне низок, а безопасность — под вопросом.

Почему стоит соблюдать осторожность

Безопасность. В некоторых районах турист может стать лёгкой добычей для воров или мошенников. Камеру или телефон здесь лучше не демонстрировать.
Санитария. Отсутствие канализации и мусоропереработки делает обстановку небезопасной для здоровья.
Культурный шок. Тем, кто привык к отелям all inclusive, будет сложно принять реалии египетской повседневности.

А что если выйти за рамки?

Путешественники, которые решаются исследовать Египет вне привычных маршрутов, часто открывают для себя нечто особенное. Вдали от туристической суеты можно встретить ремесленников, старинные мечети и удивительные оазисы, где время будто остановилось.

Природные жемчужины вне курортов

Оазисы Западной пустыни - Сива, Дахла, Харга — это уголки покоя, где можно увидеть древние глиняные дома и изумрудные озёра посреди песков.
Белый каньон возле Нувейбы — место, где песчаные скалы сверкают на солнце, словно снег.
Цветной каньон - настоящее чудо геологии, где полосы песчаника образуют калейдоскоп оттенков.

Плюсы и минусы путешествий за пределы курортов

Плюсы Минусы
Настоящее знакомство с культурой Возможные риски безопасности
Низкие цены и аутентичность Отсутствие комфорта
Меньше туристов Плохая транспортная доступность
Уникальные фото и впечатления Требуется подготовка и осторожность

Мифы и правда

Миф: за пределами курортов туристу нечего делать.
Правда: наоборот, именно там можно увидеть подлинную культуру.

Миф: все районы Египта опасны.
Правда: большинство туристических направлений полностью безопасны при соблюдении правил.

Миф: египтяне недружелюбны к иностранцам.
Правда: напротив, местные часто готовы помочь и интересуются гостями своей страны.

Интересный факт о Египте

Почти 90% населения живёт вдоль долины Нила.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Авто
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Домашние животные
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Объятия в Душанбе: как Путин победил Алиева в дипломатической игре Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Последние материалы
Простое средство для борьбы с грибками на газоне — экономьте деньги и время
Предполагаемый избранник Анны Седоковой раскрыл правду: что на самом деле связывает его с певицей
Штрафы за нарушения ПДД: наказание или способ спасти жизнь
Сжигаем 1000 калорий без марафона и голодовки: тренинг, который покорил залы по всему миру
Тайна долговечности японских коробок раскрыта: как японцы перевернули представление о CVT
Оттенки, которые делают из вас миллионершу: 5 цветов, придающих волосам роскошь и блеск
Золото падает, рубль вздрагивает: раскрыты истинные причины валютных колебаний
Молчаливые гиганты оживают: под Каскадами просыпается огонь, затаившийся на тысячелетия
Где заканчивается сказка и начинается реальность: Египет, которого нет на открытках
Забытая пирамида среди автострад: древний город под шумом мегаполиса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.