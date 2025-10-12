Пять звёзд без компромиссов: названы страны, где россияне не экономят на отдыхе

Пока одни путешественники ищут бюджетные варианты, другие всё чаще выбирают отдых с максимальным комфортом. Исследование сервиса OneTwoTrip показало, что в сезоне 2025 года россияне чаще всего бронировали пятизвёздочные отели в Индии, Катаре, ОАЭ, на Кубе и в Египте. Причём интерес к отелям высокого уровня заметно вырос даже по сравнению с прошлым годом.

Пятизвёздочный отель у моря

Индия — лидер по роскошным бронированиям

Топ стран возглавляет Индия: в 2025 году 65% отельных заказов там приходились на пятизвездочные гостиницы, а в 2024 году эта доля была еще выше — 78%.

Индия заняла первое место среди направлений, где россияне выбирают отели "пять звёзд". Средняя стоимость проживания в стране составила 17,2 тыс. рублей в сутки, что на 25% дороже, чем годом ранее. Повышение цен не отпугнуло туристов: наоборот, интерес к комфорту и качественному сервису только усилился.

Популярность Индии объясняется разнообразием форматов отдыха: от пляжей Гоа до культурных маршрутов по Дели и Джайпуру. Путешественники всё чаще совмещают оздоровительные практики с осмотром достопримечательностей и шопингом.

Катар и ОАЭ: Восточный комфорт

На втором месте по количеству "пятизвёздочных" бронирований оказался Катар — 52% заказов, против 48% годом ранее. Средняя цена номера выросла до 23,7 тыс. рублей в сутки (+28%).

Третью строчку заняли Объединённые Арабские Эмираты, где доля отелей категории "пять звёзд" составила 51%. При этом стоимость проживания немного снизилась — 23,8 тыс. рублей в сутки (-12%).

Рост интереса к этим направлениям связан с активным развитием инфраструктуры и круглогодичным сезоном. В Эмиратах и Катаре традиционно делают ставку на высокий уровень сервиса, рестораны с шеф-поварами мирового уровня и отели с частными пляжами.

Сравнение популярных направлений

Страна Доля 5★ отелей Средняя цена, ₽/сутки Изменение к 2024 году Индия 65% 17 200 +25% Катар 52% 23 700 +28% ОАЭ 51% 23 800 -12% Куба 51% 16 700 - Египет 49% 22 000 - Оман 47% 41 700 - Азербайджан 45% 22 000 - Китай 43% 18 000 - Вьетнам 38% 13 600 - Мальдивы 34% 52 200 -

Куба и Египет — комфорт по доступной цене

Куба и Египет по-прежнему входят в число самых популярных направлений у россиян. На острове Свободы 51% заказов пришёлся на пятизвёздочные отели со средней ценой 16,7 тыс. рублей в сутки. Египет немного уступил — 49% бронирований и стоимостью 22 тыс. рублей.

Главный плюс этих стран — сочетание мягкого климата, привычного формата "всё включено" и стабильного уровня сервиса. Даже отели с пятью звёздами здесь часто стоят дешевле, чем аналогичные объекты в Азии или Персидском заливе.

Новый интерес к Азии

Помимо лидеров рейтинга, в топ вошли Оман, Азербайджан, Китай, Вьетнам и Мальдивы.

В Омане, например, доля бронирований пятизвёздочных отелей составила 47%, при этом средняя цена превысила 41,7 тыс. рублей. Путешественники отмечают уединённые пляжи, первоклассный сервис и отсутствие туристической суеты.

Вьетнам привлёк внимание доступными ценами: номер в пятизвёздочном отеле обходился в среднем в 13,6 тыс. рублей, что делает страну одним из самых выгодных направлений для роскошного отдыха в Азии.

Турция — лидер среди городов

В разрезе отдельных локаций абсолютным лидером стали курорты Турции. Наибольший спрос зафиксирован в Белеке, Текирове и Ларе — все три входят в Антальйский регион.

В Белеке доля пятизвёздочных отелей составляет 98%, в Текирове — 88%, а в Ларе — 78% от всех заказов.

Причём популярность некоторых курортов выросла кратно: в Текирове доля бронирований увеличилась в 2,7 раза, в Белеке — на 15%, а в Ларе — на 12%.

Самые дорогие направления — Текирова (94 тыс. рублей в сутки), Белек (69,1 тыс.) и Лара (48 тыс.). Турция остаётся флагманом пляжного отдыха, где качество и уровень комфорта постоянно растут.

Другие города-лидеры

В десятку направлений, где чаще всего выбирают отели высшей категории, вошли также:

Сиде — 55% бронирований, цена 34,7 тыс. рублей в сутки;

Лас-Вегас — стабильный интерес благодаря шоу и казино;

Шарм-эш-Шейх — популярный выбор для семейного отдыха;

Абу-Даби и Дубай — для делового и пляжного туризма;

Варадеро (Куба) и Нуса-Дуа (Бали) — тропический комфорт с европейским сервисом.

Почему растёт интерес к пятизвёздочным отелям

Комфорт и безопасность. Туристы всё чаще выбирают проверенные сети с высоким стандартом сервиса. Рост благосостояния. Многие путешественники готовы платить больше за качество. Формат "всё включено". Особенно востребован у семей и тех, кто ценит предсказуемость бюджета. Онлайн-бронирование. Современные сервисы позволяют быстро сравнить цены и выбрать лучшее предложение. Инфраструктура. Пятизвёздочные отели предлагают не только номера, но и рестораны, СПА, спортивные зоны, что делает отдых универсальным.

Плюсы и минусы "пятизвёздочного" отдыха

Плюсы Минусы Высокий уровень сервиса и безопасности Стоимость выше среднего Привычный комфорт и европейские стандарты Иногда теряется местный колорит Программа "всё включено" Переполненность в высокий сезон Развитая инфраструктура Сложнее найти уединение Широкий выбор направлений Требуется раннее бронирование

FAQ: вопросы о роскошном отдыхе

Почему Индия стала лидером по бронированиям 5 звездночных отелей?

Из-за сочетания доступных цен и высокого уровня сервиса. Даже премиальные гостиницы здесь дешевле, чем в Европе или на Мальдивах.

Как изменилась стоимость отдыха за год?

В среднем выросла на 10-25%, но в некоторых странах (например, ОАЭ) цены наоборот снизились.

Где самые дорогие пятизвёздочные отели?

На Мальдивах (52,2 тыс. рублей в сутки) и в турецкой Текирове (94 тыс.).

А где дешевле всего?

Во Вьетнаме — около 13,6 тыс. рублей в сутки.