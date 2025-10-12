Пять звёзд без компромиссов: названы страны, где россияне не экономят на отдыхе

Пока одни путешественники ищут бюджетные варианты, другие всё чаще выбирают отдых с максимальным комфортом. Исследование сервиса OneTwoTrip показало, что в сезоне 2025 года россияне чаще всего бронировали пятизвёздочные отели в Индии, Катаре, ОАЭ, на Кубе и в Египте. Причём интерес к отелям высокого уровня заметно вырос даже по сравнению с прошлым годом.
Топ стран возглавляет Индия: в 2025 году 65% отельных заказов там приходились на пятизвездочные гостиницы, а в 2024 году эта доля была еще выше — 78%.
Индия заняла первое место среди направлений, где россияне выбирают отели "пять звёзд". Средняя стоимость проживания в стране составила 17,2 тыс. рублей в сутки, что на 25% дороже, чем годом ранее. Повышение цен не отпугнуло туристов: наоборот, интерес к комфорту и качественному сервису только усилился.
Популярность Индии объясняется разнообразием форматов отдыха: от пляжей Гоа до культурных маршрутов по Дели и Джайпуру. Путешественники всё чаще совмещают оздоровительные практики с осмотром достопримечательностей и шопингом.
На втором месте по количеству "пятизвёздочных" бронирований оказался Катар — 52% заказов, против 48% годом ранее. Средняя цена номера выросла до 23,7 тыс. рублей в сутки (+28%).
Третью строчку заняли Объединённые Арабские Эмираты, где доля отелей категории "пять звёзд" составила 51%. При этом стоимость проживания немного снизилась — 23,8 тыс. рублей в сутки (-12%).
Рост интереса к этим направлениям связан с активным развитием инфраструктуры и круглогодичным сезоном. В Эмиратах и Катаре традиционно делают ставку на высокий уровень сервиса, рестораны с шеф-поварами мирового уровня и отели с частными пляжами.
|Страна
|Доля 5★ отелей
|Средняя цена, ₽/сутки
|Изменение к 2024 году
|Индия
|65%
|17 200
|+25%
|Катар
|52%
|23 700
|+28%
|ОАЭ
|51%
|23 800
|-12%
|Куба
|51%
|16 700
|-
|Египет
|49%
|22 000
|-
|Оман
|47%
|41 700
|-
|Азербайджан
|45%
|22 000
|-
|Китай
|43%
|18 000
|-
|Вьетнам
|38%
|13 600
|-
|Мальдивы
|34%
|52 200
|-
Куба и Египет по-прежнему входят в число самых популярных направлений у россиян. На острове Свободы 51% заказов пришёлся на пятизвёздочные отели со средней ценой 16,7 тыс. рублей в сутки. Египет немного уступил — 49% бронирований и стоимостью 22 тыс. рублей.
Главный плюс этих стран — сочетание мягкого климата, привычного формата "всё включено" и стабильного уровня сервиса. Даже отели с пятью звёздами здесь часто стоят дешевле, чем аналогичные объекты в Азии или Персидском заливе.
Помимо лидеров рейтинга, в топ вошли Оман, Азербайджан, Китай, Вьетнам и Мальдивы.
В Омане, например, доля бронирований пятизвёздочных отелей составила 47%, при этом средняя цена превысила 41,7 тыс. рублей. Путешественники отмечают уединённые пляжи, первоклассный сервис и отсутствие туристической суеты.
Вьетнам привлёк внимание доступными ценами: номер в пятизвёздочном отеле обходился в среднем в 13,6 тыс. рублей, что делает страну одним из самых выгодных направлений для роскошного отдыха в Азии.
В разрезе отдельных локаций абсолютным лидером стали курорты Турции. Наибольший спрос зафиксирован в Белеке, Текирове и Ларе — все три входят в Антальйский регион.
В Белеке доля пятизвёздочных отелей составляет 98%, в Текирове — 88%, а в Ларе — 78% от всех заказов.
Причём популярность некоторых курортов выросла кратно: в Текирове доля бронирований увеличилась в 2,7 раза, в Белеке — на 15%, а в Ларе — на 12%.
Самые дорогие направления — Текирова (94 тыс. рублей в сутки), Белек (69,1 тыс.) и Лара (48 тыс.). Турция остаётся флагманом пляжного отдыха, где качество и уровень комфорта постоянно растут.
В десятку направлений, где чаще всего выбирают отели высшей категории, вошли также:
|Плюсы
|Минусы
|Высокий уровень сервиса и безопасности
|Стоимость выше среднего
|Привычный комфорт и европейские стандарты
|Иногда теряется местный колорит
|Программа "всё включено"
|Переполненность в высокий сезон
|Развитая инфраструктура
|Сложнее найти уединение
|Широкий выбор направлений
|Требуется раннее бронирование
Из-за сочетания доступных цен и высокого уровня сервиса. Даже премиальные гостиницы здесь дешевле, чем в Европе или на Мальдивах.
В среднем выросла на 10-25%, но в некоторых странах (например, ОАЭ) цены наоборот снизились.
На Мальдивах (52,2 тыс. рублей в сутки) и в турецкой Текирове (94 тыс.).
Во Вьетнаме — около 13,6 тыс. рублей в сутки.
