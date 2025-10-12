Гуляем по отелям, не вставая с дивана: туризм уходит в виртуальную реальность

Цифровая эпоха всё активнее преобразует туризм. Если раньше турист выбирал отель по нескольким фотографиям и отзывам, то уже скоро он сможет буквально "погулять" по номерам и окрестностям, не вставая с дивана. Искусственный интеллект и технологии виртуальной реальности приближают тот момент, когда планирование поездки станет почти таким же захватывающим, как само путешествие.

Что ждёт туристов в ближайшем будущем

На прошедшем в Москве форуме "Отдых/Leisure" директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин рассказал, что виртуальные технологии уже начинают внедряться в туристическую сферу.

"Все, что касается VR-технологий, дополненной реальности, создания эффекта присутствия и впечатлений, будет развиваться. Мы будем иметь возможность походить по средствам размещения, по району, чтобы понять, что мы там увидим, как себя в этом почувствуем", — отметил директор АТАГ Александр Брагин.

По его словам, туристы смогут заранее оценить не только интерьер отеля, но и атмосферу района, где он расположен. Это поможет избежать разочарований и сделать выбор более осознанным.

Пока это только идея

Когда журналисты TourDom. ru обратились в АТАГ с просьбой уточнить технические детали, представители организации пояснили, что конкретные сроки внедрения VR-инструментов пока не определены.

"Это некий образ будущего, но не конкретная задача или перспектива", — ответили в ассоциации.

Тем не менее, элементы виртуальной реальности уже начинают внедряться в некоторых отраслях туризма, особенно в круизах и гостиничном бизнесе.

Виртуальные круизы — не фантастика

Сегодня путешественники могут пройтись по палубам крупных лайнеров MSC или по российским теплоходам компании "Донинтурфлот", не выходя из дома. Онлайн-туры позволяют "заглянуть" в каюты, рестораны и зоны отдыха, увидеть, где проходят концерты и ужины, и заранее выбрать оптимальное размещение.

Подобные проекты уже стали инструментом продаж — они повышают доверие клиентов и помогают визуализировать будущее путешествие. Особенно удобно это для новичков, которые впервые планируют круиз и хотят понять, чего ожидать от формата.

Отели с эффектом присутствия

К виртуальным турам подключаются и гостиничные сети. Так, в московском Radisson Collection Hotel можно заранее осмотреть зону Fitness & SPA и другие помещения. Для будущих гостей это не просто дополнительный сервис, а способ убедиться, что отель действительно соответствует заявленным стандартам.

Онлайн-сервисы включаются в гонку

Крупные туристические агрегаторы также развивают идею виртуальных туров. В сервисе "Островок" подтвердили, что рассматривают возможность внедрения видеообзоров номеров и отелей.

Компания отмечает, что многие гостиницы уже снимают такие видео для собственных сайтов, а значит, скоро эти материалы могут появиться и на сторонних площадках.

Такие технологии помогают людям оценить реальное состояние номеров, инфраструктуры и доступность, особенно если речь идёт о путешественниках с особыми потребностями.

Что даёт туристу виртуальная реальность

Хотя современные 3D-туры пока далеки от полноценной VR-среды с объёмным звуком и тактильными эффектами, они уже меняют подход к выбору отдыха. Турист получает больше информации, чем с десятка фотографий, и может заранее понять, подходит ли ему место.

Плюсы и минусы VR-технологий в туризме

Плюсы Минусы Возможность оценить отель и локацию до бронирования Требуются высокие затраты на съёмку и обработку Помогает туристу сделать осознанный выбор Не заменяет реальных ощущений Увеличивает доверие к отелю и сервису Не все объекты готовы делиться видеотурами Удобно для людей с ограниченной подвижностью VR может искажать впечатление, если съёмка некачественная

А что если VR станет стандартом?

Представьте: вы открываете туристический сайт и не просто читаете описание отеля, а "гуляете" по его территории, слушаете звуки улицы и даже ощущаете объём пространства. Искусственный интеллект предлагает туры, основываясь на ваших интересах, а VR позволяет испытать атмосферу до поездки.

Такой сценарий может стать нормой уже через несколько лет. И тогда подготовка к отпуску превратится в увлекательный виртуальный квест.

Как подготовиться к "умному" путешествию

Изучайте VR-туры на сайтах отелей и круизных компаний — это помогает избежать ошибок при выборе. Проверяйте источники контента. Только официальные туры гарантируют достоверность. Используйте гаджеты с поддержкой VR — очки или шлем для полного погружения. Читайте отзывы и рейтинги. Виртуальная экскурсия должна дополняться мнением реальных гостей. Следите за обновлениями туристических сервисов. Новые технологии быстро становятся массовыми.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Когда VR-технологии станут доступными большинству туристов?

Первые массовые внедрения ожидаются в течение ближайших 3-5 лет, особенно в крупных гостиничных сетях.

Можно ли уже сейчас воспользоваться виртуальным туром?

Да, на сайтах ряда отелей и круизных компаний доступны 3D-туры по номерам, палубам и зонам отдыха.

Будет ли VR стоить дороже обычного бронирования?

Нет. Для пользователя такие опции, как правило, бесплатны и входят в общий интерфейс сервиса.

Насколько это безопасно для персональных данных?

При просмотре VR-туров данные не передаются третьим лицам — это безопасный формат взаимодействия.