Пекин своими глазами: неделя приключений, впечатлений и гастротуров дешевле нового смартфона

После отмены визы россияне всё чаще выбирают Пекин как направление для короткого и насыщенного отпуска. Как провести в столице Китая шесть дней даже без тургруппы и уложиться в скромный бюджет, не отказывая себе в комфорте и впечатлениях.
Шестидневное путешествие в $719, не считая авиабилетов. В эту сумму вошли проживание, транспорт, питание и экскурсии — всё, что делает поездку комфортной, но не расточительной.
|Статья затрат
|Сумма ($)
|Комментарий
|Проживание
|300
|Отель у метро с завтраком, $50 за ночь
|Транспорт
|30
|Метро и городской транспорт
|Входные билеты
|30
|Храмы, музеи и дворцы
|Экскурсии
|120
|Запретный город, Великая стена, гастротур
|Развлечения
|140
|Вечерний театр-ресторан с акробатическим шоу
|Питание
|~90
|В среднем $15 в день
Пекин — редкий город, где можно сочетать древнюю историю, современные технологии и удобную инфраструктуру. Метро покрывает практически весь центр, а указатели дублируются на английском. Даже без гида легко добраться до главных достопримечательностей — от Храма Неба до Запретного города.
Кроме того, путешествие без группы позволяет выбрать свой темп: кто-то предпочитает проводить утро в чайной, а кто-то — бродить по старинным хутунам или наблюдать закат на Великой Китайской стене.
В рамках поездки можно посетить несколько ключевых локаций. Тур по Запретному городу открыл доступ к императорским дворцам, а выезд на Великую Китайскую стену — стал главным приключением. Отдельное удовольствие — гастротур, где можно попробовать уличную еду, традиционные пельмени и знаменитую утку по-пекински.
Особым моментом будет вечерняя программа в ресторане-театре с акробатическим шоу. На неё может уйти $140, но оно того стоит.
Средний дневной бюджет на еду составит около $15. Завтрак в основном входит в стоимость отеля, обед — в ресторане, а ужин покупать в супермаркете: готовые блюда, свежие фрукты, чай.
Такая схема позволит сбалансировать расходы, не лишая себя гастрономических впечатлений.
|Плюсы
|Минусы
|Полная свобода маршрута
|Нужно самому решать бытовые вопросы
|Возможность выбирать темп отдыха
|Требуется знание базового английского или переводчика
|Экономия на услугах туроператоров
|В первый день может быть сложно сориентироваться
|Гибкость в планировании бюджета
|Не все достопримечательности имеют англоязычные табло
|Настоящее погружение в местную жизнь
|Возможны трудности с навигацией без интернета
А что если добавить к маршруту Пекин — пару дней в Сиане или Шанхае? После отмены визы путешественники получили возможность свободно комбинировать направления и строить маршруты без агентств. С современным метро и скоростными поездами это становится не просто возможно, а удобно и безопасно.
Около $700-750 без авиабилетов. Всё зависит от уровня отеля и количества экскурсий.
Да. Все основные достопримечательности имеют англоязычные указатели, а аудиогиды доступны через приложение.
Да, при базовой осторожности. Китай считается одним из самых безопасных направлений в Азии.
Весной и осенью: комфортная температура и меньше туристов.
