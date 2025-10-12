Соло-отпуск без сожалений: почему всё больше россиян выбирают отдых без компании

6:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сегодня всё чаще можно услышать истории людей, которые отправляются в отпуск без компании. Для кого-то это способ перезагрузиться, для других — возможность испытать себя и открыть мир заново. Исследование сервиса онлайн-опросов "Анкетолог" показало: россияне всё чаще осознанно выбирают соло-путешествия, считая их не просто отдыхом, а личным опытом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Соло-путешествие в поезде

Отдых ради себя

Согласно данным исследования, большинство опрошенных — 56 % — едут одни, чтобы восстановить силы, ещё 54 % стремятся узнать что-то новое, а 31 % — укрепить здоровье.

Такой формат, отмечают участники опроса, помогает не подстраиваться под чужие интересы (59 %), побыть наедине с собой (50 %) и отдохнуть от повседневной рутины (40 %).

Чаще всего в соло-путешествия едут с целью восстановить силы (56%), узнать что-то новое (54%), а также укрепить здоровье (31%). Это дает ощущение свободы и независимости (65%), обновления (53%), азарт приключений (45%) и вдохновение (39%).

Многие респонденты называют одиночные поездки временем для переосмысления. Возможность действовать по своему плану и идти туда, куда хочется именно тебе, часто оказывается важнее самого маршрута.

Почему люди остаются без попутчиков

Не у всех получается найти компанию для путешествия. 29 % россиян признались, что регулярно сталкиваются с этой проблемой, 28 % — изредка, а 43 % вообще не испытывают трудностей. При этом 21 % хотя бы раз отказывались от поездки, если не находили спутника.

Тем не менее, почти все участники опроса (93 %) заявили, что готовы ехать, даже если останутся без компании. Это говорит о растущем доверии к себе и внутренней свободе путешественников.

Путешествие в одиночку: осознанный выбор

Абсолютное большинство тех, кто уже пробовал такой формат, остались довольны: 88 % хотели бы повторить опыт, а 92 % отметили, что им нравится путешествовать в одиночестве. Причём 86 % сделали этот выбор сознательно, а не по необходимости.

Главными трудностями респонденты назвали:

повышенные расходы — 42 %;

вопросы безопасности — 22 %;

страх новых обстоятельств — 19 %.

Эти данные показывают: даже зная о рисках, многие всё равно выбирают путь самостоятельного путешественника.

Безопасность прежде всего

Для минимизации рисков 40% едут только в безопасные локации, 27% бронируют через проверенные сервисы, 23% изучают отзывы туристов. Женщины чаще выбирают хорошо освещенные улицы и не выходят гулять ночью (43%), сообщают о своих передвижениях близким (34%), а также неприметно одеваются, чтобы не привлекать внимания (25%).

Современные путешественники всё чаще используют цифровые инструменты: приложения для навигации, онлайн-чаты с тревелерами и сервисы отзывов. Это снижает тревожность и позволяет чувствовать себя увереннее, особенно в новых странах.

Плюсы и минусы соло-путешествий

Плюсы Минусы Полная свобода выбора маршрута и ритма Повышенные расходы (всё оплачивается одному) Возможность саморазвития и личных открытий Риск одиночества на длительных маршрутах Гибкость в принятии решений Вопросы безопасности, особенно для женщин Независимость от чужого мнения Некому поделиться эмоциями "здесь и сейчас" Простота организации — не нужно согласовывать даты Труднее решать непредвиденные ситуации

Многие путешественники признаются: минусы быстро теряют значение, когда появляется уверенность и понимание своих границ.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к соло-поездке

Выберите направление — начинайте с стран или регионов, где чувствуете себя спокойно. Продумайте маршрут заранее, оставив место для импровизации. Бронируйте жильё только через надёжные сервисы с проверенными отзывами. Застрахуйтесь: туристическая страховка — обязательный элемент самостоятельных поездок. Держите связь — сообщайте близким о маршруте и планах, особенно если путешествуете в горах или малолюдных районах. Продумайте бюджет: закладывайте запас средств на экстренные случаи. Сохраняйте осторожность — избегайте рискованных знакомств и ночных прогулок в одиночку.

Следуя этим простым шагам, можно путешествовать безопасно и спокойно, даже без компании.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как выбрать направление для первого соло-путешествия?

Начните с мест, где вам знаком язык и культура. Например, Россия, Европа или страны СНГ с развитой инфраструктурой.

Сколько стоит путешествие в одиночку?

Расходы выше примерно на 30-40 %, поскольку все траты — жильё, питание, транспорт — ложатся на одного человека.

Что лучше: планировать всё заранее или действовать по ходу?

Для новичков лучше заранее бронировать жильё и транспорт. Опытные путешественники могут оставлять часть маршрута открытой.

Как решать вопросы безопасности?

Пользуйтесь официальными сервисами бронирования, храните документы и деньги раздельно, сообщайте близким о передвижениях.

Соло-путешествие — это не тест на смелость, а возможность выйти за привычные рамки. Кто-то впервые открывает себя заново, кто-то находит вдохновение для новых проектов. Главное — не спешить и слушать себя: иногда даже короткая поездка в одиночку может стать самым запоминающимся опытом в жизни.