Соло-отпуск без сожалений: почему всё больше россиян выбирают отдых без компании

Сегодня всё чаще можно услышать истории людей, которые отправляются в отпуск без компании. Для кого-то это способ перезагрузиться, для других — возможность испытать себя и открыть мир заново. Исследование сервиса онлайн-опросов "Анкетолог" показало: россияне всё чаще осознанно выбирают соло-путешествия, считая их не просто отдыхом, а личным опытом.
Согласно данным исследования, большинство опрошенных — 56 % — едут одни, чтобы восстановить силы, ещё 54 % стремятся узнать что-то новое, а 31 % — укрепить здоровье.
Такой формат, отмечают участники опроса, помогает не подстраиваться под чужие интересы (59 %), побыть наедине с собой (50 %) и отдохнуть от повседневной рутины (40 %).
Чаще всего в соло-путешествия едут с целью восстановить силы (56%), узнать что-то новое (54%), а также укрепить здоровье (31%). Это дает ощущение свободы и независимости (65%), обновления (53%), азарт приключений (45%) и вдохновение (39%).
Многие респонденты называют одиночные поездки временем для переосмысления. Возможность действовать по своему плану и идти туда, куда хочется именно тебе, часто оказывается важнее самого маршрута.
Не у всех получается найти компанию для путешествия. 29 % россиян признались, что регулярно сталкиваются с этой проблемой, 28 % — изредка, а 43 % вообще не испытывают трудностей. При этом 21 % хотя бы раз отказывались от поездки, если не находили спутника.
Тем не менее, почти все участники опроса (93 %) заявили, что готовы ехать, даже если останутся без компании. Это говорит о растущем доверии к себе и внутренней свободе путешественников.
Абсолютное большинство тех, кто уже пробовал такой формат, остались довольны: 88 % хотели бы повторить опыт, а 92 % отметили, что им нравится путешествовать в одиночестве. Причём 86 % сделали этот выбор сознательно, а не по необходимости.
Главными трудностями респонденты назвали:
Эти данные показывают: даже зная о рисках, многие всё равно выбирают путь самостоятельного путешественника.
Для минимизации рисков 40% едут только в безопасные локации, 27% бронируют через проверенные сервисы, 23% изучают отзывы туристов. Женщины чаще выбирают хорошо освещенные улицы и не выходят гулять ночью (43%), сообщают о своих передвижениях близким (34%), а также неприметно одеваются, чтобы не привлекать внимания (25%).
Современные путешественники всё чаще используют цифровые инструменты: приложения для навигации, онлайн-чаты с тревелерами и сервисы отзывов. Это снижает тревожность и позволяет чувствовать себя увереннее, особенно в новых странах.
|Плюсы
|Минусы
|Полная свобода выбора маршрута и ритма
|Повышенные расходы (всё оплачивается одному)
|Возможность саморазвития и личных открытий
|Риск одиночества на длительных маршрутах
|Гибкость в принятии решений
|Вопросы безопасности, особенно для женщин
|Независимость от чужого мнения
|Некому поделиться эмоциями "здесь и сейчас"
|Простота организации — не нужно согласовывать даты
|Труднее решать непредвиденные ситуации
Многие путешественники признаются: минусы быстро теряют значение, когда появляется уверенность и понимание своих границ.
Следуя этим простым шагам, можно путешествовать безопасно и спокойно, даже без компании.
Начните с мест, где вам знаком язык и культура. Например, Россия, Европа или страны СНГ с развитой инфраструктурой.
Расходы выше примерно на 30-40 %, поскольку все траты — жильё, питание, транспорт — ложатся на одного человека.
Для новичков лучше заранее бронировать жильё и транспорт. Опытные путешественники могут оставлять часть маршрута открытой.
Пользуйтесь официальными сервисами бронирования, храните документы и деньги раздельно, сообщайте близким о передвижениях.
Соло-путешествие — это не тест на смелость, а возможность выйти за привычные рамки. Кто-то впервые открывает себя заново, кто-то находит вдохновение для новых проектов. Главное — не спешить и слушать себя: иногда даже короткая поездка в одиночку может стать самым запоминающимся опытом в жизни.
