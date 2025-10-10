План Б на случай задержки: вся правда о страховке, которая спасет ваш отпуск

Задержки и отмены рейсов перестали быть исключением и стали новой нормой. Если раньше сбои в расписании касались небольшой доли пассажиров, то теперь почти каждый путешественник сталкивается с ними хотя бы раз в год.

Опрос TravelPerk показал, что в 2025 году 89 % деловых путешественников столкнулись с проблемами — от многочасовых ожиданий в аэропорту до полной отмены вылетов. При такой статистике планировать путешествие без "плана Б" уже нельзя.

Почему задержки стали массовыми

Причин много: перегруженность аэропортов, нехватка персонала, погодные аномалии, технические сбои и рост количества рейсов после пандемийного спада.

Даже авиакомпании с безупречной репутацией не застрахованы от форс-мажора. Поэтому опытные путешественники включают в обязательный набор не только паспорт и билеты, но и страховку от задержек рейсов.

"Это самый удобный и выгодный вид страхования для современных путешественников", — отмечает эксперт по туризму.

Что даёт страховка от задержки рейса

Туристическая страховка, включающая пункт о прерывании путешествия, помогает компенсировать непредвиденные расходы. Большинство компаний покрывают задержки, вызванные:

погодными условиями и стихийными бедствиями;

забастовками персонала;

техническими неполадками самолёта;

изменениями в расписании или перегрузкой авиалиний.

Размер компенсации зависит от компании и тарифа. Эти деньги можно потратить на питание, проживание в отеле, такси или покупку новых билетов.

Чтобы получить возмещение, нужно:

Сохранить все чеки (питание, проживание, транспорт). Получить справку от авиакомпании о задержке или отмене рейса. Убедиться, что задержка длилась не менее шести часов — меньшие опоздания обычно не компенсируются.

Когда страховка не поможет

Если задержка составляет всего 30-180 минут, страховые компании чаще всего не возмещают расходы. Исключение — премиальные полисы, где минимальный порог ниже. Также страхование не покроет:

опоздание на стыковочный рейс из-за слишком короткой пересадки, выбранной самим пассажиром;

промедление на регистрации или контроле безопасности;

изменение планов по личным причинам.

Рекомендация экспертов — планировать пересадки не короче трёх часов для внутренних рейсов и пяти часов для международных. Это даст запас времени при задержках и снизит риск потерять следующий самолёт.

Как действовать при задержке рейса

Шаг 1. Сохраняйте спокойствие и документы

Попросите у авиакомпании письменное подтверждение задержки. Оно пригодится и для страховой, и при возможных претензиях.

Шаг 2. Узнайте, что предлагает авиакомпания

Некоторые перевозчики предоставляют питание и гостиницу при ожидании более 4-6 часов. Если услугу не предложили, уточните права пассажира на сайте перевозчика или в аэропорту.

Шаг 3. Задокументируйте все расходы

Любой чек — аргумент для страховой. Даже бутылка воды зафиксирует время и факт ожидания.

Шаг 4. Подайте заявление в страховую

Сделайте это как можно скорее — некоторые компании принимают заявки только в течение 24-48 часов после инцидента.

Шаг 5. Сохраните билеты и посадочные талоны

Без них заявление может отклонить не только страховщик, но и авиакомпания.

Как не потерять время в ожидании

Если задержка длится дольше нескольких часов, можно превратить вынужденную паузу в мини-приключение:

приобрести доступ в бизнес-зал аэропорта (часто покрывается премиальными картами);

осмотреть город, если пересадка превышает 6-8 часов;

использовать страховку для компенсации ночёвки в отеле поблизости;

заняться работой — во многих аэропортах есть коворкинги и быстрый Wi-Fi.

А что если рейс отменили полностью?

В этом случае у вас есть два пути:

Переоформление билета на ближайший доступный рейс (обязанность авиакомпании). Возврат средств и страховая компенсация при наличии полиса.

Если отмена произошла по вине перевозчика, можно дополнительно требовать денежную компенсацию в соответствии с законодательством ЕС (для европейских рейсов) или внутренними правилами авиакомпании.

FAQ

Как проверить, покрывает ли мой полис задержку рейса?

Изучите раздел Trip Delay или Travel Disruption в страховом договоре.

Что делать, если задержка меньше шести часов?

Обратитесь к авиакомпании — некоторые перевозчики предлагают ваучеры или доступ в лаунж.

Можно ли купить страховку после покупки билета?

Да, большинство компаний позволяет оформить её до даты вылета.

Что, если я пропустил стыковку из-за первой задержки?

Если оба рейса на одном билете, перевозчик обязан вас доставить. Если на разных — поможет только страховка.

Покроет ли страховка задержку из-за болезни пилота?

Да, если это привело к отмене или значительной задержке рейса.

Мифы и правда

Миф: страховка не нужна, авиакомпания всё компенсирует.

Правда: перевозчики отвечают только за свои ошибки, не за погоду или забастовки.

Миф: компенсации получить невозможно.

Правда: при правильных документах выплаты оформляются быстро.

Миф: короткие пересадки — экономия времени.

Правда: чаще это источник стрессов и потерь.

Три интересных факта

По данным IATA, в среднем каждый пятый рейс в мире задерживается хотя бы на 30 минут. В Европе действует Регламент 261/2004, позволяющий получить компенсацию до 600 евро. Некоторые премиальные карты автоматически включают страхование задержек — просто нужно оплатить билет этой картой.

Уточнения

