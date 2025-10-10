План Б на случай задержки: вся правда о страховке, которая спасет ваш отпуск

Задержки и отмены рейсов перестали быть исключением и стали новой нормой. Если раньше сбои в расписании касались небольшой доли пассажиров, то теперь почти каждый путешественник сталкивается с ними хотя бы раз в год.
Опрос TravelPerk показал, что в 2025 году 89 % деловых путешественников столкнулись с проблемами — от многочасовых ожиданий в аэропорту до полной отмены вылетов. При такой статистике планировать путешествие без "плана Б" уже нельзя.
Причин много: перегруженность аэропортов, нехватка персонала, погодные аномалии, технические сбои и рост количества рейсов после пандемийного спада.
Даже авиакомпании с безупречной репутацией не застрахованы от форс-мажора. Поэтому опытные путешественники включают в обязательный набор не только паспорт и билеты, но и страховку от задержек рейсов.
"Это самый удобный и выгодный вид страхования для современных путешественников", — отмечает эксперт по туризму.
Туристическая страховка, включающая пункт о прерывании путешествия, помогает компенсировать непредвиденные расходы. Большинство компаний покрывают задержки, вызванные:
Размер компенсации зависит от компании и тарифа. Эти деньги можно потратить на питание, проживание в отеле, такси или покупку новых билетов.
Если задержка составляет всего 30-180 минут, страховые компании чаще всего не возмещают расходы. Исключение — премиальные полисы, где минимальный порог ниже. Также страхование не покроет:
Рекомендация экспертов — планировать пересадки не короче трёх часов для внутренних рейсов и пяти часов для международных. Это даст запас времени при задержках и снизит риск потерять следующий самолёт.
Шаг 1. Сохраняйте спокойствие и документы
Попросите у авиакомпании письменное подтверждение задержки. Оно пригодится и для страховой, и при возможных претензиях.
Шаг 2. Узнайте, что предлагает авиакомпания
Некоторые перевозчики предоставляют питание и гостиницу при ожидании более 4-6 часов. Если услугу не предложили, уточните права пассажира на сайте перевозчика или в аэропорту.
Шаг 3. Задокументируйте все расходы
Любой чек — аргумент для страховой. Даже бутылка воды зафиксирует время и факт ожидания.
Шаг 4. Подайте заявление в страховую
Сделайте это как можно скорее — некоторые компании принимают заявки только в течение 24-48 часов после инцидента.
Шаг 5. Сохраните билеты и посадочные талоны
Без них заявление может отклонить не только страховщик, но и авиакомпания.
Если задержка длится дольше нескольких часов, можно превратить вынужденную паузу в мини-приключение:
В этом случае у вас есть два пути:
Если отмена произошла по вине перевозчика, можно дополнительно требовать денежную компенсацию в соответствии с законодательством ЕС (для европейских рейсов) или внутренними правилами авиакомпании.
Как проверить, покрывает ли мой полис задержку рейса?
Изучите раздел Trip Delay или Travel Disruption в страховом договоре.
Что делать, если задержка меньше шести часов?
Обратитесь к авиакомпании — некоторые перевозчики предлагают ваучеры или доступ в лаунж.
Можно ли купить страховку после покупки билета?
Да, большинство компаний позволяет оформить её до даты вылета.
Что, если я пропустил стыковку из-за первой задержки?
Если оба рейса на одном билете, перевозчик обязан вас доставить. Если на разных — поможет только страховка.
Покроет ли страховка задержку из-за болезни пилота?
Да, если это привело к отмене или значительной задержке рейса.
Пассажи́р (фр. passager) — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки, заключение договора перевозки пассажира обычно удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа — багажной квитанцией.
