Когда вода уходит: после наводнения в Таиланде появились опасные хищники

Наводнения, обрушившиеся на тайскую провинцию Накхонсаван, обернулись неожиданной опасностью: вместе с поднявшейся водой в затопленные районы могут выйти крокодилы. Власти выпустили срочное предупреждение, призвав жителей и туристов избегать контакта с водоёмами и проявлять максимальную осторожность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) крокодил из Буэнг-Борапхет

Крокодилы после наводнения: угроза в сердце Таиланда

Управление рыболовства Накхонсавана сообщило, что особую тревогу вызывает болото Буэнг-Борапхет — крупнейшее пресноводное озеро страны, известное как естественная среда обитания крокодилов, редких птиц и рыб. Из-за наводнения часть животных могла покинуть привычные зоны и оказаться ближе к жилым районам.

"Существует реальная вероятность проникновения крокодилов в затопленные зоны. Людям следует быть предельно осторожными и ни при каких обстоятельствах не приближаться к этим животным", — говорится в официальном заявлении Управления рыболовства.

По данным местных властей, некоторые крокодиловые фермы, расположенные неподалёку, также пострадали от стихии. Из-за повреждения ограждений рептилии могли оказаться на свободе. Патрули уже направлены к водоёмам и в окрестные деревни для мониторинга ситуации.

Почему Буэнг-Борапхет в центре внимания

Болото Буэнг-Борапхет, расположенное в районе Муанг, — одно из самых живописных мест центрального Таиланда. Обычно сюда приезжают туристы, чтобы понаблюдать за птицами и прокатиться на лодке среди лотосов и тростников. Но после наводнения эта природная зона превратилась в непредсказуемую территорию, где привычные прогулки могут быть опасны.

Во время сильных паводков животные часто покидают болото, уходя вслед за потоками воды. Местные власти опасаются, что в этот раз миграция коснётся и крокодилов, которые могут заплывать в жилые кварталы и на дороги.

Эксперты напоминают: нападения крокодилов крайне редки, но игнорировать риск нельзя.

"Несмотря на то, что крокодилов редко видят за пределами их привычных мест обитания, власти не хотят рисковать, обеспечивая безопасность населения и туристов", — отметили специалисты провинции.

Как себя вести при встрече с крокодилом

Не подходите к воде в районах, где возможны разливы или затопления. Не кормите и не провоцируйте животных — это может вызвать агрессию. Если заметили крокодила, держитесь на расстоянии не менее 30 метров и не пытайтесь его сфотографировать вблизи. Сделайте снимок издалека и сообщите о находке в местные службы. Не плавайте и не используйте лодки в местах, где замечены рептилии.

Что посмотреть в Накхонсаване по мимо крокодилов.

Несмотря на тревожные новости, провинция Накхонсаван остаётся одним из самых самобытных уголков центрального Таиланда. Она редко фигурирует в путеводителях, но может стать открытием для тех, кто ищет настоящую, неспешную атмосферу страны.

Храмы и святыни

Ват Киривонг — храм на вершине горы с панорамным видом на город.

Ват Пхая Киритти — место тишины и древних статуй Будды.

Ват Варавивит — старинный монастырь с искусной резьбой и фресками.

Природные уголки

Национальный парк Мае Вонг — горы, водопады и треккинговые маршруты.

Река Пинг — живописные прогулки на лодках и отдых у воды.

Культура и история

Музей Накхонсавана — артефакты от древних времён до современности.

Рынок Пак Нам Пхо — колоритное место для знакомства с тайской кухней и ремёслами.

Городская ратуша — красивое здание в колониальном стиле.

Фестивали

Китайский Новый год — масштабные уличные шествия и драконы.

Гонки лодок-драконов — старинная традиция на реке Пинг.

Фестиваль тайской кухни — возможность попробовать блюда с аутентичным вкусом.

Советы путешественникам

Добраться: из Бангкока до Накхонсавана удобно ехать поездом или автобусом (около 3-4 часов). Передвижение: внутри провинции проще арендовать автомобиль или пользоваться местными такси. Проживание: есть как бюджетные гестхаусы, так и комфортабельные отели у реки. Безопасность: следите за сводками погоды, избегайте затопленных мест и берегите себя во время сезона дождей. Этикет: посещая храмы, надевайте одежду, закрывающую плечи и колени.

А что если путешествие совпало с сезоном дождей?

В дождливый период (июнь-октябрь) стоит выбирать маршруты по возвышенным районам — храмы, рынки и смотровые площадки города безопасны. Природные зоны, напротив, лучше посещать после отступления паводков, когда вода отходит и болота вновь становятся домом птиц, а не крокодилов.

FAQ

Можно ли сейчас посещать Буэнг-Борапхет?

Пока лучше воздержаться — часть территории подтоплена, ведётся мониторинг безопасности.

Как действовать при наводнении?

Следуйте указаниям местных властей, не выходите к воде и не перемещайтесь в одиночку.

Насколько часто в Таиланде случаются подобные ситуации с крокодилами?

Редко, но во время сильных паводков случаи миграции рептилий фиксировались и в других регионах страны.

Можно ли безопасно наблюдать крокодилов?

Да, на сертифицированных фермах и в заповедниках, где за животными следят специалисты.

Когда лучше приезжать в Накхонсаван?

С ноября по февраль — сухой сезон, идеальный для экскурсий и прогулок по природным паркам.

Мифы и правда

Миф: все крокодилы в Таиланде дикие и опасные.

Правда: большинство содержится на фермах под контролем специалистов.

Правда: временно ограничен доступ из-за наводнений — после стабилизации всё вернётся к обычному режиму.

Правда: такие случаи единичны, и власти оперативно реагируют.

Три интересных факта о Накхонсаване

Провинция считается "воротами на север" — здесь сходятся главные дороги страны.

Буэнг-Борапхет — крупнейшее внутреннее озеро Таиланда, площадью более 200 км².

Накхонсаван часто называют "Городом Небесных Драконов" благодаря знаменитому фестивалю.

Уточнения

Накхо́нсава́н или Наконсаван (тайск. นครสวรรค์) — город в центральной части Таиланда, административный центр одноимённой провинции. Город находится в центральной части провинции, в месте слияния рек Пинг и Нан, вблизи озера Борапхет. Абсолютная высота — 42 метра над уровнем моря.

