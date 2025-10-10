Когда вода уходит: после наводнения в Таиланде появились опасные хищники

Наводнения, обрушившиеся на тайскую провинцию Накхонсаван, обернулись неожиданной опасностью: вместе с поднявшейся водой в затопленные районы могут выйти крокодилы. Власти выпустили срочное предупреждение, призвав жителей и туристов избегать контакта с водоёмами и проявлять максимальную осторожность.
Управление рыболовства Накхонсавана сообщило, что особую тревогу вызывает болото Буэнг-Борапхет — крупнейшее пресноводное озеро страны, известное как естественная среда обитания крокодилов, редких птиц и рыб. Из-за наводнения часть животных могла покинуть привычные зоны и оказаться ближе к жилым районам.
"Существует реальная вероятность проникновения крокодилов в затопленные зоны. Людям следует быть предельно осторожными и ни при каких обстоятельствах не приближаться к этим животным", — говорится в официальном заявлении Управления рыболовства.
По данным местных властей, некоторые крокодиловые фермы, расположенные неподалёку, также пострадали от стихии. Из-за повреждения ограждений рептилии могли оказаться на свободе. Патрули уже направлены к водоёмам и в окрестные деревни для мониторинга ситуации.
Болото Буэнг-Борапхет, расположенное в районе Муанг, — одно из самых живописных мест центрального Таиланда. Обычно сюда приезжают туристы, чтобы понаблюдать за птицами и прокатиться на лодке среди лотосов и тростников. Но после наводнения эта природная зона превратилась в непредсказуемую территорию, где привычные прогулки могут быть опасны.
Во время сильных паводков животные часто покидают болото, уходя вслед за потоками воды. Местные власти опасаются, что в этот раз миграция коснётся и крокодилов, которые могут заплывать в жилые кварталы и на дороги.
Эксперты напоминают: нападения крокодилов крайне редки, но игнорировать риск нельзя.
"Несмотря на то, что крокодилов редко видят за пределами их привычных мест обитания, власти не хотят рисковать, обеспечивая безопасность населения и туристов", — отметили специалисты провинции.
Несмотря на тревожные новости, провинция Накхонсаван остаётся одним из самых самобытных уголков центрального Таиланда. Она редко фигурирует в путеводителях, но может стать открытием для тех, кто ищет настоящую, неспешную атмосферу страны.
В дождливый период (июнь-октябрь) стоит выбирать маршруты по возвышенным районам — храмы, рынки и смотровые площадки города безопасны. Природные зоны, напротив, лучше посещать после отступления паводков, когда вода отходит и болота вновь становятся домом птиц, а не крокодилов.
Можно ли сейчас посещать Буэнг-Борапхет?
Пока лучше воздержаться — часть территории подтоплена, ведётся мониторинг безопасности.
Как действовать при наводнении?
Следуйте указаниям местных властей, не выходите к воде и не перемещайтесь в одиночку.
Насколько часто в Таиланде случаются подобные ситуации с крокодилами?
Редко, но во время сильных паводков случаи миграции рептилий фиксировались и в других регионах страны.
Можно ли безопасно наблюдать крокодилов?
Да, на сертифицированных фермах и в заповедниках, где за животными следят специалисты.
Когда лучше приезжать в Накхонсаван?
С ноября по февраль — сухой сезон, идеальный для экскурсий и прогулок по природным паркам.
Уточнения
Накхо́нсава́н или Наконсаван (тайск. นครสวรรค์) — город в центральной части Таиланда, административный центр одноимённой провинции. Город находится в центральной части провинции, в месте слияния рек Пинг и Нан, вблизи озера Борапхет. Абсолютная высота — 42 метра над уровнем моря.
