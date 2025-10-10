Сигнал бедствия посреди океана: как обычный круиз превратился в миссию спасения

Круизные лайнеры редко ассоциируются с опасностью: скорее — с шведским столом, вечерними шоу и закатами над океаном. Но даже самые роскошные суда, где всё рассчитано до мелочей, остаются частью огромного морского мира со своими законами и обязанностями. И одна из них — спасать тех, кто терпит бедствие. Именно поэтому иногда среди объявлений о развлечениях звучит неожиданное: "Мы изменяем курс для спасательной операции".
Пассажиры круизного лайнера Royal Caribbean испытали это на себе 28 сентября, когда их судно внезапно отклонилось от маршрута между Мексикой и Кубой. Капитан объявил, что корабль идёт проверить сигнал бедствия.
"Это было очень сюрреалистично, очень волнительно и очень страшно одновременно", — рассказал пассажир Джеффри Уокер.
На горизонте заметили полуразрушенный плот с мигающими фонариками — единственным сигналом помощи. Экипаж запустил дроны, чтобы оценить ситуацию, а затем спустил две спасательные шлюпки. Все, кто находился на плоту, были спасены.
Судно Enchantment of the Seas изначально шло в обход тропического шторма "Имельда" и урагана "Умберто". Если бы оно не отклонилось от курса, выжившие, вероятно, не дождались бы помощи.
Такое поведение капитана — не героизм в духе приключенческих фильмов, а норма международного морского права. Обязанность спасать людей в море закреплена в Конвенции ООН по морскому праву и Международной конвенции о спасании на море (SAR Convention).
Согласно этим документам, каждый капитан обязан оказать помощь терпящим бедствие, если это не ставит под угрозу его судно и пассажиров. Этот принцип распространяется на любые типы кораблей — от рыболовецких до круизных.
"Обязанность оказывать помощь — базовый закон моря. Никто не остаётся один в открытом океане", — подчёркивают представители Международной морской организации (IMO).
На борту каждого крупного судна прописаны стандартные инструкции по реагированию.
Команда действует по чёткому сценарию:
Если во время круиза судно разворачивается из-за сигнала бедствия — это не ЧП для туристов. Капитаны и экипажи тренируются регулярно: от падений за борт до пожаров и столкновений. Для пассажиров это, как правило, означает лишь небольшую задержку.
"Мы спасли множество людей. Такое происходит чаще, чем думает большинство. И пусть это не станет причиной отказываться от круизов", — рассказал бывший сотрудник круизной компании.
Главное — сохранять спокойствие и следовать инструкциям экипажа.
Такое случается чаще, чем принято думать. Каждый лайнер оборудован датчиками движения и видеокамерами, а экипаж обязан немедленно поднять тревогу. Сразу бросают спасательный круг, отмечают координаты, судно разворачивается, включаются прожекторы, запускают беспилотники. Параллельно к месту происшествия направляются ближайшие суда.
Почему лайнеры обязаны спасать других?
Это закреплено международным правом — обязанность капитана оказать помощь в море существует со времён первых морских кодексов.
Кто оплачивает операцию?
Как правило, компания несёт расходы самостоятельно, но государства могут компенсировать часть топлива и времени, если судно действовало по запросу спасслужб.
Могут ли лайнеры отказаться от спасения?
Только если помощь создаёт прямую угрозу для пассажиров или самого судна (например, при шторме).
Часто ли это происходит?
Да, крупные суда ежегодно участвуют в десятках спасений — от яхт и рыболовецких лодок до нелегальных мигрантских плотов.
Опасно ли это для отдыхающих?
Нет. Процедуры безопасности продуманы так, чтобы пассажиры не подвергались риску.
Уточнения
Международная морская организация или ИМО (англ. International Maritime Organization, IMO) — международная межправительственная организация, является специализированным учреждением ООН, служит площадкой для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством.
Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?