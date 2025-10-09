Минэкономразвития запустило 109 автомаршрутов: путешествуй по России с ветерком

Автомобильный туризм в России переживает настоящий подъем. Теперь путешествия по стране становятся не просто спонтанным выбором, а продуманным маршрутом, разработанным с учётом интересов водителей, мотолюбителей и владельцев автодомов. Минэкономразвития совместно с Центром стратегических разработок (ЦСР) представили масштабный каталог автомаршрутов России, включающий 109 готовых планов путешествий — от коротких поездок выходного дня до протяжённых экспедиций через регионы.
К концу 2025 года число маршрутов вырастет до 120, а к 2030 — до 180. Каждый маршрут разрабатывается с учётом отзывов туристов и экспертных рекомендаций. Это уже не просто схема дорог: в путеводителях указаны ключевые достопримечательности, природные объекты, безопасные стоянки, кемпинги и станции техобслуживания.
По данным Минэкономразвития, в 2025 году внутренний турпоток в России достигнет 96 миллионов человек, и треть этих поездок придётся именно на путешествия на авто. Рост по сравнению с прошлым годом составит около 7%. Это доказывает: самостоятельные поездки становятся массовым трендом.
Каждый девятый туристический автомаршрут в России проходит по северным регионам в составе проекта "Серебряное ожерелье России". Здесь более 5,3 тысячи километров трасс — десять региональных и два межрегиональных маршрута. Один из самых известных — "Князь Александр Невский", соединяющий Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области.
На этом пути можно увидеть древние крепости, церкви, поля былых сражений и города, основанные самим Александром Невским. Сейчас на доработке находится ещё 12 маршрутов, в том числе пять — в Вологодской области, три — в Новгородской, три — в Псковской и один — в Республике Коми.
"В Ненецком автономном округе развитие массового автотуризма пока затруднено: там нет круглогодичного сообщения с соседними регионами, а движение по зимникам в одиночку небезопасно", — отмечают в ЦСР.
По наблюдениям вице-президента АТОР и главы туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, автотуристы делятся на две большие группы.
Транзитные путешественники — едут целенаправленно: из Екатеринбурга в Тюмень на термальные источники или из Рязани в Геленджик на море. Для них главное — скорость и комфорт дороги, а остановки нужны только на перекус и отдых.
Экскурсионные туристы — те, кто исследует Золотое кольцо, старинные города, национальные парки. Им важны парковки у достопримечательностей, кемпинги, локальные кафе, сувенирные лавки.
"Особенности использования придорожной инфраструктуры у этих групп разные. Одни спешат к курорту, другие делают путешествие частью отдыха", — отметил Сергей Ромашкин.
Таким образом, спрос на кафе, кемпинги и зоны отдыха вдоль дорог растёт, хотя он не всегда связан с классическим туризмом.
Председатель Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что растёт не только число путешественников, но и охват дорожной сети: появляются новые трассы, расширяются придорожные сервисы, строятся гостиницы, мотели и станции для автодомов.
Однако вместе с этим подорожал проезд по платным дорогам: трассы М4, М11 и М12 стали заметно дороже, а с апреля платной стала и новая А-289, ведущая в Крым в обход Крымского моста.
"Новые дороги сделали автомобильный туризм популярным. Автомобиль, в свою очередь, сделал отдых доступным — особенно для семей с детьми, молодёжи и пенсионеров", — подчеркнул Сангаджи Тарбаев.
При этом парламентарий отметил, что правительство рассматривает предложение о снижении платы за проезд к курортам на 30%, чтобы стимулировать семейные путешествия.
Начните с маршрутов протяжённостью до 500 км — например, "Москва — Суздаль", "Петербург — Псков", "Казань — Йошкар-Ола". Они насыщены достопримечательностями, при этом дороги комфортные и безопасные.
Где найти каталог автомаршрутов?
Он размещён на сайте Минэкономразвития и ЦСР, включает описания, карты, советы по сервисам.
Можно ли путешествовать на автодоме?
Да, маршруты адаптированы под автодома и прицепы, указаны площадки для стоянок и подключения.
Какие регионы самые популярные?
Центральная Россия, Северо-Запад, Урал и Поволжье. Быстрее всего растёт интерес к Карелии и Архангельской области.
Нужна ли спецподготовка для северных трасс?
Да: запас топлива, трос, лопата, аптечка, тёплая одежда и спутниковая связь при длительных маршрутах.
Будут ли новые маршруты в Сибири и на Дальнем Востоке?
Да, их планируют включить до 2030 года: Байкал, Алтай, Приморье и Амурское направление.
Уточнения
Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития.
"Серебряное ожерелье России" - межрегиональный туристский проект по созданию и обслуживанию комплекса маршрутов, проходящих по древним российским регионам и населенным пунктам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры северо-запада России. Располагается севернее Золотого кольца России. Количество и состав городов в конкретном маршруте может быть разным.
