Минэкономразвития запустило 109 автомаршрутов: путешествуй по России с ветерком

Автомобильный туризм в России переживает настоящий подъем. Теперь путешествия по стране становятся не просто спонтанным выбором, а продуманным маршрутом, разработанным с учётом интересов водителей, мотолюбителей и владельцев автодомов. Минэкономразвития совместно с Центром стратегических разработок (ЦСР) представили масштабный каталог автомаршрутов России, включающий 109 готовых планов путешествий — от коротких поездок выходного дня до протяжённых экспедиций через регионы.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Маршрут Золотого Кольца

Новая карта автомобильных путешествий

К концу 2025 года число маршрутов вырастет до 120, а к 2030 — до 180. Каждый маршрут разрабатывается с учётом отзывов туристов и экспертных рекомендаций. Это уже не просто схема дорог: в путеводителях указаны ключевые достопримечательности, природные объекты, безопасные стоянки, кемпинги и станции техобслуживания.

По данным Минэкономразвития, в 2025 году внутренний турпоток в России достигнет 96 миллионов человек, и треть этих поездок придётся именно на путешествия на авто. Рост по сравнению с прошлым годом составит около 7%. Это доказывает: самостоятельные поездки становятся массовым трендом.

Север и история: маршруты "Серебряного ожерелья"

Каждый девятый туристический автомаршрут в России проходит по северным регионам в составе проекта "Серебряное ожерелье России". Здесь более 5,3 тысячи километров трасс — десять региональных и два межрегиональных маршрута. Один из самых известных — "Князь Александр Невский", соединяющий Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области.

На этом пути можно увидеть древние крепости, церкви, поля былых сражений и города, основанные самим Александром Невским. Сейчас на доработке находится ещё 12 маршрутов, в том числе пять — в Вологодской области, три — в Новгородской, три — в Псковской и один — в Республике Коми.

"В Ненецком автономном округе развитие массового автотуризма пока затруднено: там нет круглогодичного сообщения с соседними регионами, а движение по зимникам в одиночку небезопасно", — отмечают в ЦСР.

Кто выбирает автопутешествия

По наблюдениям вице-президента АТОР и главы туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, автотуристы делятся на две большие группы.

Транзитные путешественники — едут целенаправленно: из Екатеринбурга в Тюмень на термальные источники или из Рязани в Геленджик на море. Для них главное — скорость и комфорт дороги, а остановки нужны только на перекус и отдых.

Экскурсионные туристы — те, кто исследует Золотое кольцо, старинные города, национальные парки. Им важны парковки у достопримечательностей, кемпинги, локальные кафе, сувенирные лавки.

"Особенности использования придорожной инфраструктуры у этих групп разные. Одни спешат к курорту, другие делают путешествие частью отдыха", — отметил Сергей Ромашкин.

Таким образом, спрос на кафе, кемпинги и зоны отдыха вдоль дорог растёт, хотя он не всегда связан с классическим туризмом.

Развитие инфраструктуры и новые дороги

Председатель Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что растёт не только число путешественников, но и охват дорожной сети: появляются новые трассы, расширяются придорожные сервисы, строятся гостиницы, мотели и станции для автодомов.

Однако вместе с этим подорожал проезд по платным дорогам: трассы М4, М11 и М12 стали заметно дороже, а с апреля платной стала и новая А-289, ведущая в Крым в обход Крымского моста.

"Новые дороги сделали автомобильный туризм популярным. Автомобиль, в свою очередь, сделал отдых доступным — особенно для семей с детьми, молодёжи и пенсионеров", — подчеркнул Сангаджи Тарбаев.

При этом парламентарий отметил, что правительство рассматривает предложение о снижении платы за проезд к курортам на 30%, чтобы стимулировать семейные путешествия.

Советы путешественникам

Изучите каталог автомаршрутов. Он доступен онлайн, с интерактивной картой, точками интереса и подсказками по ночёвкам. Планируйте топливо и стоянки. На севере и в Сибири расстояния между АЗС могут превышать 100 км. Заранее бронируйте кемпинги. Особенно летом — популярные стоянки заполняются быстро. Используйте навигаторы с офлайн-картами. Интернет на трассах часто пропадает. Берите туристическую страховку. Особенно если путешествуете по удалённым регионам или перевалам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ехать без заранее составленного маршрута → потеря времени, ненужные расходы → воспользоваться каталогом ЦСР.

Игнорировать погодные особенности регионов → риск закрытых перевалов и зимников → проверять прогнозы и состояние трасс.

Не продумывать ночлег → завышенные цены в последний момент → планировать точки отдыха заранее.

Экономить на страховке → сложности при поломке или ДТП → оформить полис "автотуризм" с эвакуацией.

А что если вы едете впервые?

Начните с маршрутов протяжённостью до 500 км — например, "Москва — Суздаль", "Петербург — Псков", "Казань — Йошкар-Ола". Они насыщены достопримечательностями, при этом дороги комфортные и безопасные.

FAQ

Где найти каталог автомаршрутов?

Он размещён на сайте Минэкономразвития и ЦСР, включает описания, карты, советы по сервисам.

Можно ли путешествовать на автодоме?

Да, маршруты адаптированы под автодома и прицепы, указаны площадки для стоянок и подключения.

Какие регионы самые популярные?

Центральная Россия, Северо-Запад, Урал и Поволжье. Быстрее всего растёт интерес к Карелии и Архангельской области.

Нужна ли спецподготовка для северных трасс?

Да: запас топлива, трос, лопата, аптечка, тёплая одежда и спутниковая связь при длительных маршрутах.

Будут ли новые маршруты в Сибири и на Дальнем Востоке?

Да, их планируют включить до 2030 года: Байкал, Алтай, Приморье и Амурское направление.

Мифы и правда

Миф: автомобильные путешествия утомительны и опасны.

Правда: при правильном планировании поездки безопасны и часто комфортнее перелётов.

Правда: при правильном планировании поездки безопасны и часто комфортнее перелётов. Миф: в России нет нормальных дорог для туризма.

Правда: каждый год вводятся новые трассы — М12, А-289, участки федеральных магистралей.

Правда: каждый год вводятся новые трассы — М12, А-289, участки федеральных магистралей. Миф: на машине отдых выходит дороже.

Правда: при путешествии семьёй расходы ниже, чем на билеты и отели.

Три интересных факта

Протяжённость всех автомаршрутов из каталога — более 50 тысяч километров. Самый короткий маршрут занимает один день, самый длинный — больше двух недель. Каждый маршрут сопровождается рекомендациями по музеям, парковкам и кафе с локальной кухней.

Уточнения

Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития.



"Серебряное ожерелье России" - межрегиональный туристский проект по созданию и обслуживанию комплекса маршрутов, проходящих по древним российским регионам и населенным пунктам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры северо-запада России. Располагается севернее Золотого кольца России. Количество и состав городов в конкретном маршруте может быть разным.

