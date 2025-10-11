Мякиш вместо мрамора: необычные сувениры из колонии, которые покорили многих путешественников

Необычные сувениры, созданные руками осуждённых, пользуются всё большим интересом у путешественников. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области, среди туристов особенно востребованы фигурки из мякиша хлеба, расписанные вручную, а также настольные игры — нарды и шахматы.
Продукцию, изготовленную осуждёнными, реализуют через фирменный магазин "Дельфин" при исправительной колонии № 6. Ассортимент оказался неожиданно разнообразным — здесь предлагают не только сувениры, но и вполне практичные вещи:
Все товары проходят проверку на качество и соответствие стандартам. Представители УФСИН отмечают, что подобные магазины не только помогают обеспечить занятость заключённых, но и позволяют им развивать творческие и ремесленные навыки.
"Фигурки из хлебного мякиша, нарды и шахматы ручной работы стали самыми популярными у туристов", — сообщили в пресс-службе УФСИН по Оренбургской области.
Туристы всё чаще ищут необычные подарки с историей, а изделия из исправительных учреждений вызывают искренний интерес своей оригинальностью и ручной работой. Хлебные фигурки, тщательно раскрашенные вручную, нередко превращаются в настоящие арт-объекты — каждая из них уникальна.
Кроме эстетической ценности, такие покупки имеют и социальный смысл: часть выручки идёт на развитие трудовых программ и поддержку колоний, где осуждённые осваивают новые профессии.
Необычные проекты, связанные с пенитенциарной темой, появляются и в других регионах. Например, в Тобольске туристам предложили провести ночь в хостеле "Узник", стилизованном под камеру каторжного периода. Гости отмечают, что такой опыт производит сильное впечатление и позволяет взглянуть на историю с неожиданной стороны.
Постояльцы хостела "Узник" позитивно оценивают необычный формат и называют его "атмосферным путешествием во времени".
Эксперты туриндустрии отмечают: спрос на "альтернативные впечатления" растёт. Людей привлекает возможность купить вещь с историей, сделанную вручную и не похожую на массовую продукцию. Сувениры, изготовленные в исправительных учреждениях, нередко отличаются качеством и оригинальностью исполнения, что делает их конкурентоспособными на рынке ремесленных изделий.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность трудовой адаптации осуждённых
|Ограниченный тираж и сложная логистика
|Поддержка социальной реинтеграции
|Невысокий уровень рекламы и узнаваемости
|Интересный туристический формат
|Не все готовы покупать "тюремные" сувениры
|Уникальные изделия ручной работы
|Завышенные ожидания от качества у некоторых покупателей
Официально — в магазине "Дельфин" при ИК-6, а также на некоторых региональных ярмарках, куда УФСИН поставляет свою продукцию.
Да. Все изделия проходят санитарный и технический контроль, а продукция изготавливается из безопасных материалов.
Подобные магазины действуют в Москве, Нижнем Новгороде, Татарстане и на Алтае, где также продают мебель, картины и декоративные предметы, сделанные осуждёнными.
Фигурки из хлебного мякиша, шахматы, нарды и другие изделия ручной работы, созданные осуждёнными в оренбургской колонии, стали настоящим туристическим хитом. Такие проекты доказывают, что даже в условиях ограниченных возможностей можно создавать востребованные вещи, приносящие пользу и авторам, и покупателям.
