Мякиш вместо мрамора: необычные сувениры из колонии, которые покорили многих путешественников

4:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Необычные сувениры, созданные руками осуждённых, пользуются всё большим интересом у путешественников. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области, среди туристов особенно востребованы фигурки из мякиша хлеба, расписанные вручную, а также настольные игры — нарды и шахматы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нарды и шахматы ручной работы

Что можно купить в магазине колонии

Продукцию, изготовленную осуждёнными, реализуют через фирменный магазин "Дельфин" при исправительной колонии № 6. Ассортимент оказался неожиданно разнообразным — здесь предлагают не только сувениры, но и вполне практичные вещи:

спецодежду и постельные принадлежности;

мангалы, подставки под цветы и наборы для каминов;

мебель и картины ручной работы;

продукты питания и предметы быта.

Все товары проходят проверку на качество и соответствие стандартам. Представители УФСИН отмечают, что подобные магазины не только помогают обеспечить занятость заключённых, но и позволяют им развивать творческие и ремесленные навыки.

"Фигурки из хлебного мякиша, нарды и шахматы ручной работы стали самыми популярными у туристов", — сообщили в пресс-службе УФСИН по Оренбургской области.

Почему такие сувениры стали популярными

Туристы всё чаще ищут необычные подарки с историей, а изделия из исправительных учреждений вызывают искренний интерес своей оригинальностью и ручной работой. Хлебные фигурки, тщательно раскрашенные вручную, нередко превращаются в настоящие арт-объекты — каждая из них уникальна.

Кроме эстетической ценности, такие покупки имеют и социальный смысл: часть выручки идёт на развитие трудовых программ и поддержку колоний, где осуждённые осваивают новые профессии.

Похожие инициативы

Необычные проекты, связанные с пенитенциарной темой, появляются и в других регионах. Например, в Тобольске туристам предложили провести ночь в хостеле "Узник", стилизованном под камеру каторжного периода. Гости отмечают, что такой опыт производит сильное впечатление и позволяет взглянуть на историю с неожиданной стороны.

Постояльцы хостела "Узник" позитивно оценивают необычный формат и называют его "атмосферным путешествием во времени".

А что если сувениры станут новым трендом

Эксперты туриндустрии отмечают: спрос на "альтернативные впечатления" растёт. Людей привлекает возможность купить вещь с историей, сделанную вручную и не похожую на массовую продукцию. Сувениры, изготовленные в исправительных учреждениях, нередко отличаются качеством и оригинальностью исполнения, что делает их конкурентоспособными на рынке ремесленных изделий.

Плюсы и минусы подобных инициатив

Плюсы Минусы Возможность трудовой адаптации осуждённых Ограниченный тираж и сложная логистика Поддержка социальной реинтеграции Невысокий уровень рекламы и узнаваемости Интересный туристический формат Не все готовы покупать "тюремные" сувениры Уникальные изделия ручной работы Завышенные ожидания от качества у некоторых покупателей

FAQ

Где можно купить такие изделия?

Официально — в магазине "Дельфин" при ИК-6, а также на некоторых региональных ярмарках, куда УФСИН поставляет свою продукцию.

Безопасно ли покупать такие вещи?

Да. Все изделия проходят санитарный и технический контроль, а продукция изготавливается из безопасных материалов.

Есть ли аналоги в других регионах?

Подобные магазины действуют в Москве, Нижнем Новгороде, Татарстане и на Алтае, где также продают мебель, картины и декоративные предметы, сделанные осуждёнными.

Фигурки из хлебного мякиша, шахматы, нарды и другие изделия ручной работы, созданные осуждёнными в оренбургской колонии, стали настоящим туристическим хитом. Такие проекты доказывают, что даже в условиях ограниченных возможностей можно создавать востребованные вещи, приносящие пользу и авторам, и покупателям.