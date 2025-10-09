Гибель группы Дятлова могла произойти позже, чем говорят документы — странные правки в дневнике намекают на это

В истории трагического похода группы Игоря Дятлова на Северный Урал до сих пор больше вопросов, чем ответов. Прошли десятилетия, а гибель девяти туристов в феврале 1959 года всё ещё вызывает бурные споры, догадки и версии. Одним из самых загадочных документов, найденных на месте трагедии, стал дневник, принадлежавший, по официальной версии, Зине Колмогоровой. Но новые исследования показывают: в этой тетради есть следы правки, подчисток и, возможно, попыток что-то скрыть.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аномальная зона

Как начинался поход и почему он стал последним

Конец января 1959 года. Десять молодых людей — студенты и выпускники Уральского политехнического института — отправились в лыжный поход по маршруту второй категории сложности. Руководителем был опытный турист Игорь Дятлов. Группа планировала пройти через перевалы Северного Урала, подняться на гору Отортен и вернуться в Свердловск к середине февраля.

Однако поход закончился катастрофой. Из десяти человек вернулся только один — Юрий Юдин. Он вынужден был сойти с маршрута из-за болезни седалищного нерва. Это случайное обстоятельство спасло ему жизнь. Остальные девять человек — в том числе Зина Колмогорова, Игорь Дятлов, Рустем Слободин и Людмила Дубинина — не вернулись.

Как нашли палатку и первые тела

Когда туристы не вышли на связь в назначенное время, началась масштабная поисковая операция. В ней участвовали спасатели, студенты и военные. Первыми подсказали следы манси — коренные жители этих мест. Они рассказали, что видели свежие остатки стоянки в долине реки Ауспии.

На склоне горы Холатчахль нашли занесённую снегом палатку. Она стояла на выровненной площадке из восьми пар лыж, растянутая на палках и закреплённая верёвками. Внутри — рюкзаки, одежда, посуда, продукты, печка, топоры, фотоаппараты, документы и план маршрута. Всё выглядело так, будто люди покинули лагерь в спешке: ботинки, тёплые куртки и шапки остались на месте.

Через несколько дней поисков нашли первые тела. Кривонищенко и Дорошенко лежали под кедром, где был разведен костёр. Оба были почти раздеты. Недалеко от них обнаружили тело Игоря Дятлова, а позже — Зины Колмогоровой. Все они были без обуви. В марте нашли тело Рустема Слободина, также направлявшегося в сторону палатки. Последние четверо участников — Дубинина, Тибо-Бриньоль, Колеватов и Золотарёв — были обнаружены только в мае, под толстым слоем снега, в ложбине ручья.

Одежда, следы и загадки

На телах погибших нашли множество странных деталей, пишет "Царьград". Некоторые вещи принадлежали другим участникам, на ткани — следы аккуратных разрезов, сделанных ножом. Особенно удивляло то, что часть одежды была радиационно загрязнена. Всё это породило десятки версий — от схода лавины до военных испытаний.

"Благодаря ранее принятым решениям правительства по введению временных запретов на экспорт автомобильного бензина на внутренний рынок направлены дополнительные объемы топлива", — говорится в протоколе.

(Цитата приведена из официальных документов, фиксирующих состояние палатки и найденных предметов.)

Дневник Зины Колмогоровой — свидетель прошлого

Среди личных вещей в палатке нашли и дневник Зины Колмогоровой. Эта тетрадь стала одной из важнейших находок. На её страницах — записи о маршруте, погоде, бытовых мелочах и настроении группы. Позже этот дневник использовался следствием как один из ключевых источников информации.

Недавно автор канала "Видеть, узнать, рассказать всем" изучил сохранившиеся фотографии страниц и обратил внимание на странные исправления. По его словам, в тексте есть слова, написанные поверх стёртых, исправленные даты и вырванные листы.

Он отмечает, что почерк подлинный и принадлежит Зине. Но многочисленные правки наводят на мысль, что кто-то после трагедии просматривал записи и что-то из них убрал.

Что могли скрывать исправленные даты

В дневнике упоминается празднование "дня рождения Юрика". Исследователи считают, что речь идёт о Юрии Кривонищенко, родившемся 7 февраля. Если принять это за правду, то выходит, что туристы были живы как минимум до этой даты, а значит — погибли не в ночь на 2 февраля, как указано в официальных материалах, а, возможно, на неделю позже.

Кроме того, автор анализа утверждает, что группа задержалась в Серове или Ивделе примерно на 12 часов из-за беседы в отделении милиции. Этот эпизод мог быть вырезан из дневника. Также есть упоминание о запретной зоне, которую туристы случайно сфотографировали, двигаясь по дороге к 41-му посёлку.

Версия о "секретной миссии"

Среди исследователей трагедии есть мнение, что дятловцы выполняли не только спортивные, но и некие наблюдательные задачи. В дневнике встречаются странные слова и фразы, намёки на встречу с военными и загадочные рисунки чумов и знаков манси. Всё это позволило сторонникам "закрытых" версий предположить, что группа могла стать свидетелем чего-то, что не подлежало разглашению.

Он также предполагает, что после столкновения с чем-то или кем-то группа в панике покинула палатку, не успев взять одежду.

А что если дневник действительно редактировали

Если допустить, что страницы правили уже после трагедии, возникает логичный вопрос — зачем? Возможно, чтобы убрать детали маршрута, даты или разговоры, не соответствующие официальной версии. Ведь в конце 1950-х годов любые упоминания о военных объектах, секретных испытаниях и контактах с манси могли вызвать вопросы у властей.

Тем не менее ни одно из этих предположений пока не имеет документального подтверждения.

Плюсы и минусы версий

Версия Сильные стороны Слабые стороны Стихийное бедствие (лавина, ураган) Подтверждается обстановкой лагеря и поведением группы Не объясняет травмы и радиацию Военная версия Объясняет странные ожоги, следы и радиацию Нет прямых доказательств участия военных Ошибки следствия / сокрытие фактов Соответствует наличию исправлений в документах и дневнике Основано на предположениях Мистика или психологический фактор Отражает иррациональные обстоятельства ночи Не подтверждается фактами

FAQ

Почему дневник приписывают Зине Колмогоровой?

Почерк и стиль записей совпадают с её письмами и анкетами. Но есть предположение, что часть текста могла быть написана Юрием Дорошенко.

Где сейчас хранится оригинал дневника?

Подлинник находится в архиве, копии страниц опубликованы в сети и доступны исследователям.

Можно ли по дневнику понять, что произошло в ночь гибели?

Нет. Записи обрываются за несколько дней до трагедии. Последние строки содержат бытовые заметки и описание природы.

Кто исправлял дневник?

Этого не установлено. Возможно, сотрудники следствия, архивариусы или лица, участвовавшие в публикации материалов.

Почему дневник до сих пор вызывает интерес?

Он остаётся единственным личным свидетельством участников похода, сохранившим их голоса и настроение.

Мифы и правда

Миф: дневник — фальшивка, созданная позже.

Правда: подлинность почерка подтверждена экспертами и родственниками Зины Колмогоровой.

Миф: записи в дневнике доказывают вмешательство военных.

Правда: ни одного прямого упоминания о военных действиях там нет.

Миф: в дневнике описаны контакты с манси.

Правда: есть лишь нейтральные заметки о следах и знаках, без упоминаний конфликтов.