Летим осенью за малые деньги: регионы России, где отпуск не ударит по кошельку и даже порадует ценами

Осенью 2025 года путешествовать по России можно с минимальными затратами — эксперты назвали направления, где билеты и проживание стоят дешевле всего. По данным исследования туроператора "Алеан" и сервиса онлайн-бронирования "Мой Агент", самым выгодным вариантом стали соло-поездки между регионами, включая Москву и популярные курорты юга.
Согласно исследованию, бюджетные перелёты осенью доступны почти из всех регионов страны. Например, жители Уфы, Самары и Тюмени могут отправиться в Сочи всего за 3-5 тысяч рублей в одну сторону. Путешественникам из Мурманска билет в Москву обойдётся в среднем в 3-4 тысячи рублей, а из Калининграда — в 4-5 тысяч рублей.
|Направление
|Средняя цена за перелёт (₽, в одну сторону)
|Уфа — Сочи
|3 000-5 000
|Самара — Сочи
|3 000-5 000
|Тюмень — Сочи
|3 000-5 000
|Мурманск — Москва
|3 000-4 000
|Калининград — Москва
|4 000-5 000
Таким образом, межрегиональные маршруты остаются одним из самых доступных форматов для самостоятельных путешествий по России.
Ранее аналитики назвали регионы, где можно недорого отдохнуть в ноябре, с 1 по 4 число. В список вошли:
Стоимость размещения в гостиницах и апартаментах здесь начинается от 2 000 рублей за ночь и редко превышает 5 000 рублей даже в праздничные дни.
Осень — одно из лучших времён для недорогих поездок. В этот период снижается туристический поток, что автоматически влияет на цены авиабилетов и жилья. Погода в большинстве регионов остаётся комфортной, особенно в южных — на Кубани, в Сочи и Крыму.
Кроме того, в этот период можно насладиться мягким климатом и природными пейзажами без летней суеты, когда большинство туристических локаций переполнены.
Путешествие по России на поезде или машине осенью может оказаться не только дешевле, но и удобнее: не нужно беспокоиться о перелётах и багажных ограничениях. Популярны автомобильные маршруты по Золотому кольцу, Поволжью и югу страны.
Средняя стоимость ночёвки в отелях трёх звёзд осенью 2025 года:
|Регион
|Цена за ночь (₽)
|Томская область
|2 000-3 000
|Калмыкия
|2 500-4 000
|Сахалин
|3 000-5 000
|ЯНАО
|3 000-4 500
|Оренбургская область
|2 000-3 500
|Плюсы
|Минусы
|Снижение цен на билеты и отели
|Укороченный световой день
|Меньше туристов
|Возможные погодные перепады
|Комфортный климат
|Сокращённое расписание экскурсий
|Возможность посетить редкие регионы
|Меньше прямых рейсов
Оптимально — за 4-6 недель до поездки. После этого цены постепенно растут.
Оренбургская, Томская, Калмыкия и ЯНАО — средняя стоимость ночёвки там не превышает 3-4 тысяч рублей.
Да, особенно из крупных городов Поволжья и Урала — перелёты в Сочи и Краснодар остаются самыми выгодными.
Осень 2025 года открывает множество возможностей для бюджетных путешествий по России. Самые доступные направления — Сочи, Москва, Санкт-Петербург и регионы Поволжья. При правильном планировании поездка обойдётся в разумную сумму, а впечатлений от спокойных осенних маршрутов будет не меньше, чем от летних курортов.
