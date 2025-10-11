Россияне нашли замену Сочи: где отдыхать дешевле, спокойнее и ближе к природе

Летний сезон 2025 года оказался для большинства россиян удачным: 73% отдыхающих признались, что провели отпуск успешно и уже начали планировать поездки на 2026 год. Интересно, что предпочтения туристов заметно изменились — всё больше людей выбирают отдых на природе и в загородных домах вместо традиционных поездок в крупные города и на популярные курорты.
Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, 81% опрошенных провели отпуск за городом — на дачах, в кемпингах и на природных базах отдыха. Почти 75% путешественников посетили новые города или курорты, а 56% отправились на море. Поездки за границу в этом году пользовались меньшим спросом — их выбрали лишь 36% россиян.
Лидерами среди российских направлений стали Москва (5,2%), Сочи (4,3%), а также Ставрополь, Краснодар и Новосибирск (по 3,5%).
|Город
|Средняя стоимость проживания (₽ за ночь)
|Москва
|10 100
|Сочи
|10 600
|Краснодар / Ставрополь / Новосибирск
|6 800-7 000
Среди зарубежных локаций россияне чаще выбирали Турцию, Стамбул и курорты Черноморского побережья. На втором месте — Ялта, Ессентуки, Анапа и Санкт-Петербург, который в опросе также фигурировал как внутреннее направление для коротких поездок.
|Направление
|Доля поездок (%)
|Средняя стоимость за ночь (₽)
|Стамбул
|2,6
|10 700
|Ялта
|2,6
|13 200
|Ессентуки
|2,6
|7 600
|Анапа
|2,6
|8 800
|Санкт-Петербург
|1,7
|10 500
По сравнению с прошлым годом позиции Турции укрепились — туда отправились почти 17% всех выезжающих за рубеж россиян.
Россияне стали уделять больше внимания спокойному и осознанному отдыху.
Полностью восстановить силы за лето удалось чуть больше половины участников — 53% респондентов заявили, что чувствуют себя отдохнувшими, остальные признались, что хотели бы продлить отпуск хотя бы на неделю.
Эксперты отмечают, что интерес к внутреннему туризму стабильно растёт: россияне чаще открывают новые города и регионы, выбирая индивидуальные маршруты вместо стандартных пакетов. При этом растёт популярность коротких поездок — "мини-отпусков" на 3-5 дней, которые сочетают комфорт и возможность быстро сменить обстановку.
Путешествия на природу и в загородные дома становятся новой традицией. Люди ищут спокойствие, чистый воздух и возможность перезагрузиться без длинных перелётов
Растущая популярность коротких путешествий открывает новые возможности для туризма вне сезона. Осенью россияне чаще выбирают винные туры на Кубани и поездки в Санкт-Петербург, зимой — горные курорты Северного Кавказа и зимние тропы Карелии.
|Плюсы
|Минусы
|Разнообразие форматов — от кемпингов до экскурсий
|Рост цен на проживание и транспорт
|Расширение географии внутренних направлений
|Меньше доступных туров за границу
|Появление коротких "перезагрузочных" отпусков
|Нехватка мест на популярных маршрутах
|Интерес к активностям и интеллектуальному отдыху
|Сложность с ранним бронированием
Оптимально — за 2-3 месяца, чтобы выбрать жильё по адекватной цене и без дефицита.
Средняя стоимость проживания ниже в Поволжье, Алтайском крае и на Урале — от 4 до 6 тысяч рублей за ночь.
Загородные базы, коттеджи у озёр и семейные маршруты по Карелии или Алтаю.
Летний сезон 2025 года показал: россияне стали выбирать более осознанный, спокойный и разнообразный отдых. Вместо шумных пляжей — озёра, леса и культурные маршруты. Большинство туристов не только довольны итогом каникул, но и уже строят планы на следующее лето.
