Россияне нашли замену Сочи: где отдыхать дешевле, спокойнее и ближе к природе

Летний сезон 2025 года оказался для большинства россиян удачным: 73% отдыхающих признались, что провели отпуск успешно и уже начали планировать поездки на 2026 год. Интересно, что предпочтения туристов заметно изменились — всё больше людей выбирают отдых на природе и в загородных домах вместо традиционных поездок в крупные города и на популярные курорты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Семейный отдых на природе

Где россияне отдыхали летом

Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, 81% опрошенных провели отпуск за городом — на дачах, в кемпингах и на природных базах отдыха. Почти 75% путешественников посетили новые города или курорты, а 56% отправились на море. Поездки за границу в этом году пользовались меньшим спросом — их выбрали лишь 36% россиян.

Лидерами среди российских направлений стали Москва (5,2%), Сочи (4,3%), а также Ставрополь, Краснодар и Новосибирск (по 3,5%).

Город Средняя стоимость проживания (₽ за ночь) Москва 10 100 Сочи 10 600 Краснодар / Ставрополь / Новосибирск 6 800-7 000

Популярные зарубежные направления

Среди зарубежных локаций россияне чаще выбирали Турцию, Стамбул и курорты Черноморского побережья. На втором месте — Ялта, Ессентуки, Анапа и Санкт-Петербург, который в опросе также фигурировал как внутреннее направление для коротких поездок.

Направление Доля поездок (%) Средняя стоимость за ночь (₽) Стамбул 2,6 10 700 Ялта 2,6 13 200 Ессентуки 2,6 7 600 Анапа 2,6 8 800 Санкт-Петербург 1,7 10 500

По сравнению с прошлым годом позиции Турции укрепились — туда отправились почти 17% всех выезжающих за рубеж россиян.

Чем занимались во время отпуска

Россияне стали уделять больше внимания спокойному и осознанному отдыху.

67% опрошенных проводили время за чтением книг и другими интеллектуальными занятиями;

59% предпочли активный отдых — пешие прогулки, спорт, путешествия по маршрутам выходного дня;

56% посещали фестивали, концерты и массовые мероприятия.

Полностью восстановить силы за лето удалось чуть больше половины участников — 53% респондентов заявили, что чувствуют себя отдохнувшими, остальные признались, что хотели бы продлить отпуск хотя бы на неделю.

Как изменились туристические привычки

Эксперты отмечают, что интерес к внутреннему туризму стабильно растёт: россияне чаще открывают новые города и регионы, выбирая индивидуальные маршруты вместо стандартных пакетов. При этом растёт популярность коротких поездок — "мини-отпусков" на 3-5 дней, которые сочетают комфорт и возможность быстро сменить обстановку.

Путешествия на природу и в загородные дома становятся новой традицией. Люди ищут спокойствие, чистый воздух и возможность перезагрузиться без длинных перелётов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Планировать поездку в пик сезона → переплата до 30% → бронировать заранее или выбирать июнь и сентябрь.

Игнорировать региональные направления → переполненные курорты → обратить внимание на малолюдные локации: Алтай, Карелию, Псковскую область.

Отдыхать без культурной программы → быстрое "пресыщение" → добавлять фестивали, музеи и гастротуры.

А что если отдыхать в России круглый год

Растущая популярность коротких путешествий открывает новые возможности для туризма вне сезона. Осенью россияне чаще выбирают винные туры на Кубани и поездки в Санкт-Петербург, зимой — горные курорты Северного Кавказа и зимние тропы Карелии.

Плюсы и минусы летнего отдыха 2025

Плюсы Минусы Разнообразие форматов — от кемпингов до экскурсий Рост цен на проживание и транспорт Расширение географии внутренних направлений Меньше доступных туров за границу Появление коротких "перезагрузочных" отпусков Нехватка мест на популярных маршрутах Интерес к активностям и интеллектуальному отдыху Сложность с ранним бронированием

FAQ

Когда лучше бронировать летний отдых?

Оптимально — за 2-3 месяца, чтобы выбрать жильё по адекватной цене и без дефицита.

Где дешевле всего отдыхать в России?

Средняя стоимость проживания ниже в Поволжье, Алтайском крае и на Урале — от 4 до 6 тысяч рублей за ночь.

Что выбрать для семейного отпуска?

Загородные базы, коттеджи у озёр и семейные маршруты по Карелии или Алтаю.

Мифы и правда

Миф: без моря невозможно отдохнуть.

Правда: 81% россиян выбрали отдых на природе и остались довольны.

Миф: поездки по России дороже зарубежных.

Правда: внутренние маршруты часто обходятся дешевле, особенно при самостоятельной организации.

Миф: россияне перестали путешествовать.

Правда: 75% открыли для себя новые города и курорты.

Летний сезон 2025 года показал: россияне стали выбирать более осознанный, спокойный и разнообразный отдых. Вместо шумных пляжей — озёра, леса и культурные маршруты. Большинство туристов не только довольны итогом каникул, но и уже строят планы на следующее лето.