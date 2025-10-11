Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клопы атакуют вашу одежду — не дайте им ни единого шанса с помощью этих проверенных шагов
Из спальни — на красную дорожку: культ 90-х возвращается и выглядит дороже, чем когда-либо
Скоро поехать станет роскошью: новые требования к такси меняют всю систему перевозок
Съёмки закончились, а чувства остались: Бородина поделилась впечатлениями о своём опыте в кино
Посреди пустыни стоял лёд: тайна персидского изобретения, которое до сих пор сбивает учёных с толку
Пушистый подарок со смертельным сюрпризом: чучела животных таят угрозу сильнее вирусов
Путешествие без лишнего: как не перегрузить чемодан и сэкономить на багаже
Финансовый парадокс: москвичи стали меньше полагаться на микрозаймы
Анджелина Джоли против Брэда Питта: какие новые подробности развода раскрыла актриса в суде

Россияне нашли замену Сочи: где отдыхать дешевле, спокойнее и ближе к природе

Туризм

Летний сезон 2025 года оказался для большинства россиян удачным: 73% отдыхающих признались, что провели отпуск успешно и уже начали планировать поездки на 2026 год. Интересно, что предпочтения туристов заметно изменились — всё больше людей выбирают отдых на природе и в загородных домах вместо традиционных поездок в крупные города и на популярные курорты.

Семейный отдых на природе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Семейный отдых на природе

Где россияне отдыхали летом

Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, 81% опрошенных провели отпуск за городом — на дачах, в кемпингах и на природных базах отдыха. Почти 75% путешественников посетили новые города или курорты, а 56% отправились на море. Поездки за границу в этом году пользовались меньшим спросом — их выбрали лишь 36% россиян.

Лидерами среди российских направлений стали Москва (5,2%), Сочи (4,3%), а также Ставрополь, Краснодар и Новосибирск (по 3,5%).

Город Средняя стоимость проживания (₽ за ночь)
Москва 10 100
Сочи 10 600
Краснодар / Ставрополь / Новосибирск 6 800-7 000

Популярные зарубежные направления

Среди зарубежных локаций россияне чаще выбирали Турцию, Стамбул и курорты Черноморского побережья. На втором месте — Ялта, Ессентуки, Анапа и Санкт-Петербург, который в опросе также фигурировал как внутреннее направление для коротких поездок.

Направление Доля поездок (%) Средняя стоимость за ночь (₽)
Стамбул 2,6 10 700
Ялта 2,6 13 200
Ессентуки 2,6 7 600
Анапа 2,6 8 800
Санкт-Петербург 1,7 10 500

По сравнению с прошлым годом позиции Турции укрепились — туда отправились почти 17% всех выезжающих за рубеж россиян.

Чем занимались во время отпуска

Россияне стали уделять больше внимания спокойному и осознанному отдыху.

  • 67% опрошенных проводили время за чтением книг и другими интеллектуальными занятиями;
  • 59% предпочли активный отдых — пешие прогулки, спорт, путешествия по маршрутам выходного дня;
  • 56% посещали фестивали, концерты и массовые мероприятия.

Полностью восстановить силы за лето удалось чуть больше половины участников — 53% респондентов заявили, что чувствуют себя отдохнувшими, остальные признались, что хотели бы продлить отпуск хотя бы на неделю.

Как изменились туристические привычки

Эксперты отмечают, что интерес к внутреннему туризму стабильно растёт: россияне чаще открывают новые города и регионы, выбирая индивидуальные маршруты вместо стандартных пакетов. При этом растёт популярность коротких поездок — "мини-отпусков" на 3-5 дней, которые сочетают комфорт и возможность быстро сменить обстановку.

Путешествия на природу и в загородные дома становятся новой традицией. Люди ищут спокойствие, чистый воздух и возможность перезагрузиться без длинных перелётов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Планировать поездку в пик сезона → переплата до 30% → бронировать заранее или выбирать июнь и сентябрь.
  • Игнорировать региональные направления → переполненные курорты → обратить внимание на малолюдные локации: Алтай, Карелию, Псковскую область.
  • Отдыхать без культурной программы → быстрое "пресыщение" → добавлять фестивали, музеи и гастротуры.

А что если отдыхать в России круглый год

Растущая популярность коротких путешествий открывает новые возможности для туризма вне сезона. Осенью россияне чаще выбирают винные туры на Кубани и поездки в Санкт-Петербург, зимой — горные курорты Северного Кавказа и зимние тропы Карелии.

Плюсы и минусы летнего отдыха 2025

Плюсы Минусы
Разнообразие форматов — от кемпингов до экскурсий Рост цен на проживание и транспорт
Расширение географии внутренних направлений Меньше доступных туров за границу
Появление коротких "перезагрузочных" отпусков Нехватка мест на популярных маршрутах
Интерес к активностям и интеллектуальному отдыху Сложность с ранним бронированием

FAQ

Когда лучше бронировать летний отдых?

Оптимально — за 2-3 месяца, чтобы выбрать жильё по адекватной цене и без дефицита.

Где дешевле всего отдыхать в России?

Средняя стоимость проживания ниже в Поволжье, Алтайском крае и на Урале — от 4 до 6 тысяч рублей за ночь.

Что выбрать для семейного отпуска?

Загородные базы, коттеджи у озёр и семейные маршруты по Карелии или Алтаю.

Мифы и правда

  • Миф: без моря невозможно отдохнуть.
    Правда: 81% россиян выбрали отдых на природе и остались довольны.
  • Миф: поездки по России дороже зарубежных.
    Правда: внутренние маршруты часто обходятся дешевле, особенно при самостоятельной организации.
  • Миф: россияне перестали путешествовать.
    Правда: 75% открыли для себя новые города и курорты.

Летний сезон 2025 года показал: россияне стали выбирать более осознанный, спокойный и разнообразный отдых. Вместо шумных пляжей — озёра, леса и культурные маршруты. Большинство туристов не только довольны итогом каникул, но и уже строят планы на следующее лето.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Контратака провалилась: российская армия стерла с лица земли бригаду ВСУ
Военные новости
Контратака провалилась: российская армия стерла с лица земли бригаду ВСУ
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Последние материалы
Анджелина Джоли против Брэда Питта: какие новые подробности развода раскрыла актриса в суде
Россияне нашли замену Сочи: где отдыхать дешевле, спокойнее и ближе к природе
Кот считает вашу квартиру своей и просто ставит подпись: вот как объяснить ему, кто тут главный
Котлеты теперь вкуснее ресторанных: раскрыт тот самый советский секрет сочности
Он мягче карамели и теплее кашемира: новый осенний цвет волос делает лицо сияющим без фильтра
Эти движения заменят планку: тренировка стоя укрепляет спину, пресс и улучшают осанку
Жизнь без наличных: какие плюсы у безналичной покупки жилья
Как укротить хроническую боль: нейробиологи нашли способ регулировать болевые сигналы в мозге
Глаза не прощают ошибок: как интернет-очкарики платят за удобство головной болью
Обычные огурцы нервно курят в тени: что умеют китайские, о чём не говорят соседи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.