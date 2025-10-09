Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главный секрет идеального маникюра: короткие ногти выглядят дороже, чем вы думаете
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Океан отозвался на поп-культуру: новый вид коралла стал живым двойником Чубакки
Производство выходит на новый уровень: УАЗ внедряет технологию будущего
Экранное детство: правила, которые помогут родителям не проиграть технологиям
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Бельгия поставила жёсткие условия по российским активам — Европа в тупике
В Госдуме оценили влияние нового законопроекта на ситуацию с дефицитом медиков
Сын Евгения Плющенко стал участником ДТП: кто виноват и как разрешился спор

Испания, о которой молчат гиды: три острова, где жизнь замирает между морем и тишиной

1:24
Туризм

На северо-западе Испании, напротив побережья города Виго, среди ярко-синих вод Атлантики раскинулся небольшой архипелаг Сиес. Это место, где природа сохранила первозданную чистоту, а человек лишь слегка прикоснулся к её красоте. Белоснежные пляжи, прозрачное море, хвойные леса и тишина, нарушаемая только криками чаек, — всё это делает Сиес одним из самых живописных уголков Европы.

Острова Сиес
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel 19junio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Острова Сиес

Об архипелаге

Сиес состоит из трёх островов: Монтеагудо (Северный), Фаро (Средний) и Сан-Мартиньо. Монтеагудо и Фаро соединены песчаной косой длиной чуть больше километра. Именно она образует знаменитый пляж Родас, который в 2007 году британская газета The Guardian признала лучшим пляжем на планете.

Самая высокая точка архипелага — холм Альто-да-Сиес на Монтеагудо (197 м). Здесь преобладают утёсы, бухты и песчаные дюны, перемежающиеся густыми лесами и прозрачными лагунами.

Несмотря на близость к цивилизации, острова остаются почти нетронутыми. Здесь нет автомобильных дорог, а транспорт запрещён — даже велосипеды. Всё движение только пешком, по специально размеченным тропам.

Природный заповедник

С 1980 года архипелаг имеет статус природного заповедника. Сюда приезжают любители тишины, птиц и моря. Но чтобы сохранить экосистему, установлены строгие правила:

  • Мусор обязательно уносится с собой — оставить его на островах нельзя.

  • Огонь запрещён в любом виде.

  • Домашних животных не допускают (исключение — собаки-поводыри).

  • Ходить можно только по оборудованным маршрутам.

  • Количество посетителей ограничено — не более 2200 человек в день.

Благодаря этим мерам Сиес сохранили хрупкий баланс природы: здесь по-прежнему можно увидеть бескрайние песчаные пляжи без следов мусора и почувствовать аромат морского ветра, не перемешанного с запахом выхлопов.

Инфраструктура и размещение

На островах нет отелей — единственное место, где можно остановиться, это кемпинг Camping Islas Cíes. Он оборудован минимально, но уютно: палаточные места, небольшой супермаркет, информационный центр и снек-бар. Электричество обеспечивают солнечные панели, а вода привозится с материка.

Чтобы попасть на Сиес, нужно заранее забронировать билет на паром из Виго. В высокий сезон (май-сентябрь) паромы ходят несколько раз в день, а зимой — редко.

Пляжи архипелага

  • Пляж Родас — визитная карточка Сиеса. Белоснежный песок, прозрачная вода и лагуна Дос-Ненос делают его похожим на тропический рай.

  • Пляж Фигерас (Немецкий) — место для тех, кто предпочитает уединение. Широкий, с пирсом и мягким песком, но нудистский, поэтому с детьми туда не стоит ехать.

  • Пляжи Болос и Носа-Сеньора на острове Фаро — небольшие, уютные и менее людные.

  • Ареинья, Кантарейра, Маргарита на Монтеагудо и Сан-Мартиньо - идеальны для спокойного отдыха и купания вдали от туристических потоков.

Флора и фауна

Сиес — настоящий рай для натуралистов. Ландшафт покрыт сосновыми и эвкалиптовыми лесами, растут фиговые деревья, дубы и редкие кустарники на песчаных дюнах.

Здесь обитает крупнейшая в Европе колония желтоногих чаек и хохлатых бакланов. Кроме них можно встретить сапсанов, северных олуш, кроликов и ежей.

Любителям орнитологии стоит пройти по тропе Монте-Фаро - она ведёт к Птичьей обсерватории, где удобно наблюдать за пернатыми.

Под водой тоже кипит жизнь: морские коньки, анемоны, крабы, осьминоги, косяки рыбы и даже дельфины. Иногда недалеко от побережья появляются косатки и синие киты.

Чем заняться

Главное занятие — отдых на пляжах. Но острова предлагают и активные виды досуга:

  • пешие прогулки по четырём маршрутам с панорамными видами;

  • подъём на холм Alto do Príncipe к каменному "трону" — Silla de la Reina, откуда открывается вид на весь архипелаг;

  • визит к маяку Faro da Porta, с которого виден остров Сан-Мартиньо;

  • дайвинг и снорклинг в прозрачных водах Атлантики;

  • ночные экскурсии с наблюдением за звёздами или фотопрогулками.

Маршруты оборудованы указателями и скамейками для отдыха. При входе в заповедник или в кемпинге можно взять карту троп.

Когда ехать

Климат мягкий, с отчётливым разделением сезонов.

  • Высокий сезон: с мая по сентябрь. Температура +20…+27 °C, море тёплое, солнечно.

  • Низкий сезон: с октября по апрель. Температура +8…+14 °C, возможны сильные ветра и частые дожди.

Весной и осенью туристов меньше, зато острова особенно живописны: свежая зелень, яркое море и спокойная атмосфера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не бронировать билет на паром заранее.
    Последствие: попасть на остров не удастся — квоты ограничены.
    Альтернатива: бронируйте онлайн минимум за неделю.

  • Ошибка: взять с собой велосипед.
    Последствие: транспорт запрещён.
    Альтернатива: пройдите тропы пешком — маршруты короткие и красивые.

  • Ошибка: оставить мусор.
    Последствие: штраф и запрет на повторный въезд.
    Альтернатива: заберите отходы с собой на материк.

Плюсы и минусы отдыха на Сиес

Плюсы Минусы
Невероятная природа и чистейшее море Много дождей и ветра
Заповедная зона без толп туристов Ограниченный доступ, требуется разрешение
Возможность уединённого отдыха Нет отелей, только кемпинг
Богатая флора и фауна Запрет на транспорт
Эко-атмосфера и звёздные ночи Высокие цены на паром и проживание

FAQ

Как попасть на Сиес?
На пароме из Виго, Байоны или Кангаласа. Билеты бронируются заранее из-за ограничения по количеству туристов.

Можно ли остаться с ночёвкой?
Да, но только в кемпинге Camping Islas Cíes, с мая по сентябрь.

Есть ли еда и магазины?
В кемпинге есть маленький супермаркет и кафе. Всё остальное стоит привезти с собой.

Можно ли купаться?
Да, но вода прохладная даже летом, около +18 °C.

Мифы и правда

Миф: На Сиес можно приехать на яхте и остаться на ночь.
Правда: Стоянка яхт разрешена только днём, ночлег — в кемпинге.

Миф: На островах нет пресной воды.
Правда: Есть — для туристов предусмотрены резервуары и душевые.

Миф: Сиес — это пляжи для богатых.
Правда: Вход свободный, платить нужно только за паром и проживание.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Главный секрет идеального маникюра: короткие ногти выглядят дороже, чем вы думаете
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Как партия Яблоко забыла о российских интересах: секреты Явлинского
Океан отозвался на поп-культуру: новый вид коралла стал живым двойником Чубакки
Производство выходит на новый уровень: УАЗ внедряет технологию будущего
Экранное детство: правила, которые помогут родителям не проиграть технологиям
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Бельгия поставила жёсткие условия по российским активам — Европа в тупике
В Госдуме оценили влияние нового законопроекта на ситуацию с дефицитом медиков
Сын Евгения Плющенко стал участником ДТП: кто виноват и как разрешился спор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.