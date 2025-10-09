Теперь даже чемодан нужно планировать: новые правила в метро Стамбула удивили всех

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:55
Туризм

Стамбул — город контрастов, где древность соседствует с современностью, а узкие улочки старого города плавно переходят в шумные магистрали мегаполиса. Однако даже у опытных путешественников иногда возникает вопрос: как проще и выгоднее передвигаться по этому многоликому городу? Особенно теперь, когда в турецком метро ввели новые правила провоза багажа.

Метро Истамбул
Фото: commons.wikimedia.org by Alikam1896, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Метро Истамбул

Компания Metro Istanbul, принадлежащая муниципалитету города, объявила о введении дополнительной платы для пассажиров, провозящих в метро более одного чемодана. Новшество призвано навести порядок и повысить комфорт в вагонах, особенно в часы пик, когда туристов и местных жителей в подземке становится особенно много.

"Пассажирам разрешается провозить не более одного большого чемодана, одного чемодана размером с ручную кладь или одного небольшого/среднего рюкзака. За каждое дополнительное место багажа будет взиматься дополнительная плата за одну поездку", — пояснили в компании Metro Istanbul.

В том же сообщении уточняется, что чемоданы весом свыше 30 кг и габаритами больше 120x60x50 см теперь нельзя брать с собой в метро. Разместить багаж на сиденьях или в проходе тоже запрещено — пассажирам советуют оставлять его у дверей, не мешая движению других.

По словам представителей Metro Istanbul, цель этих мер — сделать поездки более удобными и безопасными. Ведь с каждым годом число туристов в городе растёт, а станции метро уже давно превратились в настоящий поток людей и чемоданов.

Как теперь добираться из аэропорта до центра

Для тех, кто прилетает в Стамбул и впервые сталкивается с местной транспортной системой, выбор может оказаться непростым. Каждый вариант — от такси до трамвая — имеет свои плюсы и подводные камни.

Такси: удобно, но дорого

Такси в Стамбуле — это, пожалуй, самый простой способ добраться до отеля. Машины стоят у выходов из аэропортов, и водители всегда готовы подхватить вас с чемоданами. Но здесь важно не попасться на удочку недобросовестных таксистов.

  1. Цена. Официального фиксированного тарифа нет. Поездка из аэропорта IST до Султанахмета может стоить от 600 до 1000 турецких лир, в зависимости от пробок и времени суток.

  2. Обман. Некоторые водители специально выбирают более длинный маршрут. Проверяйте путь в навигаторе.

  3. Языковой барьер. Лучше заранее записать адрес отеля по-турецки.

  4. Совет. Установите приложение BiTaksi - местный аналог Uber. Там прозрачные цены и меньше риск переплаты.

Общественный транспорт: дёшево, но с пересадками

Если вы хотите сэкономить, выбирайте метро или трамвай. Линия М11 идёт прямо из аэропорта до станции Kagithane, где можно пересесть на М7, а дальше — к центральным районам.

Трамваи удобны для прогулок по историческому центру, но учтите: в часы пик составы переполнены, а система пересадок может запутать новичка. Оплачивать проезд следует через IstanbulKart - универсальную транспортную карту, действующую в метро, автобусах, паромах и даже фуникулёрах.

Автобусы Havaist и Havabus

Это комфортабельные шаттлы, соединяющие аэропорт с основными районами. Они стоят дешевле такси, но не подвозят к каждому отелю. Лучше заранее уточнить, где находится ближайшая остановка.

Аренда автомобиля

Этот вариант подходит только опытным водителям. Движение в городе интенсивное, парковка дорогая, а пробки — повседневность. Но зато вы полностью свободны в выборе маршрута и можете исследовать окрестности Стамбула — например, съездить в Белградский лес или на побережье Мраморного моря.

Индивидуальный трансфер

Услуга, которую можно заказать онлайн заранее. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом. Часто трансфер оказывается даже выгоднее, чем импровизированная поездка на такси.

А что если вы с детьми или большим багажом?

В этом случае метро — не лучший выбор. Лучше использовать шаттлы или трансфер. Если путешествуете компанией, трансфер даже выгоднее: фиксированная сумма делится на всех, и вы едете без пересадок.

FAQ

Как оплатить проезд в Стамбуле?
Через IstanbulKart — пополняемую карту, продающуюся на станциях метро и в киосках.

Что делать, если потерял багаж в метро?
Обратитесь в службу поддержки Metro Istanbul — на станциях есть стойки Lost & Found.

Мифы и правда

  • Миф: Все турецкие таксисты обманывают.
    Правда: Большинство работает честно, особенно через приложение.

  • Миф: Метро в Стамбуле неудобное.
    Правда: Новые линии быстро развиваются, а пересадки становятся проще.

Интересные факты о транспорте Стамбула

  1. Стамбульское метро открыли в 1989 году, и оно считается одним из самых современных в Турции.

  2. В 2024 году город признали одним из лидеров по внедрению электронных карт в общественном транспорте.

Исторический контекст

Первый городской трамвай появился в Стамбуле ещё в 1871 году. Тогда он был конным, и только через полвека на рельсы вышли первые электрические составы. Сегодня трамвай снова стал символом города — особенно легендарный маршрут T2, проходящий по улице Истикляль.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
