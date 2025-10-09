Цены на билеты сорвались в пике: ноябрь стал самым дорогим месяцем для путешественников

Осень в этом году оказалась не только красивой, но и дорогой для путешественников. Ноябрьские праздники, длинные выходные и школьные каникулы взвинтили спрос на авиаперелёты, а вместе с ним — и стоимость билетов. По данным экспертов авиаотрасли, рост оказался неожиданно резким, однако устойчивым быть не сможет: кошельки туристов уже на пределе.
"Покупательная способность приближается к своему максимуму, поэтому рост средних цен ограничен", — отметили представители АТОР.
Средняя стоимость авиабилетов по России увеличилась как для базовых тарифов без багажа, так и для стандартных с включённым багажом.
Билеты без багажа выросли в цене примерно на 15%.
С багажом — на 12%.
Интересно, что рост оказался выше именно по базовому тарифу, что говорит о желании авиакомпаний "добрать" прибыль даже на самых массовых маршрутах.
Сочи
Калининград
Минеральные Воды
Казань
Санкт-Петербург
В Петербурге цены подскочили не только из-за активного туризма, но и из-за школьных экскурсий: группы детей возвращались с каникулярных туров, забивая рейсы под завязку.
Немного выдохнуть смогли жители Урала и Сибири.
Из Екатеринбурга - снижение на 11-12% за счёт более дешёвых направлений в Сочи и Петербург.
Из Новосибирска - падение цен на 21-24%, особенно на рейсы в Калининград, Минеральные Воды и Казань.
Эксперты называют сразу несколько причин.
Во-первых, начало ноября совпало с пиком школьных каникул и праздничными выходными, когда пассажиропоток традиционно растёт. Даже те, кто возвращался домой 1-2 ноября, создавали дополнительную нагрузку на рейсы.
Во-вторых, осенью активизируется деловая активность: конференции, выставки и командировки увеличивают спрос на перелёты.
В-третьих, аэропорты в ряде регионов повысили свои сборы, что напрямую отражается на стоимости билетов.
Бронируйте заранее. Оптимальное время покупки — за 45-60 дней до вылета.
Следите за акциями. У авиакомпаний "Победа", S7 Airlines, Nordwind и Smartavia часто бывают распродажи по направлениям внутри России.
Используйте кэшбэк и бонусные программы. Карты "Мир" и программы лояльности авиакомпаний позволяют вернуть часть потраченных средств.
Выбирайте ночные рейсы. Они обычно дешевле дневных на 10-20%.
Летайте налегке. Разница между тарифом с багажом и без может достигать 2000-3000 рублей.
Если тренд подорожания продолжится, авиарынок ждёт естественная пауза. У людей попросту закончится ресурс оплачивать частые поездки. Эксперты прогнозируют, что компании будут вынуждены снижать цены ближе к вылету, чтобы загружать рейсы. Но дефицит воздушных судов осложнит этот процесс: новые самолёты пока только в планах.
|Плюсы
|Минусы
|Расширение маршрутной сети
|Рост цен на популярных направлениях
|Активное развитие региональных перевозок
|Недостаток провозных мощностей
|Конкуренция стимулирует качество сервиса
|Повышенные сборы аэропортов
|Больше гибких тарифов
|Сложность планирования для семейных поездок
Самым популярным внутренним направлением осени стал маршрут Москва — Сочи.
Ещё десять лет назад осенние перелёты стоили в среднем на треть дешевле. Но с 2014 года рост топлива и переход на гибкие тарифы постепенно изменили рынок. Сейчас авиакомпании активно развивают внутренние маршруты, но дефицит самолётов и высокая стоимость обслуживания продолжают подталкивать цены вверх.
