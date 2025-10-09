Цены на билеты сорвались в пике: ноябрь стал самым дорогим месяцем для путешественников

Туризм

Осень в этом году оказалась не только красивой, но и дорогой для путешественников. Ноябрьские праздники, длинные выходные и школьные каникулы взвинтили спрос на авиаперелёты, а вместе с ним — и стоимость билетов. По данным экспертов авиаотрасли, рост оказался неожиданно резким, однако устойчивым быть не сможет: кошельки туристов уже на пределе.

Фото: Flickr by Papas Dos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Самолёт в небе

"Покупательная способность приближается к своему максимуму, поэтому рост средних цен ограничен", — отметили представители АТОР.

Ценовой взлёт: кто и куда подорожал сильнее всего

Средняя стоимость авиабилетов по России увеличилась как для базовых тарифов без багажа, так и для стандартных с включённым багажом.

Билеты без багажа выросли в цене примерно на 15% .

С багажом — на 12%.

Интересно, что рост оказался выше именно по базовому тарифу, что говорит о желании авиакомпаний "добрать" прибыль даже на самых массовых маршрутах.

Города-лидеры подорожания

Сочи Калининград Минеральные Воды Казань Санкт-Петербург

В Петербурге цены подскочили не только из-за активного туризма, но и из-за школьных экскурсий: группы детей возвращались с каникулярных туров, забивая рейсы под завязку.

Где билеты подешевели

Немного выдохнуть смогли жители Урала и Сибири.

Из Екатеринбурга - снижение на 11-12% за счёт более дешёвых направлений в Сочи и Петербург.

Из Новосибирска - падение цен на 21-24%, особенно на рейсы в Калининград, Минеральные Воды и Казань.

Почему ноябрь стал дорогим месяцем для полётов

Эксперты называют сразу несколько причин.

Во-первых, начало ноября совпало с пиком школьных каникул и праздничными выходными, когда пассажиропоток традиционно растёт. Даже те, кто возвращался домой 1-2 ноября, создавали дополнительную нагрузку на рейсы.

Во-вторых, осенью активизируется деловая активность: конференции, выставки и командировки увеличивают спрос на перелёты.

В-третьих, аэропорты в ряде регионов повысили свои сборы, что напрямую отражается на стоимости билетов.

Советы: как сэкономить на авиаперелётах в высокий сезон

Бронируйте заранее. Оптимальное время покупки — за 45-60 дней до вылета. Следите за акциями. У авиакомпаний "Победа", S7 Airlines, Nordwind и Smartavia часто бывают распродажи по направлениям внутри России. Используйте кэшбэк и бонусные программы. Карты "Мир" и программы лояльности авиакомпаний позволяют вернуть часть потраченных средств. Выбирайте ночные рейсы. Они обычно дешевле дневных на 10-20%. Летайте налегке. Разница между тарифом с багажом и без может достигать 2000-3000 рублей.

А что если…

Если тренд подорожания продолжится, авиарынок ждёт естественная пауза. У людей попросту закончится ресурс оплачивать частые поездки. Эксперты прогнозируют, что компании будут вынуждены снижать цены ближе к вылету, чтобы загружать рейсы. Но дефицит воздушных судов осложнит этот процесс: новые самолёты пока только в планах.

Плюсы и минусы нынешней ситуации

Плюсы Минусы Расширение маршрутной сети Рост цен на популярных направлениях Активное развитие региональных перевозок Недостаток провозных мощностей Конкуренция стимулирует качество сервиса Повышенные сборы аэропортов Больше гибких тарифов Сложность планирования для семейных поездок Интересный факт Самым популярным внутренним направлением осени стал маршрут Москва — Сочи. Исторический контекст Ещё десять лет назад осенние перелёты стоили в среднем на треть дешевле. Но с 2014 года рост топлива и переход на гибкие тарифы постепенно изменили рынок. Сейчас авиакомпании активно развивают внутренние маршруты, но дефицит самолётов и высокая стоимость обслуживания продолжают подталкивать цены вверх.