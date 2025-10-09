Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минобрнауки России при поддержке Газпромбанка и участии Фонда ВЫЗОВ запускает программу по технологическому предпринимательству для преподавателей университетов
Финский политик возмутился словами Зеленского — поставил под сомнение его готовность к миру
Пушистый купидон: россияне назвали домашних питомцев лучшими помощниками в любви
Мария Погребняк в шоке: зачем Гузеева решила публично разоблачать Кудрявцеву
Когда запах становится объятием: секрет нанесения духов, что превращает шарф в ароматную ауру
70 миллионов лет до вылупления: находка, которая перевернула представление о динозаврах
Маленькая деталь с большим характером: как она способна убить мотор
Осень пришла — а балкон зацвёл: соседи теперь думают, что у вас отопление в горшках
Обычная поза, а эффект как после марафона: упражнение, что закаляет тело и характер

Место, где исполняются желания и рождаются легенды: Рас-Мохаммед не отпускает тех, кто его увидел

Туризм

На южной оконечности Синайского полуострова, там, где золотые пески пустыни встречаются с прозрачной синевой Красного моря, раскинулся Национальный парк Рас-Мохаммед — одно из самых живописных мест Египта. Это не просто природный заповедник, а настоящий символ гармонии между сушей и океаном, где каждый метр наполнен жизнью, а подводный мир поражает воображение даже бывалых дайверов.

Ras Mohammed coral
Фото: commons.wikimedia.org by Sovernigo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ras Mohammed coral

Как появился этот заповедный уголок

Название парка переводится с арабского как "Голова Мухаммеда" — так местные жители видят очертания прибрежных скал, напоминающих профиль пророка. Но официальная история Рас-Мохаммеда началась сравнительно недавно — в 1983 году, когда египетские власти решили защитить уникальные коралловые рифы и редкие виды морских животных.

С тех пор парк стал примером успешного сохранения экосистемы: сегодня здесь обитают свыше тысячи видов рыб, около двух сотен видов кораллов, морские черепахи, дельфины и даже рифовые акулы.

Мир под водой и на суше

Главное сокровище Рас-Мохаммеда — его подводное царство. Участки коралловых рифов здесь считаются одними из самых красивых и нетронутых в мире. Вода настолько прозрачная, что даже без акваланга можно увидеть целые колонии анемонов и пестрых рыб.

Популярные места для дайвинга и снорклинга:

  • Shark Reef - отвесная стена рифа с огромными губками и стайками барракуд;

  • Yolanda Reef - подводное кладбище корабельного груза с затонувшего судна Yolanda;

  • Anemone City - "город анемонов", где колышущиеся щупальца скрывают целые поселения рыб-клоунов.

На суше парк не менее интересен. Здесь находятся мангровые заросли, защищающие побережье от эрозии, и величественные скалы, образованные миллионы лет назад.

Волшебные места Рас-Мохаммеда

  1. Магический залив - бухта с бирюзовой водой, окружённая мангровыми рощами. Местные жители уверены, что купание здесь наполняет энергией и исцеляет.

  2. Озеро Желаний - небольшое солёное озеро, где туристы загадывают желания и бросают в воду камешки.

  3. Разлом земной коры - зрелище, напоминающее о мощи природных сил, когда-то сформировавших этот полуостров.

  4. Мангровые заросли - дом для птиц, раков-отшельников и других обитателей, чувствительных к чистоте воды.

"Рас-Мохаммед — это просто сказка! Мы с мужем обожаем дайвинг, и здесь мы увидели такие кораллы и рыбы, которых раньше нигде не встречали. Дети были в восторге от Магического залива и Озера Желаний. Обязательно вернемся сюда еще раз!" — рассказала туристка Елена Сидорова.

Когда ехать и что взять с собой

Лучшее время для поездки — весна и осень: с апреля по май и с сентября по ноябрь. Вода в этот период теплая, видимость отличная, а жара переносится легче.

Советы шаг за шагом

  1. Возьмите солнцезащитный крем, очки и головной убор — солнце здесь особенно активное.

  2. Наденьте удобные кроссовки или сандалии — придётся много ходить по каменистой местности.

  3. Имейте при себе воду и лёгкий перекус: магазинов и кафе в парке нет.

  4. Если планируете дайвинг, заранее уточните наличие лицензии и страховки.

  5. Никогда не трогайте кораллы — даже лёгкое касание может их повредить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: туристы касаются кораллов или забирают ракушки.
    Последствие: повреждение экосистемы, штраф.
    Альтернатива: используйте подводную камеру и фотографируйте красоты без вреда природе.

  • Ошибка: поездка без воды и перекуса.
    Последствие: ухудшение самочувствия на солнце.
    Альтернатива: берите минимум литр воды и лёгкие снеки.

А что если вы не дайвер

Не обязательно быть профессионалом, чтобы насладиться Рас-Мохаммедом. Можно взять маску и трубку для снорклинга, прогуляться вдоль побережья или отправиться на экскурсию на яхте с прозрачным дном. Некоторые туроператоры предлагают даже подводные фотосессии и обзорные катера.

Плюсы и минусы отдыха в парке

Плюсы Минусы
Уникальная природа и кристально чистое море Отсутствие инфраструктуры (кафе, магазинов)
Отличные условия для дайвинга Необходимость соблюдать строгие правила
Возможность увидеть редкие виды рыб и кораллов Вход платный и ограничен по времени
Идеальное место для фото и видео Иногда сильные ветра и волны

Мифы и правда

  • Миф: в парке можно брать сувениры — кораллы или раковины.
    Правда: это строго запрещено законом. Нарушителей штрафуют.

  • Миф: Рас-Мохаммед подходит только для дайверов.
    Правда: здесь отлично проводят время и семьи с детьми, и любители пеших прогулок.

  • Миф: летом море чище и красивее.
    Правда: летом жара и сильные ветра ухудшают видимость под водой.

Интересные факты

  1. Кораллы в парке растут со скоростью всего 1-2 сантиметра в год.

  2. В озере Желаний солёность воды выше, чем в Мёртвом море.

Исторический контекст

  • 1983 год: Рас-Мохаммед получает статус национального парка.

  • 1992 год: сюда прокладывают первую дорогу для туристов.

  • 2000-е: парк становится обязательным пунктом в экскурсионных маршрутах по Египту.

Сегодня Рас-Мохаммед — одно из тех мест, где природа словно разговаривает с человеком. Здесь чувствуешь себя гостем в мире, где жизнь кипит на каждом сантиметре — от пёстрых рыб под водой до редких птиц в мангровых кронах.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России Любовь Степушова Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Воздушный поединок века: китайский J-16 перехватил и выгнал американский F-22
Мария Погребняк в шоке: зачем Гузеева решила публично разоблачать Кудрявцеву
Когда запах становится объятием: секрет нанесения духов, что превращает шарф в ароматную ауру
70 миллионов лет до вылупления: находка, которая перевернула представление о динозаврах
Маленькая деталь с большим характером: как она способна убить мотор
Осень пришла — а балкон зацвёл: соседи теперь думают, что у вас отопление в горшках
Обычная поза, а эффект как после марафона: упражнение, что закаляет тело и характер
Шикарный цвет ценой шевелюры: чем опасны частые окрашивания
Возвращение во Средиземье: какие секреты нового Властелина колец раскрыл Элайджа Вуд
Место, где исполняются желания и рождаются легенды: Рас-Мохаммед не отпускает тех, кто его увидел
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.