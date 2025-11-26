Шерегеш превращается в дорогую помойку: как главный горнолыжный курорт Сибири теряет лицо и туристов

Компания Каскад ввела аккредитацию инструкторов за 180 тысяч рублей власти Кемерово

Сезон в Шерегеше едва начался, но обсуждения вокруг главного горнолыжного центра Кузбасса снова сводятся к контрасту между высокими ценами и спорным комфортом. Что нынешняя снежная осень вызвала у инструкторов ассоциации с "Шерегешем двадцатилетней давности".

Домик на горе

Рост цен и потеря привлекательности

В последние годы комплекс на горе Зеленой называют одним из самых дорогих в стране, хотя инфраструктурные возможности не всегда соответствуют ожиданиям. На склонах работают несколько операторов канатных дорог, и их скипассы не взаимозаменяемы, что становится неожиданностью для новичков. Сезонные расценки у компании "Каскад" выглядят сопоставимыми с тарифами популярных курортов юга страны, но перепад высот здесь ограничивается 650 метрами.

Дополнительное недовольство вызывают условия работы инструкторов. По словам специалистов, значительная часть стоимости занятий формируется из-за необходимости оплачивать "аккредитацию", которую требует основной оператор. Один из инструкторов в соцсетях заметил, что нынешняя зима ощущается так же, как и раньше, когда "как будто Шерегеш 20-летней давности вернулся!", — однако речь идет скорее о состоянии склонов, чем о качестве сервиса.

Инфраструктурные проблемы и реакция бизнеса

Перегруженные коммунальные сети не справляются с растущим числом гостиниц, построенных без единой градостроительной логики. Прошлой зимой ситуация ухудшилась настолько, что в туристической зоне фиксировали массовые прорывы канализации. Об этом сообщает издание atas.info что это вызвало резонанс среди постоянных гостей комплекса.

"По сути, из-за рваческого отношения бизнеса милое и любимое многими место превратилось в настоящую дорогую помойку", — считает горнолыжник Семен Кондратьев.

Предприниматели также отмечают изменения в структуре курорта. Владелец сети прокатов "Райдер" Вячеслав Чернов говорит, что политика доминирующего оператора вытеснила с выката мелкий и средний бизнес. Он описывает пустеющие зоны у сектора А и связывает это с сочетанием бюрократических решений и коммерческих интересов, заметно изменивших атмосферу исторического центра.

Конкуренция и динамика турпотока

Запуск горнолыжного комплекса "Манжерок" на Алтае стал альтернативой для части сибирских туристов. Развитие системы искусственного оснежения делает трассы более устойчивыми к нагрузкам, а близость аэропорта в Горно-Алтайске упрощает логистику для гостей из других регионов. Тем не менее сезон в Шерегеше традиционно длится дольше, что позволяет ему удерживать позиции на туристической карте.

Официальные оценки посещаемости при этом расходятся с предыдущими заявлениями властей. По данным правительства Кузбасса, в сезон 2020-21 комплекс привлек более 2 миллионов человек. На открытии зимы 2025-26 глава региона Илья Сердюк сообщил о 1,3 миллиона туристов в прошедшем году и выразил надежду на дальнейший рост. Так что курорт продолжает привлекать гостей, несмотря на усиливающуюся конкуренцию и растущие вопросы к качеству сервиса.