Как не уехать в никуда: ИИ придумывает места — что с этим делать путешественнику

Туризм

В Андах двое туристов уверенно обсуждали поход к "Священному каньону Хумантай". Они показали гиду скриншот с пышными описаниями и точными "навигационными" подсказками — только вот такого каньона нет.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Турист с рюкзаком

Есть озеро Хумантай на высоте ~4200 м, а "каньон" — продукт генерации текста, где правдоподобные кусочки реальности склеились в красивый миф. Историю подтвердил перуанский проводник Мигель Анхель Гонгора Меса: по его словам, подобная дезинформация в горах может стоить жизни из-за высоты, погоды и отсутствия связи.

Почему ИИ "галлюцинирует" достопримечательности

Большие языковые модели не "знают" мир — они предсказывают вероятные слова. В задачах путеводителя это опасно: модель может "скрестить" реальное озеро, популярный трек и звучное слово "каньон", оформив их уверенным слогом. Как метко заметил профессор машинного обучения Карнеги-Меллона Райид Гани, таким системам "всё равно, совет это по путешествиям, рецепт или маршрут — они просто складывают слова, которые звучат правдоподобно".

В итоге возникает эффект авторитетного тона: текст выглядит экспертным, а человек склонен верить, особенно когда спешит бронировать. В путешествиях это усугубляется переменными расписаний, сезонных закрытий, погодой и микрорельефом — того, чего модель не "чувствует" и не проверяет на местности.

Разбор кейса Перу: что было реально

Реальный объект : озеро Хумантай в регионе Куско (старт из Сорайпампы), подъём к лагуне — до ~4200 м; трек требует акклиматизации.

Опасность легенды: туристы уже заплатили за дорогу "к каньону", рискуя оказаться на большой высоте без связи и ориентиров. Гид остановил их, объяснив, что "Священного каньона" нет.

От микромифов к макротренду: ИИ в индустрии путешествий

Использование генеративного ИИ для вдохновения и планирования растёт: отчёты Global Rescue, ABTA, Phocuswright и др. фиксируют двузначные доли пользователей, особенно в молодой аудитории. Но рядом с ростом — скепсис: часть путешественников сталкивается с неточностями или ложной информацией.

Параллельно появляются и сюжеты про "несуществующие канатные дороги" или "Эйфелеву башню не там" - то, что раньше было интернет-розыгрышем, теперь легко производит и распространяет ИИ-контент. Случаи с фейковыми роликами и "перемещёнными" достопримечательностями лишь подчеркивают: видеть — не значит верить.

Исторические параллели: от "ловушечных улиц" до страны Пояис

Ошибка и вымысел в туризме — не изобретение ИИ.

Картографы десятилетиями оставляли на картах "trap streets" — фиктивные элементы для защиты авторских прав; иногда "фантомы" попадали к реальным пользователям и путали навигацию.

А в XIX веке шотландец Грегор Макгрегор "создал" страну Пояис, издал путеводители и продал "билеты в рай" — сотни переселенцев приплыли к несуществующему городу и гибли на берегу. Сегодня это прозрачно рифмуется с ИИ-мифами, только скорость и масштаб обмана выросли на порядки.

Как не поехать "в никуда"

1. Проверяйте существование объекта минимум по двум независимым первоисточникам. Для Перу — официальные сайты парков/регионов, локальные туроператоры с адресами и регистрацией.

2. Сопоставляйте топонимы и геокоординаты. "Каньон Хумантай" должен был встречаться в картах/гидовиках — но нет. Топоним "озеро Хумантай" подтверждён множеством источников, включая высоту ~4200 м.

3. Даты и расписания — только с первоисточника. Канатные дороги, паромы, тропы: у операторов бывают сезонные окна и ветровые остановки.

4. Проверяйте медиаконтент на признаки синтеза. Нереалистичная динамика толпы/транспорта, "пластиковая" фактура, тени, отражения; смотрите на EXIF, обратный поиск изображений.

5. Скрещивайте ИИ-маршрут с классическими инструментами. Карты, офлайн-навигаторы, бэкапы в GPX/KML.

6. "Критичность рельефа" = критичность проверки. Высота, погода, связь, эвакуационные опции — всё заранее.

Для горных регионов: короткий чек-лист безопасности

Акклиматизация : 2-3 дня в Куско (3400 м) перед подъёмом к Хумантаю (~4200 м).

Связь и навигация : офлайн-карты, внешний аккумулятор, известные точки эвакуации.

Погода : слои одежды, защита от солнца и ветра; контроль осадков по высотам.

Локальные контакты: зарегистрированный гид/агентство, информация о перекрытиях троп.

Кто ответственен: пользователь, платформа, экосистема

Технически "галлюцинации" — свойство моделей, а коммерциализация советов — ответственность сервисов. Индустрия туризма уже "официально" осваивает ИИ, но вместе с выгодами (персонализация, удобство) должна поставляться система верификации: ссылки на первоисточники, метки уверенности, встроенная проверка расписаний и погодных закрытий. Пока этого нет, нагрузка ложится на пользователя и профессионалов на местах.

Как сохранить магию путешествий в эпоху синтетической реальности

ИИ умеет вдохновлять, но вдохновление без проверки становится рулеткой. Сохранить "чудо дороги" реально: оставьте ИИ роль чернового вдохновения, а истину — картам, первоисточникам и людям на месте. Тогда "каньоны-призраки" останутся в ленте, а не в ваших трек-логах.

FAQ

Что такое "галлюцинация" ИИ?

Это убедительный, но ложный ответ, возникший из вероятностного подбора слов/картинок, а не из проверки фактов. В туризме это может "родить" несуществующие места или неверные расписания.

Хумантай существует или нет?

Да, озеро Хумантай - реальная точка, "Священный каньон Хумантай" — выдумка.

Насколько часто люди вообще используют ИИ в поездках?

Доли растут: в разных опросах 20-40% путешественников уже пробовали ИИ-помощь (вдохновение, маршруты), особенно молодые группы. Но доля столкнувшихся с неточностями остаётся заметной.

Как быстро понять, что ролик/фото о "новой локации" фейковый?

Ищите второй источник, проверки изображений и официальные каналы (музеи, операторы транспорта, парки). Сравнивайте геометрию теней, отражения, поведение воды/толпы. Примером массовых фейков были вирусные видео с Эйфелевой башней — от "пожара" до фальшивых "съёмок".