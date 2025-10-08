Почти 200 лет в одних руках: как выглядит живая история в чешском замке

Представьте себе дом, который пережил революции, войны, смену режимов и эпох — и при этом остался домом одной и той же семьи.
Таков Новый замок в Костелец-над-Орличи, на востоке Чехии. Уже почти два столетия он принадлежит семье Кински - одной из старейших и влиятельнейших аристократических фамилий Центральной Европы.
В его стенах не только хранится история, но и продолжается жизнь: здесь по-прежнему живут потомки графа Йозефа Кински, а сам замок открыт для посетителей.
"Новый замок — редкий пример того, как родовая резиденция остаётся не музеем, а живым домом, соединяющим прошлое и настоящее",
— отмечает историк архитектуры Иржи Новотны.
Построенный в 1829-1833 годах по проекту венского архитектора Генриха Коха, замок стал квинтэссенцией ампирного стиля, характерного для позднего классицизма.
Ампир — это стиль империй, рожденный во Франции времён Наполеона, а затем распространившийся по всей Европе. Он сочетает строгость античных форм и монументальность, призванную подчеркнуть власть и достоинство владельца.
Главный фасад Нового замка — симметричный, с центральным ризалитом и треугольным фронтоном. Фасад расчленён пилястрами, карнизами и ордерными элементами, но лишён излишней декоративности: в этом проявляется вкус чешской аристократии, воспитанной на венской архитектуре.
Интерьеры сохранили оригинальную планировку — анфиладу залов, парадные салоны, библиотеку и кабинеты.
Мебель и картины остались подлинными: они принадлежат семье Кински на протяжении поколений.
Ампир в архитектуре XIX века выражал идею порядка и преемственности. После наполеоновских войн Европа искала стабильность — и архитектура стала языком этого поиска.
Для чешских земель, входивших тогда в состав Австро-Венгрии, стиль ампир стал символом принадлежности к культурному центру Европы — Вене.
Новый замок в Костелец-над-Орличи — не просто усадьба, а манифест статуса. Он свидетельствует, что чешская знать, несмотря на германизацию и политические перемены, сохраняла свою идентичность и культурную миссию.
"Дом Кински всегда стремился соединять европейский стиль жизни с патриотизмом и ответственностью за родную землю",
— говорит искусствовед Петра Копечна.
После коммунистического переворота 1948 года семья Кински была вынуждена покинуть замок.
Как и многие аристократические владения, он был национализирован. В 1949 году здесь разместились государственные учреждения, и здание постепенно потеряло свой жилой характер.
Только после бархатной революции 1989 года имущество было возвращено законным наследникам.
Нынешний владелец — граф Франтишек Кински, представитель пятого поколения рода, — не только восстановил замок, но и превратил его в культурный центр региона. Сегодня он проводит экскурсии лично, рассказывая посетителям о семейных традициях.
"Для нас важно не просто сохранить стены, а передать дух. Замок — это место, где память превращается в ответственность",
— говорит Франтишек Кински.
Замковый английский парк площадью около 42 гектаров был разбит одновременно с постройкой резиденции. Это не просто сад, а ландшафтный заповедник, охраняемый государством.
В XIX веке английские парки символизировали гармонию человека и природы — идеал, противопоставленный индустриализации. Здесь редкие виды деревьев сочетаются с извилистыми дорожками, водоёмами и естественными группами кустарников.
После восстановления парка в XXI веке он стал неотъемлемой частью культурной жизни замка.
Летом здесь проходят концерты, выставки и свадебные церемонии, а также фестивали, посвящённые истории и ремёслам региона.
Европе немного примеров, где аристократические семьи смогли вернуть и сохранить свои резиденции.
Во Франции — это семья де Вогюэ в замке Воже, в Австрии — Лихтенштейны, в Чехии — Кински. Все они доказывают, что аристократия XXI века может быть современным хранителем культурного наследия, а не только его символом.
В этом контексте Новый замок в Костелец-над-Орличи — не просто архитектурный памятник, а пример социальной устойчивости: наследие здесь не законсервировано, а живёт и развивается.
Расположение: западная окраина города Костелец-над-Орличи, Пардубицкий край.
Время работы: с апреля по октябрь, последняя экскурсия — в 15:00.
Особенность: часть экскурсий проводит лично граф Франтишек Кински.
Доступность: от шоссе всего несколько минут пешком.
Что посмотреть: постоянная экспозиция "Дом Кински — история семьи и усадьбы", галерея Кински, ландшафтный парк.
"Возрождение подобных усадеб играет важную роль в развитии регионов. Это не просто музеи — это точки роста культурного туризма и устойчивой экономики. Когда наследие становится живым, оно приносит пользу и обществу, и экологии",
— подчёркивает культуролог Томаш Кухта (Карлов университет, Прага).
Почему замок называется "Новый"?
Так его отличают от старого родового замка Кински в другом имении. Название отражает эпоху ампира — время обновления.
Можно ли попасть внутрь?
Да. Замок открыт для экскурсий, часть которых ведёт сам Франтишек Кински.
Что особенного в парке?
Это единственный природный заповедник такого типа в регионе Орлиных гор, где сохраняются редкие виды деревьев и птиц.
Почему замок важен для Чехии?
Он является уникальным примером непрерывного владения одной семьёй и образцом ампирной архитектуры.
Где находится Костелец-над-Орличи?
В восточной Чехии, примерно в 150 км от Праги. Добраться можно поездом или автомобилем.
