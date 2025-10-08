Почти 200 лет в одних руках: как выглядит живая история в чешском замке

Представьте себе дом, который пережил революции, войны, смену режимов и эпох — и при этом остался домом одной и той же семьи.

Фото: ru.wikipedia.org by Karelj. is licensed under free for commercial use Новый замок

Таков Новый замок в Костелец-над-Орличи, на востоке Чехии. Уже почти два столетия он принадлежит семье Кински - одной из старейших и влиятельнейших аристократических фамилий Центральной Европы.

В его стенах не только хранится история, но и продолжается жизнь: здесь по-прежнему живут потомки графа Йозефа Кински, а сам замок открыт для посетителей.

"Новый замок — редкий пример того, как родовая резиденция остаётся не музеем, а живым домом, соединяющим прошлое и настоящее",

— отмечает историк архитектуры Иржи Новотны.

Архитектура: язык аристократического вкуса

Построенный в 1829-1833 годах по проекту венского архитектора Генриха Коха, замок стал квинтэссенцией ампирного стиля, характерного для позднего классицизма.

Ампир — это стиль империй, рожденный во Франции времён Наполеона, а затем распространившийся по всей Европе. Он сочетает строгость античных форм и монументальность, призванную подчеркнуть власть и достоинство владельца.

Главный фасад Нового замка — симметричный, с центральным ризалитом и треугольным фронтоном. Фасад расчленён пилястрами, карнизами и ордерными элементами, но лишён излишней декоративности: в этом проявляется вкус чешской аристократии, воспитанной на венской архитектуре.

Интерьеры сохранили оригинальную планировку — анфиладу залов, парадные салоны, библиотеку и кабинеты.

Мебель и картины остались подлинными: они принадлежат семье Кински на протяжении поколений.

Ампир и аристократия

Ампир в архитектуре XIX века выражал идею порядка и преемственности. После наполеоновских войн Европа искала стабильность — и архитектура стала языком этого поиска.

Для чешских земель, входивших тогда в состав Австро-Венгрии, стиль ампир стал символом принадлежности к культурному центру Европы — Вене.

Новый замок в Костелец-над-Орличи — не просто усадьба, а манифест статуса. Он свидетельствует, что чешская знать, несмотря на германизацию и политические перемены, сохраняла свою идентичность и культурную миссию.

"Дом Кински всегда стремился соединять европейский стиль жизни с патриотизмом и ответственностью за родную землю",

— говорит искусствовед Петра Копечна.

Судьба замка в XX веке: потеря и возвращение

После коммунистического переворота 1948 года семья Кински была вынуждена покинуть замок.

Как и многие аристократические владения, он был национализирован. В 1949 году здесь разместились государственные учреждения, и здание постепенно потеряло свой жилой характер.

Только после бархатной революции 1989 года имущество было возвращено законным наследникам.

Нынешний владелец — граф Франтишек Кински, представитель пятого поколения рода, — не только восстановил замок, но и превратил его в культурный центр региона. Сегодня он проводит экскурсии лично, рассказывая посетителям о семейных традициях.

"Для нас важно не просто сохранить стены, а передать дух. Замок — это место, где память превращается в ответственность",

— говорит Франтишек Кински.

Парк как зеркало эпохи

Замковый английский парк площадью около 42 гектаров был разбит одновременно с постройкой резиденции. Это не просто сад, а ландшафтный заповедник, охраняемый государством.

В XIX веке английские парки символизировали гармонию человека и природы — идеал, противопоставленный индустриализации. Здесь редкие виды деревьев сочетаются с извилистыми дорожками, водоёмами и естественными группами кустарников.

После восстановления парка в XXI веке он стал неотъемлемой частью культурной жизни замка.

Летом здесь проходят концерты, выставки и свадебные церемонии, а также фестивали, посвящённые истории и ремёслам региона.

Исторические параллели: "замки, которые живут"

Европе немного примеров, где аристократические семьи смогли вернуть и сохранить свои резиденции.

Во Франции — это семья де Вогюэ в замке Воже, в Австрии — Лихтенштейны, в Чехии — Кински. Все они доказывают, что аристократия XXI века может быть современным хранителем культурного наследия, а не только его символом.

В этом контексте Новый замок в Костелец-над-Орличи — не просто архитектурный памятник, а пример социальной устойчивости: наследие здесь не законсервировано, а живёт и развивается.

Как посетить замок

Расположение: западная окраина города Костелец-над-Орличи, Пардубицкий край.

Время работы: с апреля по октябрь, последняя экскурсия — в 15:00.

Особенность: часть экскурсий проводит лично граф Франтишек Кински.

Доступность: от шоссе всего несколько минут пешком.

Что посмотреть: постоянная экспозиция "Дом Кински — история семьи и усадьбы", галерея Кински, ландшафтный парк.

Комментарий эксперта: наследие как ресурс будущего

"Возрождение подобных усадеб играет важную роль в развитии регионов. Это не просто музеи — это точки роста культурного туризма и устойчивой экономики. Когда наследие становится живым, оно приносит пользу и обществу, и экологии",

— подчёркивает культуролог Томаш Кухта (Карлов университет, Прага).

FAQ

Почему замок называется "Новый"?

Так его отличают от старого родового замка Кински в другом имении. Название отражает эпоху ампира — время обновления.

Можно ли попасть внутрь?

Да. Замок открыт для экскурсий, часть которых ведёт сам Франтишек Кински.

Что особенного в парке?

Это единственный природный заповедник такого типа в регионе Орлиных гор, где сохраняются редкие виды деревьев и птиц.

Почему замок важен для Чехии?

Он является уникальным примером непрерывного владения одной семьёй и образцом ампирной архитектуры.

Где находится Костелец-над-Орличи?

В восточной Чехии, примерно в 150 км от Праги. Добраться можно поездом или автомобилем.