Забудьте Санторини: есть место в Греции, которое вы обязаны посетить ради его уникальных вкусов

Многие путешественники ассоциируют Грецию с Афинами, Санторини или Критом, но настоящие гурманы всё чаще выбирают другое направление. На западе страны, у берегов Ионического моря, скрывается Превеза — город, который по версии European Best Destinations вошёл в число 16 лучших кулинарных направлений Европы. Его кухня — это смесь морских ароматов, горных специй и искреннего греческого гостеприимства.
Превеза расположена между заливом Амвракикос и Ионическим морем. Этот уникальный ландшафт влияет не только на погоду и ритм жизни, но и на гастрономические традиции. Здесь можно за день побывать в рыбацкой гавани, в горах и на оливковых плантациях — а вечером попробовать блюда, сочетающие всё это многообразие.
"Кухня Превезы, под влиянием специфики земли, которая сочетает горы и море, предлагает бесчисленные блюда и сочетания вкусов", — пишет European Best Destinations.
Местные жители гордятся тем, что их кухня — не просто набор рецептов, а отражение характера: спокойного, щедрого и немного мечтательного. В каждом кафе или таверне вы услышите звуки прибоя, запах жареных сардин и аромат свежего узо.
Главное богатство Превезы — свежая рыба и морепродукты. Особенно славятся креветки из залива Амвракикос: нежные, сладковатые, с едва уловимым морским вкусом. Их подают в простом оливковом масле с лимоном, а иногда жарят на углях, сохраняя сочность.
Не менее известна местная икра — настоящая гордость региона. Она отличается тонким вкусом и мягкой структурой, без излишней солёности. Идеальное сопровождение — бокал холодного белого вина из соседних виноградников Эпира.
Любители мяса тоже не останутся равнодушными: на гриле готовят сочную баранину, подают домашние колбасы и тушёное мясо с овощами и ароматными травами. Обязательно стоит попробовать и сыры — от лёгких рассольных до плотных выдержанных сортов.
А что если приехать в Превезу не ради моря, а ради вкуса? Здесь можно устроить гастрономический уикенд: посетить рыбный рынок, попробовать вино на семейной винодельне, поучаствовать в мастер-классе по приготовлению мусаки. Осенью проходит фестиваль икры — событие, которое собирает гурманов со всей Греции.
Как добраться до Превезы?
Город расположен рядом с аэропортом Актион, куда летают рейсы из Афин и европейских городов. Из Афин можно доехать на автобусе за 5-6 часов.
Что лучше заказать впервые?
Креветки из Амвракикоса и икра Превезы — два главных блюда, которые определяют вкус региона.
Когда ехать за гастрономией?
Лучшее время — с мая по октябрь, когда открыт рынок, а улочки полны жизни.
Сколько стоит ужин в таверне?
Средний чек на двоих с вином — около 30 евро, но качество превосходит ожидания.
Есть ли кулинарные сувениры?
Да, стоит привезти бутылку узо, местный мёд и баночку икры.
Превеза веками оставалась портом, где пересекались пути моряков, купцов и поваров из разных стран. Турецкое, итальянское и даже французское влияние оставило отпечаток на кулинарии города. Сегодня это место, где традиции сохраняются, но вкусы звучат по-новому — в духе современной Европы.
Уточнения
Пре́веза (греч. Πρέβεζα) — город в Греции на побережье залива Амвракикос. Административный центр периферийной единицы Превеза и общины Превеза в Эпире. В 1914 году филолог профессор Макс Фасмер в исследовании "Славяне в Греции" связал происхождение топонима с общеславянским "перевоз". В древности город действительно был одной из отправных точек перевозок по Ионическому морю.
