Остров, которого нет на карте: место, где время остановилось посреди Белого моря

Если отправиться из Рабочеостровка на Соловки, посреди Белого моря взгляд непременно зацепится за крошечный клочок суши — тёмные скалы, старый маяк и ни одной живой души вокруг. Это и есть Большой Топ — остров, который словно вынырнул из времени, сохранив в себе тишину, северный характер и редкую дикость природы.

Маленький остров с большой историей

Название "Большой Топ" звучит громко, но на деле остров можно обойти за десять минут. Однако его размеры никак не отражают значение. За этой небольшой полоской земли скрывается целая история — геологическая, военная и природная.

Когда-то, около трёхсот миллионов лет назад, Топ был частью гигантского скального массива. Позднее ледники разломили его на куски, и море поглотило большую часть суши. Остался лишь этот небольшой обломок древней породы, который сегодня одиноко возвышается среди серо-зелёных волн Белого моря.

Топ стоит как живое напоминание о том, как меняется планета — медленно, но неумолимо.

Свет в холодном море

Маяк на острове появился не ради красоты и романтики, а по строгой необходимости.

Во времена Первой мировой войны север России принимал огромное количество грузов, и суда нуждались в точных ориентирах. Тогда на Топе установили автоматический ацетиленовый маяк — один из первых в Белом море. Его свет помогал кораблям безопасно подходить к портам Кеми и Онеги, минуя подводные камни и опасные течения.

Сегодня маяк всё ещё возвышается над морем, как символ стойкости. Он давно не обслуживается, но его металлический силуэт по-прежнему виден с кораблей — память о тех, кто шёл сюда в тумане и штормах.

Царство птиц и ветра

Сейчас Топ — это владение пернатых. Людей здесь нет, зато повсюду живут чайки, гаги и другие северные морские птицы. Они устраивают гнёзда прямо на земле, и потому шагать по острову приходится с осторожностью — под ногами может оказаться крошечное гнездо.

Птенцы чаек удивительно похожи на камешки — пятнистый пух сливается с серым гранитом, и заметить их можно только случайно.

Гага — особая гордость острова. Её пух известен как один из самых тёплых в мире — из него делают подушки и одеяла для полярников и космонавтов. Однако сами птицы крайне осторожны и не подпускают людей близко к гнёздам. Когда видишь гагу вживую, понимаешь, почему её называют северной легендой.

Зеленая аптека Белого моря

Летом остров оживает. Камни покрываются мхами, а склоны усыпаны золотым корнем — редким растением, занесённым в Красную книгу. В научной среде его называют родиолой розовой. Забавно, что при жёлтых цветах она получила именно такое имя — возможно, из-за нежного оттенка стеблей или романтичной фантазии первых ботаников.

Родиола — настоящий природный стимулятор. Её корни используют как средство от усталости и упадка сил, а северяне издавна заваривали настой, чтобы восстановиться после тяжёлой работы или болезни.

На острове нет ни одного дерева. Но вдоль берегов лежат выбеленные временем и солью стволы — морские дары, принесённые течениями с других берегов. Они создают ощущение, будто остров — не просто камень посреди моря, а живая декорация, созданная самой природой.

Тюленьи соседи

Помимо птиц, у острова есть и другие обитатели. На прибрежных камнях часто можно заметить лениво отдыхающих лахтаков — морских зайцев, самых крупных тюленей в России. Эти массивные животные не боятся холода и чувствуют себя на скалах как дома.

Чуть поодаль в воде резвятся кольчатые нерпы. Они ловко ныряют, могут уходить на глубину до пятидесяти метров и задерживать дыхание почти на двадцать минут. Наблюдать за ними можно с лодки — достаточно просто замереть и подождать, когда любопытные морские жители появятся у поверхности.

Такие встречи случаются редко, но оставляют сильнейшее впечатление: Белое море будто открывает своё сердце тем, кто готов смотреть внимательно и с уважением.

Остров длиною в десять минут и вечность

Несмотря на крошечные размеры, Топ оставляет ощущение бесконечности. Здесь не слышно голосов, не видно домов, а вокруг — только звук ветра и плеск воды.

Путешественники, побывавшие здесь, говорят, что даже короткая прогулка по скалам способна заменить неделю отдыха. Всё, что нужно, — просто замедлиться и позволить себе увидеть то, что обычно скрыто за повседневной суетой: свет на воде, след чайки в небе, дыхание моря.

Плюсы и минусы путешествия на Топ

Плюсы Минусы Уникальная природа и редкие птицы Отсутствие инфраструктуры Абсолютная тишина и уединение Сложный доступ, зависит от погоды Исторический маяк Нет укрытий и мест для ночёвки Возможность фото дикой природы Требуется сопровождение гида

А что если…

Отправиться сюда летом? Погода мягче, море спокойнее, а птиц особенно много.

Взять с собой бинокль? Да, это позволит увидеть колонии гаг и нерп, не тревожа их.

Поехать зимой? Возможно, но только в составе организованной экспедиции — лёд и штормы делают путь опасным.