Вокруг света за 29 дней: как увидеть Мачу-Пикчу, Антарктиду, и Пирамиды на борту люксового самолёта

Паспорт — в руки, чемодан — на колёса, и вы готовы к самому роскошному приключению в своей жизни. Компания TCS World Travel предлагает путешествие, которое охватывает все семь континентов — без пересадок, без ожиданий, без лишней суеты. Это не просто тур, а 29-дневная кругосветка на частном самолёте, соединяющая самые легендарные места планеты в одну плавную траекторию.
Представьте: сегодня вы стоите на солнцем залитых террасах Мачу-Пикчу, а уже завтра приветствуете пингвинов Антарктиды или наслаждаетесь закатом у египетских пирамид.
Тур стартует в августе 2025 года и продлится с конца декабря 2026 по январь 2027-го. Это 14 локаций, подобранных так, чтобы путешественники могли увидеть разные лики Земли — от тропических морей до ледяных пустынь.
Маршрут охватывает:
Перу → Остров Пасхи → Таити → Австралию → Камбоджу → Индию → Танзанию → Южную Африку → Антарктиду → Кению → Египет.
Каждая остановка — тщательно спланированный этап, где история, культура и природа создают собственный сюжет.
"Мы хотим, чтобы гости не просто видели мир — они должны его проживать", — подчеркнула руководитель проекта Сьюзен Харпер из TCS World Travel.
Главный принцип путешествия — полный комфорт. Стоимость тура составляет 205 000 долларов на человека (плюс 20 500 — при одиночном размещении). Эта сумма включает:
Это не просто формат "всё включено" — это тщательно выстроенная логистика, где всё продумано до последней мелочи: от посадки до бокала шампанского, поданного под шум океана.
Внутри Airbus A321 вас ждёт пространство, больше похожее на бутик-отель, чем на самолёт. Комфортные кресла с возможностью полного горизонтального развала, индивидуальные экраны, Wi-Fi и лаунж-зона создают атмосферу клубного путешествия.
На борту работают шеф-повара, сомелье и стюарды, обученные обслуживанию VIP-гостей. Меню составлено в духе мировой гастрономии — от тартаров с тунцом до авторских десертов.
Здесь можно смотреть фильмы, общаться, слушать лекции приглашённых историков и культурологов или просто наблюдать, как Земля медленно плывёт под облаками.
Одно из главных преимуществ тура — команда сопровождения. Участников встречают менеджеры по гостевым программам, руководители экспедиций и местные специалисты, обеспечивающие идеальную синхронизацию всех этапов.
Пока вы наслаждаетесь отдыхом, они уже продумывают следующую остановку: трансфер, экскурсию, ужин и даже оптимальное время для заката.
Каждая деталь — от температуры напитков до аромата в гостиничном номере — под контролем.
TCS World Travel предлагает альтернативу — "долевые частные рейсы". Это формат, при котором пассажир оплачивает место в бизнес-джете, разделяя стоимость с другими участниками. Так можно совершить путешествие класса люкс, потратив лишь малую часть бюджета.
Некоторые авиаплатформы, такие как JSX и VistaJet, уже внедряют подобные маршруты для премиальных клиентов, которые хотят испытать комфорт бизнес-авиации без покупки самолёта.
Сколько человек участвует в туре?
Максимум 52, чтобы сохранить атмосферу приватности.
Можно ли путешествовать с детьми?
Да, но рекомендуется возраст от 12 лет из-за насыщенности программы.
Есть ли медицинская поддержка?
Да, на борту присутствует врач, а страховка включена в стоимость.
Можно ли выбрать отдельные участки маршрута?
Нет, программа создавалась как единое путешествие.
Какие отели входят в программу?
Four Seasons, Ritz-Carlton, The Oberoi, InterContinental и бутик-отели премиум-класса.
Миф: путешествия на частных самолётах — это только для миллиардеров.
Правда: сейчас доступны групповые форматы, делающие полёты более демократичными.
Миф: такие туры слишком утомительны.
Правда: благодаря планированию отдыха и акклиматизации маршрут проходит комфортно.
Миф: маршруты однотипны.
Правда: TCS World Travel ежегодно меняет концепцию и добавляет новые направления.
Первый тур TCS World Travel состоялся в 1991 году — с тех пор компания организовала более 300 кругосветных маршрутов.
Airbus A321 для тура переоборудован вручную: всего 52 кресла вместо 180 стандартных.
Каждый участник получает персональный журнал путешествия — с заметками, маршрутами и фото.
Первые кругосветные туры на частных самолётах появились в 1980-х, но тогда они были доступны лишь избранным. С развитием авиации и логистики компании вроде TCS сделали их более организованными и безопасными.
