Вокруг света за 29 дней: как увидеть Мачу-Пикчу, Антарктиду, и Пирамиды на борту люксового самолёта

Паспорт — в руки, чемодан — на колёса, и вы готовы к самому роскошному приключению в своей жизни. Компания TCS World Travel предлагает путешествие, которое охватывает все семь континентов — без пересадок, без ожиданий, без лишней суеты. Это не просто тур, а 29-дневная кругосветка на частном самолёте, соединяющая самые легендарные места планеты в одну плавную траекторию.

Представьте: сегодня вы стоите на солнцем залитых террасах Мачу-Пикчу, а уже завтра приветствуете пингвинов Антарктиды или наслаждаетесь закатом у египетских пирамид.

Семь континентов за 29 дней

Тур стартует в августе 2025 года и продлится с конца декабря 2026 по январь 2027-го. Это 14 локаций, подобранных так, чтобы путешественники могли увидеть разные лики Земли — от тропических морей до ледяных пустынь.

Маршрут охватывает:

Перу → Остров Пасхи → Таити → Австралию → Камбоджу → Индию → Танзанию → Южную Африку → Антарктиду → Кению → Египет.

Каждая остановка — тщательно спланированный этап, где история, культура и природа создают собственный сюжет.

"Мы хотим, чтобы гости не просто видели мир — они должны его проживать", — подчеркнула руководитель проекта Сьюзен Харпер из TCS World Travel.

Всё включено — по-настоящему

Главный принцип путешествия — полный комфорт. Стоимость тура составляет 205 000 долларов на человека (плюс 20 500 — при одиночном размещении). Эта сумма включает:

перелёты на частном самолёте Airbus A321;

проживание в люксовых отелях и виллах;

питание, напитки и чаевые;

экскурсии и трансферы;

сопровождение гидов и экспертов на каждой локации.

Это не просто формат "всё включено" — это тщательно выстроенная логистика, где всё продумано до последней мелочи: от посадки до бокала шампанского, поданного под шум океана.

Роскошь на высоте 12 000 метров

Внутри Airbus A321 вас ждёт пространство, больше похожее на бутик-отель, чем на самолёт. Комфортные кресла с возможностью полного горизонтального развала, индивидуальные экраны, Wi-Fi и лаунж-зона создают атмосферу клубного путешествия.

На борту работают шеф-повара, сомелье и стюарды, обученные обслуживанию VIP-гостей. Меню составлено в духе мировой гастрономии — от тартаров с тунцом до авторских десертов.

Здесь можно смотреть фильмы, общаться, слушать лекции приглашённых историков и культурологов или просто наблюдать, как Земля медленно плывёт под облаками.

Команда, которая решает всё

Одно из главных преимуществ тура — команда сопровождения. Участников встречают менеджеры по гостевым программам, руководители экспедиций и местные специалисты, обеспечивающие идеальную синхронизацию всех этапов.

Пока вы наслаждаетесь отдыхом, они уже продумывают следующую остановку: трансфер, экскурсию, ужин и даже оптимальное время для заката.

Каждая деталь — от температуры напитков до аромата в гостиничном номере — под контролем.

Остановки, которые поражают

Майами (США) — старт под солнцем и знакомство с участниками. Мачу-Пикчу (Перу) — древние террасы инков и энергетика Анд. Остров Пасхи (Чили) — каменные моаи и океанская тишина. Таити (Французская Полинезия) — лазурная лагуна и снорклинг. Сидней (Австралия) — опера, пляжи, айламенты. Сиемреап (Камбоджа) — рассвет над Ангкор-Ватом .Джайпур (Индия) — город-палитра, розовые стены и дворцы. Серенгети (Танзания) — сафари и миграции животных. Кейптаун (ЮАР) — подъем на Столовую гору и вино Кейпа. Антарктида — ледники и колонии пингвинов. Найроби (Кения) — природа и африканская культура. Каир (Египет) — пирамиды, Сфинкс и Нил. Лондон (Великобритания) — финал путешествия и прощальный банкет.

Советы шаг за шагом

Забронируйте место заранее — тур рассчитан всего на 52 участника. Подготовьте документы: для некоторых стран требуются визы. Возьмите одежду для всех климатов — от шорт до термокуртки. Перед вылетом получите рекомендации по здоровью и страховку. Наслаждайтесь маршрутом — команда сделает всё остальное.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: планировать собственные экскурсии вне программы.

Последствие: потеря синхронизации маршрута.

Альтернатива: сообщайте координатору, он включит желаемое в расписание.

Последствие: неудобство при перелётах и проверках.

Альтернатива: используйте лёгкий чемодан, laundry-сервис включён.

Последствие: утомляемость и потеря впечатлений.

Альтернатива: за 3 дня до вылета начните постепенно менять режим сна.

А что если не по карману?

TCS World Travel предлагает альтернативу — "долевые частные рейсы". Это формат, при котором пассажир оплачивает место в бизнес-джете, разделяя стоимость с другими участниками. Так можно совершить путешествие класса люкс, потратив лишь малую часть бюджета.

Некоторые авиаплатформы, такие как JSX и VistaJet, уже внедряют подобные маршруты для премиальных клиентов, которые хотят испытать комфорт бизнес-авиации без покупки самолёта.

FAQ

Сколько человек участвует в туре?

Максимум 52, чтобы сохранить атмосферу приватности.

Можно ли путешествовать с детьми?

Да, но рекомендуется возраст от 12 лет из-за насыщенности программы.

Есть ли медицинская поддержка?

Да, на борту присутствует врач, а страховка включена в стоимость.

Можно ли выбрать отдельные участки маршрута?

Нет, программа создавалась как единое путешествие.

Какие отели входят в программу?

Four Seasons, Ritz-Carlton, The Oberoi, InterContinental и бутик-отели премиум-класса.

Мифы и правда

Миф: путешествия на частных самолётах — это только для миллиардеров.

Правда: сейчас доступны групповые форматы, делающие полёты более демократичными.

Миф: такие туры слишком утомительны.

Правда: благодаря планированию отдыха и акклиматизации маршрут проходит комфортно.

Миф: маршруты однотипны.

Правда: TCS World Travel ежегодно меняет концепцию и добавляет новые направления.

3 интересных факта

Первый тур TCS World Travel состоялся в 1991 году — с тех пор компания организовала более 300 кругосветных маршрутов.

Airbus A321 для тура переоборудован вручную: всего 52 кресла вместо 180 стандартных.

Каждый участник получает персональный журнал путешествия — с заметками, маршрутами и фото.

Исторический контекст

Первые кругосветные туры на частных самолётах появились в 1980-х, но тогда они были доступны лишь избранным. С развитием авиации и логистики компании вроде TCS сделали их более организованными и безопасными.

Уточнения

