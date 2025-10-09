Вокруг света за 29 дней: как увидеть Мачу-Пикчу, Антарктиду, и Пирамиды на борту люксового самолёта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Паспорт — в руки, чемодан — на колёса, и вы готовы к самому роскошному приключению в своей жизни. Компания TCS World Travel предлагает путешествие, которое охватывает все семь континентов — без пересадок, без ожиданий, без лишней суеты. Это не просто тур, а 29-дневная кругосветка на частном самолёте, соединяющая самые легендарные места планеты в одну плавную траекторию.

Фото: commons.wikimedia.org by G2nfreeb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Представьте: сегодня вы стоите на солнцем залитых террасах Мачу-Пикчу, а уже завтра приветствуете пингвинов Антарктиды или наслаждаетесь закатом у египетских пирамид.

Семь континентов за 29 дней

Тур стартует в августе 2025 года и продлится с конца декабря 2026 по январь 2027-го. Это 14 локаций, подобранных так, чтобы путешественники могли увидеть разные лики Земли — от тропических морей до ледяных пустынь.

Маршрут охватывает:

Перу → Остров Пасхи → Таити → Австралию → Камбоджу → Индию → Танзанию → Южную Африку → Антарктиду → Кению → Египет.

Каждая остановка — тщательно спланированный этап, где история, культура и природа создают собственный сюжет.

"Мы хотим, чтобы гости не просто видели мир — они должны его проживать", — подчеркнула руководитель проекта Сьюзен Харпер из TCS World Travel.

Всё включено — по-настоящему

Главный принцип путешествия — полный комфорт. Стоимость тура составляет 205 000 долларов на человека (плюс 20 500 — при одиночном размещении). Эта сумма включает:

  • перелёты на частном самолёте Airbus A321;
  • проживание в люксовых отелях и виллах;
  • питание, напитки и чаевые;
  • экскурсии и трансферы;
  • сопровождение гидов и экспертов на каждой локации.

Это не просто формат "всё включено" — это тщательно выстроенная логистика, где всё продумано до последней мелочи: от посадки до бокала шампанского, поданного под шум океана.

Роскошь на высоте 12 000 метров

Внутри Airbus A321 вас ждёт пространство, больше похожее на бутик-отель, чем на самолёт. Комфортные кресла с возможностью полного горизонтального развала, индивидуальные экраны, Wi-Fi и лаунж-зона создают атмосферу клубного путешествия.

На борту работают шеф-повара, сомелье и стюарды, обученные обслуживанию VIP-гостей. Меню составлено в духе мировой гастрономии — от тартаров с тунцом до авторских десертов.

Здесь можно смотреть фильмы, общаться, слушать лекции приглашённых историков и культурологов или просто наблюдать, как Земля медленно плывёт под облаками.

Команда, которая решает всё

Одно из главных преимуществ тура — команда сопровождения. Участников встречают менеджеры по гостевым программам, руководители экспедиций и местные специалисты, обеспечивающие идеальную синхронизацию всех этапов.

Пока вы наслаждаетесь отдыхом, они уже продумывают следующую остановку: трансфер, экскурсию, ужин и даже оптимальное время для заката.

Каждая деталь — от температуры напитков до аромата в гостиничном номере — под контролем.

Остановки, которые поражают

  1. Майами (США) — старт под солнцем и знакомство с участниками.
  2. Мачу-Пикчу (Перу) — древние террасы инков и энергетика Анд.
  3. Остров Пасхи (Чили) — каменные моаи и океанская тишина.
  4. Таити (Французская Полинезия) — лазурная лагуна и снорклинг.
  5. Сидней (Австралия) — опера, пляжи, айламенты.
  6. Сиемреап (Камбоджа) — рассвет над Ангкор-Ватом
  7. .Джайпур (Индия) — город-палитра, розовые стены и дворцы.
  8. Серенгети (Танзания) — сафари и миграции животных.
  9. Кейптаун (ЮАР) — подъем на Столовую гору и вино Кейпа.
  10. Антарктида — ледники и колонии пингвинов.
  11. Найроби (Кения) — природа и африканская культура.
  12. Каир (Египет) — пирамиды, Сфинкс и Нил.
  13. Лондон (Великобритания) — финал путешествия и прощальный банкет.

Советы шаг за шагом

  1. Забронируйте место заранее — тур рассчитан всего на 52 участника.
  2. Подготовьте документы: для некоторых стран требуются визы.
  3. Возьмите одежду для всех климатов — от шорт до термокуртки.
  4. Перед вылетом получите рекомендации по здоровью и страховку.
  5. Наслаждайтесь маршрутом — команда сделает всё остальное.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: планировать собственные экскурсии вне программы.
    Последствие: потеря синхронизации маршрута.
    Альтернатива: сообщайте координатору, он включит желаемое в расписание.
  • Ошибка: брать громоздкий багаж.
    Последствие: неудобство при перелётах и проверках.
    Альтернатива: используйте лёгкий чемодан, laundry-сервис включён.
  • Ошибка: недооценить смену часовых поясов.
    Последствие: утомляемость и потеря впечатлений.
    Альтернатива: за 3 дня до вылета начните постепенно менять режим сна.

А что если не по карману?

TCS World Travel предлагает альтернативу — "долевые частные рейсы". Это формат, при котором пассажир оплачивает место в бизнес-джете, разделяя стоимость с другими участниками. Так можно совершить путешествие класса люкс, потратив лишь малую часть бюджета.

Некоторые авиаплатформы, такие как JSX и VistaJet, уже внедряют подобные маршруты для премиальных клиентов, которые хотят испытать комфорт бизнес-авиации без покупки самолёта.

FAQ

Сколько человек участвует в туре?
Максимум 52, чтобы сохранить атмосферу приватности.

Можно ли путешествовать с детьми?
Да, но рекомендуется возраст от 12 лет из-за насыщенности программы.

Есть ли медицинская поддержка?
Да, на борту присутствует врач, а страховка включена в стоимость.

Можно ли выбрать отдельные участки маршрута?
Нет, программа создавалась как единое путешествие.

Какие отели входят в программу?
Four Seasons, Ritz-Carlton, The Oberoi, InterContinental и бутик-отели премиум-класса.

Мифы и правда

Миф: путешествия на частных самолётах — это только для миллиардеров.
Правда: сейчас доступны групповые форматы, делающие полёты более демократичными.
Миф: такие туры слишком утомительны.
Правда: благодаря планированию отдыха и акклиматизации маршрут проходит комфортно.
Миф: маршруты однотипны.
Правда: TCS World Travel ежегодно меняет концепцию и добавляет новые направления.

3 интересных факта

Первый тур TCS World Travel состоялся в 1991 году — с тех пор компания организовала более 300 кругосветных маршрутов.
Airbus A321 для тура переоборудован вручную: всего 52 кресла вместо 180 стандартных.
Каждый участник получает персональный журнал путешествия — с заметками, маршрутами и фото.

Исторический контекст

Первые кругосветные туры на частных самолётах появились в 1980-х, но тогда они были доступны лишь избранным. С развитием авиации и логистики компании вроде TCS сделали их более организованными и безопасными.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями. До XIX века путешествия были одним из основных источников получения сведений о тех или иных странах и очертании поверхности Земли.
 

Автор Алексей Тимошкин
