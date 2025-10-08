Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна ошибка — и ты двоечник: новая система оценок ломает детей
За окном мороз, а в бокале — лето: клубничный ликёр греет лучше камина
Секрет красивой кожи осенью: визажисты раскрыли главный трюк с тональным кремом
Открыли канистру — запустили отсчёт: вот когда антифриз превращается в яд для двигателя
То, что скрыто под фольгой: правда о плавленых сырках, которую не расскажут на упаковке
Тепло и уют: 4 проверенных способа сэкономить на отоплении этой зимой
Экономия на еде для пса оборачивается гигантскими счетами от ветеринара: как не попасть в ловушку
Семейное дело превратилось в триумф: пчеловодческая династия из Индии
Цвет зубов расскажет о вас больше, чем паспорт: эмаль выдает тайны всего организма ещё до симптомов

Меч в скале и вековое аббатство: итальянский город, где оживают легенды

8:11
Туризм

Среди зелёных холмов Тосканы, между Римом и Пизой, спрятан город, где легенды переплетаются с камнем и воздух пропитан ароматом оливковых рощ. Коммуна Кьюсдино — не просто старинное поселение. Это место, где история живёт в каждом кирпиче, а над узкими улицами всё ещё витает дух средневековья.

Кьюсдино, Тоскана
Фото: commons.wikimedia.org by Effems, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кьюсдино, Тоскана

Сердце Тосканы и история меча в скале

Кьюсдино возвышается на холме между долинами Мерсе и Металлоносных холмов. Первые поселения здесь появились в эпоху лангобардов — в VII-VIII веках, когда в этих местах начали строить укрепления. Позднее здесь возникла феодальная коммуна, ставшая частью Сиенской республики.

Мировую известность Кьюсдино получил благодаря святому Гальгано — рыцарю, который, устав от войн, отказался от насилия и вонзил свой меч в скалу. Этот символ духовного прозрения сохранился до наших дней и хранится в часовне Монтесиепи.

"Меч Гальгано — напоминание о том, что сила духа выше силы клинка", — сказал историк Лука Моретти.

Каменный город с душой Средневековья

Сегодня Кьюсдино — тихий тосканский городок, где каждый уголок дышит историей. Улицы мощёные камнем, дома выстроены из бело-красного кирпича, а на террасах вьются глицинии и герань. Центр города украшает церковь Сан-Микеле-Арканджело, построенная в XIII веке. В XVIII столетии она стала епископской резиденцией, а после реставрации начала 2000-х приобрела вторую жизнь.

Особая реликвия храма — реликварий с черепом святого Гальгано. По легенде, он покоится в башне, откуда открывается вид на бесконечные тосканские холмы.

Путешественники отмечают, что именно в Кьюсдино чувствуется подлинная Тоскана: без толп туристов, без шумных площадей, но с атмосферой неспешности и уюта.

Аббатство без крыши: Сан-Гальгано

Всего в двадцати минутах езды к востоку от Кьюсдино расположено аббатство Сан-Гальгано — одно из самых необычных мест Италии. Построенное в XIII веке монахами-цистерцианцами, оно когда-то было важным центром духовной и экономической жизни региона.

Сейчас это величественные руины: крыша давно обрушилась, и небо видно прямо сквозь арки. Туристы называют Сан-Гальгано "кафедральным собором под открытым небом". Днём сюда приходят за атмосферой покоя и света, а вечером руины озаряются мягким подсветом, превращаясь в декорацию для концертов и выставок.

Недалеко от аббатства находится часовня Монтесиепи, где хранится легендарный меч святого. Считается, что это прототип легенды о короле Артуре — ещё одно подтверждение тому, как итальянская история вдохновляла европейские мифы.

Как добраться до Кьюсдино

Из Пизы дорога займёт около двух часов, из Рима — примерно три. Оптимальный вариант — арендованный автомобиль: автобус или поезд доберутся сюда, но с пересадками и потерей времени.

Дорога к коммуне живописна: она вьётся среди холмов, виноградников и старых ферм. Это типичная Тоскана, где каждый поворот открывает новый вид — то на каменную башню, то на долину, укутанную утренним туманом.

Вкус Тосканы: где поесть и что попробовать

После прогулок по городу непременно стоит заглянуть в траттории и остерии, где подают блюда местной кухни. В районе Портино, где сохранились старинные каменные дома, жизнь течёт спокойно: дети играют на лестницах, а на скамейках сидят пожилые жители, обсуждая урожай.

Здесь обязательно попробуйте:

  • пичи с соусом из дикого кабана — традиционную пасту региона;
  • овечий сыр пекорино, производимый на местных фермах;
  • салаты с травами и оливковым маслом, собранные прямо с тосканских полей.

Почти все продукты выращиваются в окрестностях Кьюсдино, что делает кухню особенно свежей и сезонной.

"Настоящая тосканская кухня — это простота и уважение к продукту", — отметил шеф-повар Микеле Риччи.

Вино и виды

Тоскана давно признана одним из лучших винодельческих регионов мира. И Кьюсдино — отличная отправная точка для дегустаций.

Всего в пяти минутах езды от центра находится агроусадьба La Via dell'Oliviera, где проводят дегустации красных вин из сорта Санджовезе. Владелица фермы рассказывает о каждом бокале как о живом существе — с характером, ароматом и историей.

Чуть дальше, в Борго-Санто-Пьетро, расположено Saporium Chiusdino — ресторан с винной картой на 1200 позиций. Отсюда открывается вид на холмы, и кажется, что время здесь просто остановилось.

Вино, закат и аромат олив — пожалуй, лучшее сочетание для тех, кто ищет душевное равновесие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приезжать в Кьюсдино без бронирования жилья.
Последствие: большинство апартаментов занято в высокий сезон.
Альтернатива: бронировать агротуризмо за 1-2 недели до поездки.
Ошибка: игнорировать местные гастрономические туры.
Последствие: пропущена возможность попробовать уникальные вина и блюда.
Альтернатива: выбрать дегустационный маршрут с гидом.
Ошибка: ограничиться осмотром аббатства Сан-Гальгано.
Последствие: не увидеть красоты старого города и Монтесиепи.
Альтернатива: выделить день на прогулку по Кьюсдино и окрестностям.

А что если приехать зимой?

Зимой Тоскана выглядит иначе: меньше туристов, туман ложится на виноградники, а кафе согревают ароматом горячего вина. В этот сезон Кьюсдино особенно хорош для тихого отдыха, фотосессий и прогулок по монастырю без толпы.

Цены на жильё и рестораны ниже, а атмосфера становится камерной и почти волшебной.

FAQ

Когда лучше ехать?
С апреля по октябрь — в это время тепло и зелено, но меньше туристов, чем в соседней Флоренции.

Что обязательно посетить?
Аббатство Сан-Гальгано, часовню Монтесиепи, церковь Сан-Микеле-Арканджело и площадь Гарибальди.

Есть ли здесь дегустации вина?
Да, почти в каждой агроусадьбе, включая La Via dell'Oliviera и Saporium Chiusdino.

Можно ли остановиться с детьми?
Да, многие фермы предлагают семейные апартаменты и мастер-классы по приготовлению пасты.

Какое блюдо попробовать первым?
Пасту с кабаньим рагу — фирменное блюдо региона.

Мифы и правда

  • Миф: в Тоскане всё дорого.
    Правда: в Кьюсдино цены на жильё и еду заметно ниже, чем во Флоренции.
  • Миф: маленькие города скучны.
    Правда: именно здесь сохраняется подлинная жизнь Италии — без суеты и туристических толп.
  • Миф: вина Тосканы — только кьянти.
    Правда: регион богат десятками локальных сортов, многие производятся только в нескольких деревнях.

3 интересных факта

  1. В Кьюсдино ежегодно проходит фестиваль "Дни Святого Гальгано" с театральными реконструкциями и фольклорными шествиями.
  2. С холма коммуны открывается панорама, вдохновившая художников школы Сиены в XV веке.
  3. Аббатство Сан-Гальгано было первым зданием в Тоскане, где использовался готический свод.

Исторический контекст

С XI по XIV век Кьюсдино входил в состав Сиенской республики и считался стратегическим пунктом на торговом пути между внутренними районами и побережьем. После объединения Италии город утратил военное значение, но сохранил архитектурное наследие и дух времени.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии площадью 22 994 км². Административный центр — город Флоренция.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Домашние животные
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Последние материалы
Фронт застыл: почему два года без прорыва — взгляд военного аналитика Игоря Герасимова
Цвет зубов расскажет о вас больше, чем паспорт: эмаль выдает тайны всего организма ещё до симптомов
Семейное дело превратилось в триумф: пчеловодческая династия из Индии
Скандал с Бородиным: как Прохор Шаляпин ответил на обвинения в пропаганде безделья
Не шоу, а искусство: почему Оксана Самойлова разрыдалась в парижском Лувре
Неверный шаг — и грибы лишатся всего: простой способ заморозки, который сохраняет аромат и текстуру
Герань засыпает под шубой холода: спасительный ритуал перед первыми заморозками
Дорогие обои, дешевая атмосфера: ошибки, из-за которых интерьер теряет статус
Тайный двигатель ледниковых эпох: океан превращается в регулятор температуры планеты
5 советов, как обновить осенний гардероб без дыры в бюджете: инструкция
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.