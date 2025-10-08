Секрет русской зимы раскрыт: куда едут отдыхать те, кто знает толк в выгодном отдыхе

В преддверии зимнего сезона российские курорты ощутили уверенный рост интереса путешественников. Количество бронирований отелей и апартаментов внутри страны увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом, а санатории показали ещё более впечатляющую динамику — до 15%. Причина очевидна: длинные новогодние каникулы, растущее желание путешествовать по России и более доступные цены по сравнению с зарубежными направлениями.
Зимний сезон 2024-2025 годов уже демонстрирует активность, сопоставимую с пиковыми летними месяцами. По данным сервиса онлайн-бронирования "Островок", число броней на декабрь-февраль выросло на 5% год к году.
"Санаторный сегмент прибавил от 10 до 15%, а загрузка в новогодние даты достигнет 100%", — отметил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов.
В среднем по стране ожидаемая заполняемость отелей составит 65-80%. Особенно активно бронируют объекты на юге России, в Карелии и на северо-западе.
Значительный прирост спроса фиксируют на крымском курорте "Мрия" — здесь загрузка ожидается выше прошлогодней на 13-14%. Свою роль сыграло возобновление работы аэропортов Краснодара и Геленджика, что вновь сделало эти направления удобными для перелётов.
В сочинском отеле "Грин Флоу" продажи на зиму уже в сентябре опережали прошлогодние на 30-40%. К концу сентября было реализовано почти 40% всех зимних путёвок в санатории. Основной всплеск продаж компания прогнозирует на октябрь, когда россияне окончательно определяются с планами на новогодние праздники.
Главным драйвером роста стали зимние праздники: 63% всех внутренних броней приходится именно на период новогодних каникул.
"На праздничные даты количество бронирований выросло на 60% по сравнению с прошлым годом", — рассказал директор по развитию отельного рынка сервиса "Туту" Юрий Вьюшин.
Компания OneTwoTrip также отметила рост продаж на 33% на аналогичные даты.
В прошлом году россияне отдыхали 11 дней, с 30 декабря по 8 января. В этот раз официальные выходные продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Но с учётом переносов и возможных отпусков период отдыха может растянуться до 16 дней — с 27 декабря по 11 января.
Рост спроса наблюдается почти во всех популярных зимних направлениях. Краснодар, Кострома, Ярославль, Великий Новгород и Петрозаводск показали увеличение бронирований более чем на 29%. Санкт-Петербург прибавил 15%, Москва — 11%, Казань и Нижний Новгород — по 8%.
Эти города становятся особенно привлекательными благодаря сочетанию зимней атмосферы, культурных программ и доступных цен.
Эксперты считают, что рост интереса связан не только с каникулами, но и с общим трендом на короткие путешествия внутри страны. Всё больше россиян выбирают формат уикендов — 2-3 дня отдыха с минимальными затратами.
Кроме того, зимние туры в санатории и гостиницы часто обходятся дешевле, чем аналогичные поездки осенью или весной. Стоимость зимнего отдыха в среднем на 10-20% ниже.
В "Островке" отмечают, что наибольший рост спроса зафиксирован в бюджетных категориях размещения. Отели "три звезды" прибавили 25% бронирований, "четыре звезды" — 23%, а "пятёрки" выросли на 5%. Средняя продолжительность поездки сократилась с 4,2 до 3,8 дня — туристы стали путешествовать чаще, но короче.
Интерес к зимнему отдыху закономерно подтолкнул цены. Средняя стоимость ночи в российских отелях на период декабрь-февраль сейчас составляет около 7,4 тыс. рублей, что на 14% выше прошлогоднего уровня.
На Новый год стоимость поднимается до 7,6 тыс. рублей за ночь.
Самый заметный рост наблюдается в сегменте пятизвёздочных отелей — до 20,6 тыс. рублей (+16%). Для "четвёрок" — 11 тыс. (+13%), для "трёшек" — 6,4 тыс. (+8%).
Апартаменты, остающиеся популярной альтернативой отелям, подорожали умеренно: средняя цена ночи составила 5,9 тыс. рублей, что лишь на 7% больше, чем годом ранее.
|Категория размещения
|Рост спроса
|Рост цены, %
|Средняя цена за ночь
|Санатории
|+10-15%
|+17%
|от 8 000 руб.
|3★ отели
|+25%
|+8%
|6 400 руб.
|4★ отели
|+23%
|+13%
|11 000 руб.
|5★ отели
|+5%
|+16%
|20 600 руб.
|Апартаменты
|+7%
|+7%
|5 900 руб.
Ошибка: бронировать поездку в декабре.
Последствие: цены растут, лучшие номера разбирают.
Альтернатива: планируйте отдых за 2-3 месяца, особенно если речь о новогодних датах.
Ошибка: выбирать только южные курорты.
Последствие: переплата и перегруженные отели.
Альтернатива: рассмотрите Золотое кольцо, Карелию или Байкал — зимой они не менее живописны.
Ошибка: экономить на питании и размещении.
Последствие: ухудшение условий и уровня сервиса.
Альтернатива: выбирайте отели категории 3-4 звезды с включённым завтраком.
Когда выгоднее бронировать зимний отдых?
Оптимальный период — октябрь и начало ноября. После середины декабря цены растут минимум на 20%.
Какие направления самые популярные зимой?
Краснодарский край, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Карелия.
Можно ли сэкономить на праздниках?
Да, если выбрать заезды с 9 по 11 января — в эти даты цены падают на 30-40%.
Миф: зимой выгоднее ехать за границу.
Правда: внутренний отдых сейчас дешевле в 1,5-2 раза, особенно при раннем бронировании.
Миф: санатории работают только летом.
Правда: многие предлагают зимние SPA-программы и термальные купания.
Миф: зимой мало куда можно поехать.
Правда: зимние туры в Карелию, Алтай и Камчатку становятся всё популярнее у любителей активного отдыха.
