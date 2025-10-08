Секрет русской зимы раскрыт: куда едут отдыхать те, кто знает толк в выгодном отдыхе

В преддверии зимнего сезона российские курорты ощутили уверенный рост интереса путешественников. Количество бронирований отелей и апартаментов внутри страны увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом, а санатории показали ещё более впечатляющую динамику — до 15%. Причина очевидна: длинные новогодние каникулы, растущее желание путешествовать по России и более доступные цены по сравнению с зарубежными направлениями.

Зима обещает быть горячей

Зимний сезон 2024-2025 годов уже демонстрирует активность, сопоставимую с пиковыми летними месяцами. По данным сервиса онлайн-бронирования "Островок", число броней на декабрь-февраль выросло на 5% год к году.

"Санаторный сегмент прибавил от 10 до 15%, а загрузка в новогодние даты достигнет 100%", — отметил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов.

В среднем по стране ожидаемая заполняемость отелей составит 65-80%. Особенно активно бронируют объекты на юге России, в Карелии и на северо-западе.

Регионы-лидеры зимнего туризма

Значительный прирост спроса фиксируют на крымском курорте "Мрия" — здесь загрузка ожидается выше прошлогодней на 13-14%. Свою роль сыграло возобновление работы аэропортов Краснодара и Геленджика, что вновь сделало эти направления удобными для перелётов.

В сочинском отеле "Грин Флоу" продажи на зиму уже в сентябре опережали прошлогодние на 30-40%. К концу сентября было реализовано почти 40% всех зимних путёвок в санатории. Основной всплеск продаж компания прогнозирует на октябрь, когда россияне окончательно определяются с планами на новогодние праздники.

Длинные каникулы и новые привычки

Главным драйвером роста стали зимние праздники: 63% всех внутренних броней приходится именно на период новогодних каникул.

"На праздничные даты количество бронирований выросло на 60% по сравнению с прошлым годом", — рассказал директор по развитию отельного рынка сервиса "Туту" Юрий Вьюшин.

Компания OneTwoTrip также отметила рост продаж на 33% на аналогичные даты.

В прошлом году россияне отдыхали 11 дней, с 30 декабря по 8 января. В этот раз официальные выходные продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Но с учётом переносов и возможных отпусков период отдыха может растянуться до 16 дней — с 27 декабря по 11 января.

Куда едут россияне

Рост спроса наблюдается почти во всех популярных зимних направлениях. Краснодар, Кострома, Ярославль, Великий Новгород и Петрозаводск показали увеличение бронирований более чем на 29%. Санкт-Петербург прибавил 15%, Москва — 11%, Казань и Нижний Новгород — по 8%.

Эти города становятся особенно привлекательными благодаря сочетанию зимней атмосферы, культурных программ и доступных цен.

Почему спрос растёт

Эксперты считают, что рост интереса связан не только с каникулами, но и с общим трендом на короткие путешествия внутри страны. Всё больше россиян выбирают формат уикендов — 2-3 дня отдыха с минимальными затратами.

Кроме того, зимние туры в санатории и гостиницы часто обходятся дешевле, чем аналогичные поездки осенью или весной. Стоимость зимнего отдыха в среднем на 10-20% ниже.

В "Островке" отмечают, что наибольший рост спроса зафиксирован в бюджетных категориях размещения. Отели "три звезды" прибавили 25% бронирований, "четыре звезды" — 23%, а "пятёрки" выросли на 5%. Средняя продолжительность поездки сократилась с 4,2 до 3,8 дня — туристы стали путешествовать чаще, но короче.

Цены уверенно ползут вверх

Интерес к зимнему отдыху закономерно подтолкнул цены. Средняя стоимость ночи в российских отелях на период декабрь-февраль сейчас составляет около 7,4 тыс. рублей, что на 14% выше прошлогоднего уровня.

На Новый год стоимость поднимается до 7,6 тыс. рублей за ночь.

Самый заметный рост наблюдается в сегменте пятизвёздочных отелей — до 20,6 тыс. рублей (+16%). Для "четвёрок" — 11 тыс. (+13%), для "трёшек" — 6,4 тыс. (+8%).

Апартаменты, остающиеся популярной альтернативой отелям, подорожали умеренно: средняя цена ночи составила 5,9 тыс. рублей, что лишь на 7% больше, чем годом ранее.

Сравнение сегментов

Ошибка: бронировать поездку в декабре.

Последствие: цены растут, лучшие номера разбирают.

Альтернатива: планируйте отдых за 2-3 месяца, особенно если речь о новогодних датах. Ошибка: выбирать только южные курорты.

Последствие: переплата и перегруженные отели.

Альтернатива: рассмотрите Золотое кольцо, Карелию или Байкал — зимой они не менее живописны. Ошибка: экономить на питании и размещении.

Последствие: ухудшение условий и уровня сервиса.

Альтернатива: выбирайте отели категории 3-4 звезды с включённым завтраком.

FAQ

Когда выгоднее бронировать зимний отдых?

Оптимальный период — октябрь и начало ноября. После середины декабря цены растут минимум на 20%.

Какие направления самые популярные зимой?

Краснодарский край, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Карелия.

Можно ли сэкономить на праздниках?

Да, если выбрать заезды с 9 по 11 января — в эти даты цены падают на 30-40%.

Мифы и правда

Миф: зимой выгоднее ехать за границу.

Правда: внутренний отдых сейчас дешевле в 1,5-2 раза, особенно при раннем бронировании.

Миф: санатории работают только летом.

Правда: многие предлагают зимние SPA-программы и термальные купания.

Миф: зимой мало куда можно поехать.

Правда: зимние туры в Карелию, Алтай и Камчатку становятся всё популярнее у любителей активного отдыха.