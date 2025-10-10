Билеты в вечное солнце: Петербург стал воротами в мир Карибских приключений

В Санкт-Петербурге появится новое международное авианаправление: с 2 ноября венесуэльская авиакомпания Conviasa запускает регулярные рейсы, которые свяжут северную столицу России с курортным Варадеро на Кубе и столицей Венесуэлы — Каракасом.
Информация о запуске маршрута появилась в телеграм-канале аэропорта Пулково. Полёты будут выполняться раз в две недели на дальнемагистральных самолётах Airbus A340-600, рассчитанных на комфортные перелёты продолжительностью более 10 часов.
Появление нового маршрута открывает дополнительные варианты для путешествий: туристы смогут совместить пляжный отдых на Кубе с посещением Латинской Америки.
По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), компании "Интурист" и Anex Tour уже планируют формировать турпакеты на эти рейсы, что сделает направление доступным для организованных групп и семейных путешествий.
Airbus A340-600 — флагманский самолёт авиапарка Conviasa. Он способен перевозить более 350 пассажиров и отличается высоким уровнем комфорта: просторный салон, индивидуальные системы развлечений и увеличенный объём ручной клади.
|Параметр
|Значение
|Длина самолёта
|75 м
|Вместимость
|до 370 пассажиров
|Дальность полёта
|до 14 500 км
|Скорость
|900 км/ч
|Производитель
|Airbus (Франция)
Оба направления привлекательны для российских путешественников.
Туроператоры ожидают, что запуск рейсов поможет оживить интерес к Латинской Америке, особенно в зимний сезон, когда туристы ищут альтернативу привычным направлениям вроде Турции или Египта.
Ранее сообщалось, что в октябре из двух российских городов запустят рейсы на Филиппины, что также способствует развитию туризма и расширяет выбор стран для отдыха без пересадок.
Появление маршрута Санкт-Петербург — Варадеро — Каракас — ещё одно подтверждение того, что российская авиасеть активно восстанавливает международное сообщение после пандемийного и санкционного спадов.
|Плюсы
|Минусы
|Прямой перелёт без пересадок
|Полёты только раз в две недели
|Возможность комбинировать Кубу и Венесуэлу
|Большая длительность перелёта
|Потенциал для турпакетов и чартеров
|Ограниченное число мест
|Расширение географии путешествий
|Возможные сезонные колебания цен
Раз в две недели, начиная с 2 ноября.
Билеты доступны через представительство Conviasa по телефону +7 (985) 779-96-90.
Да, туроператоры "Интурист" и Anex уже готовят программы с проживанием и экскурсиями.
Да, маршрут предусматривает возможность высадки и посадки пассажиров в Варадеро.
