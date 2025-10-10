Билеты в вечное солнце: Петербург стал воротами в мир Карибских приключений

4:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Санкт-Петербурге появится новое международное авианаправление: с 2 ноября венесуэльская авиакомпания Conviasa запускает регулярные рейсы, которые свяжут северную столицу России с курортным Варадеро на Кубе и столицей Венесуэлы — Каракасом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Самолёт в аэропорту Санкт-Петербурга

Новый маршрут: Санкт-Петербург — Варадеро — Каракас

Информация о запуске маршрута появилась в телеграм-канале аэропорта Пулково. Полёты будут выполняться раз в две недели на дальнемагистральных самолётах Airbus A340-600, рассчитанных на комфортные перелёты продолжительностью более 10 часов.

Возможности для туристов

Появление нового маршрута открывает дополнительные варианты для путешествий: туристы смогут совместить пляжный отдых на Кубе с посещением Латинской Америки.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), компании "Интурист" и Anex Tour уже планируют формировать турпакеты на эти рейсы, что сделает направление доступным для организованных групп и семейных путешествий.

Почему это важно

Расширяется география прямых перелётов из России без пересадок в Европе.

Туристы получают возможность посетить Кубу и Венесуэлу в рамках одной поездки.

Новый маршрут укрепляет связи России с Латинской Америкой, где растёт интерес к российскому турпотоку.

Самолёт дальнего следования

Airbus A340-600 — флагманский самолёт авиапарка Conviasa. Он способен перевозить более 350 пассажиров и отличается высоким уровнем комфорта: просторный салон, индивидуальные системы развлечений и увеличенный объём ручной клади.

Характеристики Airbus A340-600

Параметр Значение Длина самолёта 75 м Вместимость до 370 пассажиров Дальность полёта до 14 500 км Скорость 900 км/ч Производитель Airbus (Франция)

Куба и Венесуэла: новые туристические маршруты

Оба направления привлекательны для российских путешественников.

Варадеро — крупнейший кубинский курорт, известный белоснежными пляжами, системой "всё включено" и безвизовым режимом для россиян

Каракас — столица Венесуэлы, где можно совместить экскурсионный и природный отдых: от водопада Анхель до пляжей Карибского побережья.

Туроператоры ожидают, что запуск рейсов поможет оживить интерес к Латинской Америке, особенно в зимний сезон, когда туристы ищут альтернативу привычным направлениям вроде Турции или Египта.

Контекст: рост числа новых международных маршрутов

Ранее сообщалось, что в октябре из двух российских городов запустят рейсы на Филиппины, что также способствует развитию туризма и расширяет выбор стран для отдыха без пересадок.

Появление маршрута Санкт-Петербург — Варадеро — Каракас — ещё одно подтверждение того, что российская авиасеть активно восстанавливает международное сообщение после пандемийного и санкционного спадов.

Плюсы и минусы нового направления

Плюсы Минусы Прямой перелёт без пересадок Полёты только раз в две недели Возможность комбинировать Кубу и Венесуэлу Большая длительность перелёта Потенциал для турпакетов и чартеров Ограниченное число мест Расширение географии путешествий Возможные сезонные колебания цен

FAQ

Как часто будут выполняться рейсы?

Раз в две недели, начиная с 2 ноября.

Как купить билет?

Билеты доступны через представительство Conviasa по телефону +7 (985) 779-96-90.

Будут ли доступны турпакеты?

Да, туроператоры "Интурист" и Anex уже готовят программы с проживанием и экскурсиями.

Можно ли лететь только до Кубы?

Да, маршрут предусматривает возможность высадки и посадки пассажиров в Варадеро.

Интересные факты

Conviasa — национальный авиаперевозчик Венесуэлы, выполняющий рейсы в более чем 30 стран. Варадеро считается одним из самых безопасных курортов Карибского бассейна. Россия и Венесуэла обсуждают возможность безвизового транзита для туристов, следующих через Каракас.