Детям — комфорт, родителям — спокойствие: РЖД расширил сервис и ввел купе только для семей

Теперь путешествовать с детьми на поездах стало удобнее и спокойнее — в купейных вагонах всех составов Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие РЖД) появились специальные купе, предназначенные исключительно для пассажиров с детьми.
Информация о запуске новой категории мест появилась в официальном телеграм-канале РЖД. В каждом поезде теперь предусмотрено по 1-2 таких купе, и при покупке билета они обозначены специальной пиктограммой.
"Ранее мы запустили подобный сервис для многодетных семей в поездах южных направлений", — напомнили в пресс-службе компании.
Теперь аналогичная возможность распространяется на все маршруты, включая дальние и северные направления.
Чтобы воспользоваться новой услугой, пассажиру нужно при оформлении билета указать, что он путешествует с ребёнком. Система автоматически предложит места в купе, предназначенных для таких семей.
Купить билет в этот тип купе могут только взрослые, сопровождающие несовершеннолетних, — без детей туда попасть нельзя.
РЖД напоминает, что при покупке льготных билетов и посадке в поезд необходимо подтвердить гражданство ребёнка. Это можно сделать:
Без этих документов оформление билета по льготе и посадка невозможны.
Такие вагоны создаются для комфорта родителей и маленьких путешественников. В отдельном купе ребёнку проще уснуть, можно не беспокоиться, что громкие разговоры или игры помешают другим пассажирам. Для родителей это также возможность путешествовать спокойнее и не переживать за реакцию соседей.
Кроме того, изолированное размещение снижает риск простуд и делает поездку безопаснее для малышей.
На фоне нововведения РЖД напомнила, что с декабря железнодорожные билеты подорожают примерно на 11%. Повышение связано с индексированием тарифов на пассажирские перевозки, но при этом социальные льготы и скидки для детей сохраняются.
Родители в соцсетях положительно отреагировали на идею. Многие отмечают, что раньше путешествие с детьми в обычном купе было испытанием: не каждый сосед готов к шуму или ночным пробуждениям малышей. Теперь у семей появится реальный выбор — ехать комфортно и без лишнего стресса.
|Плюсы
|Минусы
|Больше комфорта для родителей и детей
|Ограниченное количество мест
|Возможность путешествовать без конфликтов
|Может быть дороже обычных мест
|Улучшение сервиса на поездах
|Быстрая раскупаемость билетов
На этапе покупки билета такие места обозначены пиктограммой с изображением взрослого и ребёнка.
Да, бронирование доступно наравне с другими категориями мест.
Нет, эти места доступны исключительно пассажирам, путешествующим с детьми.
Да, сохраняются льготы на детские билеты, но гражданство ребёнка нужно подтвердить документально.
