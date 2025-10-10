Глобальное потепление по-русски: у берегов Приморья всплыла рыба смерти — и подбирается к нам

По словам специалиста, в северном полушарии пик прогрева океана приходится на сентябрь. Морская вода остывает медленно, и именно в этот период температура достигает максимума. На фоне глобального потепления этот эффект усиливается: в ранее прохладные районы заходят теплолюбивые виды, для которых раньше климат был непригоден.

Рыба фугу и акула в океане

"Мы будем всё больше, всё чаще и чаще это всё наблюдать, видеть. Это будет нормально в данной ситуации, так как тренд идёт на глобальное потепление, это не плохо, просто так происходит", — заявил океанолог, старший преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

В последние годы у берегов Приморья фиксировали не только рыбу фугу, но и большую белую акулу, сельдевую акулу и акулу-мако — виды, традиционно обитающие в тёплых морях.

Почему океан теплеет

Главная причина — изменение климата. Повышение средней температуры воздуха влияет на баланс океанических течений. Вода, обладая высокой теплоёмкостью, долго сохраняет тепло и создает новые комфортные зоны для южных видов.

Учёные отмечают: температура океана за последние десятилетия растёт особенно быстро в северной части Тихого океана, что делает регион уязвимым к миграции фауны.

Основные факторы потепления океана:

Увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере. Ослабление холодных течений, таких как Курильское. Глобальные колебания климата (Эль-Ниньо и Ла-Нинья).

Акулы на Дальнем Востоке: новый сосед или угроза?

Появление акул в российских водах уже не редкость. Местные рыбаки и дайверы рассказывают о встречах с крупными хищниками у побережья Приморского края.

"Акулы уже проявляли агрессию по отношению к людям — в Приморье, в частности, фиксировалось несколько случаев нападений", — уточнил Мухаметов.

Хотя такие эпизоды единичны, учёные призывают соблюдать осторожность при купании в открытом море и не провоцировать морских хищников.

Рыба фугу: ядовитая, но не страшная

На фоне сообщений о нашествии фугу у многих жителей региона возникло беспокойство. Однако специалисты уверяют: бояться нечего, если рыбу не трогать.

Фугу, или иглобрюх, содержит в тканях смертельно опасный тетродотоксин — вещество, блокирующее нервные импульсы. В Японии её считают деликатесом, но готовить могут только повара с государственной лицензией: ошибка при разделке может стоить жизни.

В российских водах фугу пока не представляет опасности для купающихся — угрозу она несёт лишь при употреблении в пищу.

Как меняется морская экосистема

Появление южных видов — сигнал о перестройке экосистемы. Хищники и теплолюбивые рыбы вытесняют местные виды, нарушая привычные пищевые цепочки.

Изменение Последствие Повышение температуры воды Миграция южных видов на север Исчезновение холодолюбивых организмов Снижение биоразнообразия Рост числа акул и фугу Изменение баланса хищников Адаптация местных видов Смешение экосистем

Биологи считают, что подобные изменения будут усиливаться: природа адаптируется к новому климату, а человеку остаётся наблюдать и адаптироваться вместе с ней.

Что можно сделать уже сейчас

Развивать наблюдения за морской фауной. Регулярные экспедиции и мониторинг помогут прогнозировать появление опасных видов. Информировать население. Местные власти должны предупреждать о случаях появления акул или ядовитых рыб. Создавать зоны безопасного купания. Ограждения и сетки снижают риск столкновения с морскими хищниками. Повышать экологическую грамотность. Чем лучше люди понимают поведение морских животных, тем меньше шансов на инциденты.

А что если потепление продолжится?

Если тенденция сохранится, через несколько десятилетий Дальний Восток может превратиться в своеобразную "мини-Азию" с фауной, похожей на японскую или южнокитайскую. Для рыбаков это может означать новые уловы, а для экосистемы — полное изменение баланса.

Некоторые исследователи предполагают, что тропические виды начнут нереститься в российских водах, закрепляясь здесь на постоянной основе.

Плюсы и минусы потепления океана

Плюсы Минусы Расширение биологического разнообразия Опасность для человека при контакте с новыми видами Возможность для научных исследований Угроза местным экосистемам Новые промысловые ресурсы Рост числа ядовитых и хищных организмов

Мифы и правда

Миф 1. Акулы никогда не водятся у берегов России.

Правда: уже зафиксированы случаи их появления у Приморья и Сахалина.

Миф 2. Рыба фугу всегда смертельно опасна.

Правда: яд содержится только в определённых органах, но без профессиональной обработки есть риск отравления.

Миф 3. Потепление океана — исключительно негативное явление.

Правда: оно меняет экосистему, но не всегда в худшую сторону — появляются новые виды, пригодные для промысла и наблюдения.

FAQ

Можно ли купаться у берегов Приморья?

Да, но стоит избегать купания в одиночку и не отплывать далеко от берега.

Почему фугу пришла именно сейчас?

Из-за повышения температуры воды и ослабления холодных течений, которые раньше служили естественным барьером.

Можно ли есть фугу, пойманную в России?

Нет. Без специальной обработки она смертельно ядовита.

Интересные факты

Тетродотоксин в фугу сильнее цианида в 1000 раз. В Японии повар, получающий лицензию на приготовление фугу, проходит обучение до трёх лет. Белая акула способна проплывать тысячи километров и нередко возвращается в одни и те же районы охоты.