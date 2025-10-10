Глобальное потепление по-русски: у берегов Приморья всплыла рыба смерти — и подбирается к нам

По словам специалиста, в северном полушарии пик прогрева океана приходится на сентябрь. Морская вода остывает медленно, и именно в этот период температура достигает максимума. На фоне глобального потепления этот эффект усиливается: в ранее прохладные районы заходят теплолюбивые виды, для которых раньше климат был непригоден.
"Мы будем всё больше, всё чаще и чаще это всё наблюдать, видеть. Это будет нормально в данной ситуации, так как тренд идёт на глобальное потепление, это не плохо, просто так происходит", — заявил океанолог, старший преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
В последние годы у берегов Приморья фиксировали не только рыбу фугу, но и большую белую акулу, сельдевую акулу и акулу-мако — виды, традиционно обитающие в тёплых морях.
Главная причина — изменение климата. Повышение средней температуры воздуха влияет на баланс океанических течений. Вода, обладая высокой теплоёмкостью, долго сохраняет тепло и создает новые комфортные зоны для южных видов.
Учёные отмечают: температура океана за последние десятилетия растёт особенно быстро в северной части Тихого океана, что делает регион уязвимым к миграции фауны.
Появление акул в российских водах уже не редкость. Местные рыбаки и дайверы рассказывают о встречах с крупными хищниками у побережья Приморского края.
"Акулы уже проявляли агрессию по отношению к людям — в Приморье, в частности, фиксировалось несколько случаев нападений", — уточнил Мухаметов.
Хотя такие эпизоды единичны, учёные призывают соблюдать осторожность при купании в открытом море и не провоцировать морских хищников.
На фоне сообщений о нашествии фугу у многих жителей региона возникло беспокойство. Однако специалисты уверяют: бояться нечего, если рыбу не трогать.
Фугу, или иглобрюх, содержит в тканях смертельно опасный тетродотоксин — вещество, блокирующее нервные импульсы. В Японии её считают деликатесом, но готовить могут только повара с государственной лицензией: ошибка при разделке может стоить жизни.
В российских водах фугу пока не представляет опасности для купающихся — угрозу она несёт лишь при употреблении в пищу.
Появление южных видов — сигнал о перестройке экосистемы. Хищники и теплолюбивые рыбы вытесняют местные виды, нарушая привычные пищевые цепочки.
|Изменение
|Последствие
|Повышение температуры воды
|Миграция южных видов на север
|Исчезновение холодолюбивых организмов
|Снижение биоразнообразия
|Рост числа акул и фугу
|Изменение баланса хищников
|Адаптация местных видов
|Смешение экосистем
Биологи считают, что подобные изменения будут усиливаться: природа адаптируется к новому климату, а человеку остаётся наблюдать и адаптироваться вместе с ней.
Если тенденция сохранится, через несколько десятилетий Дальний Восток может превратиться в своеобразную "мини-Азию" с фауной, похожей на японскую или южнокитайскую. Для рыбаков это может означать новые уловы, а для экосистемы — полное изменение баланса.
Некоторые исследователи предполагают, что тропические виды начнут нереститься в российских водах, закрепляясь здесь на постоянной основе.
|Плюсы
|Минусы
|Расширение биологического разнообразия
|Опасность для человека при контакте с новыми видами
|Возможность для научных исследований
|Угроза местным экосистемам
|Новые промысловые ресурсы
|Рост числа ядовитых и хищных организмов
Да, но стоит избегать купания в одиночку и не отплывать далеко от берега.
Из-за повышения температуры воды и ослабления холодных течений, которые раньше служили естественным барьером.
Нет. Без специальной обработки она смертельно ядовита.
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.