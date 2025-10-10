Купание под угрозой: почему всё больше туристов выбирают бассейн с видом на море вместо пляжа

На прошлой неделе в египетском Макади-Бэй три дня подряд были закрыты пляжи — отдыхающим запретили купаться из-за возможного появления акул. Случай вызвал резонанс, но специалисты утверждают: это уже не исключение, а тревожный тренд.
"Мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля. ", — подчеркнул океанолог, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН. Филипп Сапожников.
По его словам, плавание в бассейне — не просто модный тренд, а практичное и безопасное решение. Там можно наслаждаться морской атмосферой без страха столкнуться с ядовитыми обитателями океана.
Опасность купания в море сегодня — не только акулы. В тёплых водах всё чаще встречаются медузы. Их присутствие становится настоящей проблемой для курортов.
"Контакт с медузами может вызывать у некоторых людей аллергию. У них есть стрекательные клетки с ядом, и соприкосновение со щупальцами часто приводит к ожогам, которые довольно болезненны и вызывают раздражение, особенно сильное — на детской коже", — пояснил зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.
Научные наблюдения подтверждают: повышение температуры воды ускоряет размножение медуз. Эти создания заполняют прибрежные зоны, где раньше их почти не было.
Климатические изменения влияют и на поведение крупных морских хищников. По данным Международного фонда защиты животных (IFAW), потепление воды и смещение океанских течений изменили маршруты миграции многих видов рыб. В результате акулы вынуждены приближаться к берегам, чтобы найти пищу.
Сообщения о нападениях акул на людей появляются всё чаще:
При этом профессор Гэвин Нейлор, биолог-эволюционист из Университета Флориды, утверждает, что глобальная статистика нападений остаётся стабильной: ежегодно фиксируется от 80 до 110 случаев.
На фоне этих тревожных данных всё больше путешественников выбирают купание в бассейнах, расположенных прямо у моря. Такие зоны отдыха предлагают:
Некоторые курорты уже делают бассейны частью маркетинга: "океан на расстоянии вытянутой руки, но без риска укуса".
|Критерий
|Купание в море
|Купание в бассейне
|Безопасность
|Риск акул, медуз, сильных течений
|Контроль, фильтрация, отсутствие опасных существ
|Здоровье
|Возможны ожоги от медуз, загрязнение воды
|Чистая, обработанная вода
|Атмосфера
|Природная, но непредсказуемая
|Спокойная, вид на море сохраняется
|Инфраструктура
|Зависит от погоды и экологии
|Доступен в любое время года
|Экология
|Влияет человеческий фактор
|Можно использовать морскую воду повторно
Если климатические изменения продолжат ускоряться, купание в открытых водах может стать роскошью. В некоторых странах уже обсуждают создание специальных морских зон с защитными сетями и электронными барьерами, отпугивающими акул.
Появляются и инновационные решения: например, "умные" плавательные комплексы, которые поддерживают температуру воды и фильтруют морскую соль, создавая ощущение настоящего пляжа без риска.
|Плюсы бассейнов
|Минусы бассейнов
|Безопасность, чистота, контроль
|Меньше ощущения "дикой природы"
|Возможность плавать в любое время
|Иногда высокая стоимость обслуживания
|Эстетика и комфорт
|Не везде доступен морской вид
Проверяйте отзывы, сводки о состоянии моря и наличие спасателей. Лучше, если в отеле есть бассейн с морской водой.
В среднем на 10-15% дороже обычного размещения, но уровень комфорта и безопасности оправдывает цену.
Если цель — расслабиться и не волноваться, бассейн побеждает. Для любителей природы и дайвинга море остаётся незаменимым.
Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?