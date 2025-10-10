Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда вода уходит: после наводнения в Таиланде появились опасные хищники
Космический гость едва не коснулся Земли: детали, которые скрывают астрономы
Как одеться один раз — и под все случаи жизни: формула универсального стиля без скуки и компромиссов
Самый честный индикатор здоровья: что частота туалета расскажет о вашем организме
Аборт и его тень: Юлия Меньшова делится горьким опытом прерывания беременности
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Барабан всё помнит: секрет третьего отсека, о котором забыли даже хозяева стиралок
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Новый анализ крови с точностью 95% выявляет загадочную болезнь, остававшуюся в тени

Купание под угрозой: почему всё больше туристов выбирают бассейн с видом на море вместо пляжа

7:09
Туризм

На прошлой неделе в египетском Макади-Бэй три дня подряд были закрыты пляжи — отдыхающим запретили купаться из-за возможного появления акул. Случай вызвал резонанс, но специалисты утверждают: это уже не исключение, а тревожный тренд.

Бассейн у моря
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бассейн у моря

"Мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля. ", — подчеркнул океанолог, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН. Филипп Сапожников.

По его словам, плавание в бассейне — не просто модный тренд, а практичное и безопасное решение. Там можно наслаждаться морской атмосферой без страха столкнуться с ядовитыми обитателями океана.

Когда отдых превращается в риск

Опасность купания в море сегодня — не только акулы. В тёплых водах всё чаще встречаются медузы. Их присутствие становится настоящей проблемой для курортов.

"Контакт с медузами может вызывать у некоторых людей аллергию. У них есть стрекательные клетки с ядом, и соприкосновение со щупальцами часто приводит к ожогам, которые довольно болезненны и вызывают раздражение, особенно сильное — на детской коже", — пояснил зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.

Научные наблюдения подтверждают: повышение температуры воды ускоряет размножение медуз. Эти создания заполняют прибрежные зоны, где раньше их почти не было.

Почему акулы стали подплывать ближе

Климатические изменения влияют и на поведение крупных морских хищников. По данным Международного фонда защиты животных (IFAW), потепление воды и смещение океанских течений изменили маршруты миграции многих видов рыб. В результате акулы вынуждены приближаться к берегам, чтобы найти пищу.

Хроника нападений

Сообщения о нападениях акул на людей появляются всё чаще:

  • В феврале 2025 года на Карибах акула напала на туристку из Канады, находившуюся всего в нескольких ярдах от берега.
  • В Австралии в том же месяце погибла 17-летняя девушка, купавшаяся у острова Бриби.
  • В сентябре 2024 года между Канарскими островами и Западной Африкой хищница смертельно ранила 30-летнюю женщину.
  • В августе 2023 года в Нью-Йорке 50-летняя отдыхающая получила тяжёлые травмы на пляже Рокавэй.

При этом профессор Гэвин Нейлор, биолог-эволюционист из Университета Флориды, утверждает, что глобальная статистика нападений остаётся стабильной: ежегодно фиксируется от 80 до 110 случаев.

Что выбирают современные туристы

На фоне этих тревожных данных всё больше путешественников выбирают купание в бассейнах, расположенных прямо у моря. Такие зоны отдыха предлагают:

  1. Полный контроль за безопасностью — вода очищается и регулярно проверяется.
  2. Эстетическое удовольствие — панорама океана без страха перед его обитателями.
  3. Комфорт — нет волн, течений и морских ежей под ногами.

Некоторые курорты уже делают бассейны частью маркетинга: "океан на расстоянии вытянутой руки, но без риска укуса".

Сравнение: море vs бассейн

Критерий Купание в море Купание в бассейне
Безопасность Риск акул, медуз, сильных течений Контроль, фильтрация, отсутствие опасных существ
Здоровье Возможны ожоги от медуз, загрязнение воды Чистая, обработанная вода
Атмосфера Природная, но непредсказуемая Спокойная, вид на море сохраняется
Инфраструктура Зависит от погоды и экологии Доступен в любое время года
Экология Влияет человеческий фактор Можно использовать морскую воду повторно

Как организовать отдых безопасно

  1. Выбирайте отели с бассейном с морской водой. Это компромисс между атмосферой моря и безопасностью.
  2. Проверяйте местные сводки. Перед купанием в открытом море уточняйте наличие предупреждений о медузах и акулах.
  3. Используйте защитные костюмы. Тонкий гидрокостюм способен предотвратить ожоги от медуз.
  4. Не купайтесь в одиночку. Даже на популярных пляжах лучше быть рядом с другими отдыхающими или спасателями.

А что если море станет недоступным?

Если климатические изменения продолжат ускоряться, купание в открытых водах может стать роскошью. В некоторых странах уже обсуждают создание специальных морских зон с защитными сетями и электронными барьерами, отпугивающими акул.

Появляются и инновационные решения: например, "умные" плавательные комплексы, которые поддерживают температуру воды и фильтруют морскую соль, создавая ощущение настоящего пляжа без риска.

Плюсы и минусы

Плюсы бассейнов Минусы бассейнов
Безопасность, чистота, контроль Меньше ощущения "дикой природы"
Возможность плавать в любое время Иногда высокая стоимость обслуживания
Эстетика и комфорт Не везде доступен морской вид

Мифы и правда

  • Миф 1. Акулы нападают на людей постоянно.
  • Правда: большинство видов вообще не проявляют агрессии, а случаи нападений редки.
  • Миф 2. Медузы опасны только на тропических курортах.
  • Правда: с потеплением воды они всё чаще появляются и в умеренных широтах — включая Чёрное море.
  • Миф 3. Бассейны полностью безопасны.
  • Правда: важно следить за качеством воды и гигиеной — именно поэтому выбирайте отели, где система фильтрации современная.

FAQ

Как выбрать безопасный курорт?

Проверяйте отзывы, сводки о состоянии моря и наличие спасателей. Лучше, если в отеле есть бассейн с морской водой.

Сколько стоит отдых в отеле с панорамным бассейном?

В среднем на 10-15% дороже обычного размещения, но уровень комфорта и безопасности оправдывает цену.

Что лучше — море или бассейн?

Если цель — расслабиться и не волноваться, бассейн побеждает. Для любителей природы и дайвинга море остаётся незаменимым.

Три интересных факта

  1. Самая "опасная" для купания страна — Австралия: именно там фиксируется больше всего атак акул.
  2. Некоторые виды медуз способны восстанавливаться после повреждений, что делает их "практически бессмертными".
  3. Первый курорт с панорамным бассейном над океаном появился в Сингапуре в 2010 году и стал символом новой философии отдыха.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Военные новости
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Домашние животные
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Еда и рецепты
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Когда вода уходит: после наводнения в Таиланде появились опасные хищники
Космический гость едва не коснулся Земли: детали, которые скрывают астрономы
Как одеться один раз — и под все случаи жизни: формула универсального стиля без скуки и компромиссов
Самый честный индикатор здоровья: что частота туалета расскажет о вашем организме
Аборт и его тень: Юлия Меньшова делится горьким опытом прерывания беременности
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Барабан всё помнит: секрет третьего отсека, о котором забыли даже хозяева стиралок
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Новый анализ крови с точностью 95% выявляет загадочную болезнь, остававшуюся в тени
Грязь не прощает самоуверенных: самые опасные мифы о внедорожниках и кроссоверах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.