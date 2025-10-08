Гостевой бизнес на юге ждёт встряска — тысячи домов рискуют исчезнуть с карты отдыха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

С 1 ноября в Краснодарском крае начнётся эксперимент по легализации гостевых домов — шаг, который должен сделать туристическую отрасль региона более прозрачной и цивилизованной. Новый порядок разработан Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия края и станет частью федеральной программы по регулированию частного размещения.

документы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
документы

Что представляет собой эксперимент

Согласно проекту закона "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов", собственники таких объектов смогут официально оформить свою деятельность, получить регистрационный номер и войти в единый государственный реестр. Это даст возможность работать легально, принимать туристов на законных основаниях и продвигать жильё через официальные каналы.

Эксперимент продлится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года и охватит несколько регионов России — среди них Ростовская область, федеральная территория "Сириус" и другие субъекты. Однако именно Кубань станет одной из ключевых площадок, ведь на её долю приходится значительная часть внутреннего туризма страны.

Сколько домов подпадут под эксперимент

По данным министерства, в Краснодарском крае насчитывается около 4700 гостевых домов, которые потенциально могут принять участие в легализации. Эти объекты работают преимущественно в прибрежных курортных зонах — в Анапе, Геленджике, Туапсе и на побережье Азовского моря.

До сих пор многие из них существовали в "серой зоне": размещали гостей, но официально не числились как средства размещения. В результате государство не могло контролировать качество услуг, а добросовестные предприниматели оказывались в неравных условиях с теми, кто работал нелегально.

Теперь всё изменится — владельцы смогут легализоваться, пройти проверку и стать частью официального туристического рынка.

Как будет проходить регистрация

Процедура оформления гостевого дома включает несколько этапов:

  1. подача заявления и комплекта документов в региональное министерство или через портал "Госуслуги";

  2. получение выписки из Росреестра, подтверждающей право собственности на объект;

  3. проверка соответствия требованиям, прописанным в чек-листе (наличие пожарной сигнализации, санитарных условий, доступа к воде и т. д.);

  4. заключительное согласование проводится Росаккредитацией, которая принимает решение о включении объекта в реестр.

После этого дому присваивается уникальный идентификационный номер, а его данные становятся доступны для туристов и контролирующих органов.

Что запрещено новым законом

По окончании переходного периода работать без регистрации будет нельзя. Все гостевые дома, не включённые в официальный реестр классифицированных средств размещения, будут считаться незаконными.

Также запрещается рекламировать такие объекты без указания регистрационного номера. Это правило будет действовать и на онлайн-площадках — включая популярные сервисы бронирования и социальные сети.

Для нарушителей предусмотрены штрафы, а повторные случаи могут привести к блокировке объявлений и ограничению деятельности.

Почему это важно

Легализация гостевых домов позволит решить сразу несколько задач:

  • выравнивание условий конкуренции. Официально работающие отели и мини-гостиницы долго жаловались на "теневой сектор", где цены ниже за счёт отсутствия налогов;

  • повышение качества услуг. Проверка по чек-листу гарантирует соответствие стандартам безопасности и комфорта;

  • развитие внутреннего туризма. Прозрачный рынок размещения повышает доверие туристов и стимулирует повторные поездки;

  • дополнительные доходы регионов. Легализация создаст приток налогов и позволит инвестировать в развитие курортной инфраструктуры.

А что если владелец не подаст документы

Если собственник не оформит гостевой дом в установленный срок, он не сможет легально размещать гостей. Более того, в случае жалоб или проверок объект могут признать незаконным средством размещения. Владельцу придётся либо пройти регистрацию, либо прекратить деятельность.

Однако власти края отмечают, что основной акцент будет сделан не на штрафах, а на информационной поддержке бизнеса. В ближайшие месяцы министерство планирует обучающие семинары, онлайн-вебинары и консультации для владельцев гостевых домов.

Пример из практики

В соседнем Сочи уже опробовали пилотную модель подобной регистрации. После введения системы количество жалоб на жильё снизилось почти на треть, а доля легальных объявлений на популярных сервисах бронирования выросла в 2,5 раза. Это позволило выстроить прозрачные отношения между туристами, владельцами и контролирующими органами.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Повышение прозрачности рынка Увеличение бюрократической нагрузки
Защита прав туристов Возможные расходы на сертификацию
Рост доверия к частным средствам размещения Риск временной потери клиентов при переходе в легальный сектор
Снижение числа нелегальных объектов Необходимость технических доработок у старых домов

Советы владельцам гостевых домов

  1. Заранее подготовьте документы на объект (выписку из Росреестра, план помещений, фото).

  2. Проверьте соответствие санитарным и пожарным требованиям.

  3. Пройдите онлайн-консультацию в региональном минкурортов.

  4. Не откладывайте регистрацию — с 2026 года начнутся проверки.

  5. После получения номера указывайте его во всей рекламе и на сайтах бронирования.

А что если эксперимент пройдёт успешно

Если пилотный проект покажет хорошие результаты, то механизм легализации гостевых домов распространится на всю страну. Это может стать новым этапом в развитии внутреннего туризма, особенно для популярных направлений — Крыма, Алтая, Байкала и Карелии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
