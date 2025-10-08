Место, которое бросает вызов гравитации: чем горы Чжанцзяцзе удивляют туристов

Горы Аватара — одно из самых загадочных и узнаваемых мест планеты. Они расположены в национальном парке Чжанцзяцзе (провинция Хунань, Китай) и поражают воображение своими скалами, словно парящими в воздухе. Эти гигантские кварцитовые колонны, укутанные туманом, стали вдохновением для Джеймса Кэмерона при создании летающих гор Пандоры в фильме "Аватар". Однако их реальная история началась задолго до Голливуда — миллионы лет назад, когда здесь плескалось древнее море.
Примерно 400 миллионов лет назад территория Чжанцзяцзе находилась под водой. С течением времени океан отступил, мягкие породы размылись, а прочные песчаники из кварца остались стоять, образовав фантастические скалы высотой до километра. В некоторых из них содержание кварца достигает 95%, что делает их уникальными даже для геологов. Эти вертикальные колонны — словно застывшие волны времени, созданные силами эрозии, ветра и дождей.
Сегодня здесь можно увидеть более трёх тысяч природных "столбов", похожих на древние башни, уходящие в облака. Солнечные лучи, рассеивающиеся в тумане, придают им мистический вид, из-за чего парк часто называют "землёй духов".
Название Чжанцзяцзе переводится как "граница семьи Чжан". По легенде, генерал Чжан Лян, бежавший после падения династии Цинь, нашёл здесь убежище. С тех пор местные жители стали считать эти земли священными.
Коренные народы верили, что горы населены духами предков. Они выращивали рис, чай и табак на террасах, расположенных прямо у подножия скал. Потомки этих людей и сегодня работают в сфере туризма, сохраняя традиции и ремесла своих предков.
В 1982 году Чжанцзяцзе стал первым национальным лесным парком Китая. А уже через десять лет вся территория Улинъюань, включая его, была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не только природное чудо, но и важный центр биоразнообразия. Здесь можно встретить золотых фазанов, гигантских саламандр и макак-резусов.
В 2008 году режиссёр Джеймс Кэмерон посетил парк, и одно из его мест — скала Колонна Южного Неба высотой 1080 метров — вдохновило создателей фильма "Аватар". После премьеры лента стала мировым хитом, а в 2010 году Китай переименовал эту скалу в "Аватар-Аллилуйя". С тех пор количество туристов выросло в разы, и сегодня парк ежегодно принимает до 30 миллионов человек.
Одной из главных достопримечательностей парка стал стеклянный мост, проложенный над ущельем на высоте 300 метров. Он способен выдержать одновременно 800 человек и поражает прозрачным полом, сквозь который видна пропасть. В тёмное время суток включается подсветка, превращающая переход в настоящий "мост света".
Не менее впечатляет лифт Байлун — самый высокий стеклянный лифт в мире, поднимающий туристов на 326 метров за 88 секунд. Отсюда открывается панорама, которую невозможно забыть: над туманом возвышаются каменные шпили, словно парящие острова.
Многие туристы приезжают в парк ради видов, но не подозревают, что в Чжанцзяцзе можно задержаться надолго? Помимо знаменитых гор здесь расположены храмы, пещеры и даже музеи.
Храм Пугуан — старейший религиозный комплекс региона, объединяющий элементы буддизма, даосизма и конфуцианства.
Пещеру Желтого Дракона, протяжённостью 7,5 км, с подземными реками и сталактитами. Здесь находится сталагмит "Игла Морского Бога" возрастом более 200 тысяч лет.
Гору Тяньмэньшань, знаменитую природной аркой "Небесные врата" и лестницей из 999 ступеней. К вершине ведёт самая длинная канатная дорога в мире (7,5 км).
Парк прекрасен в любое время года. Весной и осенью — комфортная температура и мягкий климат. Летом горы окутывает туман, создавая мистическую атмосферу. Зимой на скалах появляется иней, превращая их в сказочный пейзаж, при этом поток туристов значительно меньше.
Jiefang Road Night Market — ночной рынок в центре города. Здесь подают шашлычки, рыбу с перцем и клейкий рис в бамбуке.
Nimo Kitchen Restaurant — ресторан итальянской кухни в стиле лесного домика. Стейки, паста и вино в спокойной обстановке.
Hololi Japanese Cuisine — популярное место с суши и сашими, отличающееся большими порциями и демократичными ценами.
|Плюсы
|Минусы
|Фантастические пейзажи и чистый воздух
|Много туристов в высокий сезон
|Хорошая транспортная доступность
|Местами слабый интернет
|Доступные цены на еду и проживание
|Сложные маршруты для людей с ограниченной подвижностью
|Культурные достопримечательности рядом
|Некоторые зоны закрываются при плохой погоде
берите с собой наличные — карты часто не принимаются;
установите местную SIM-карту — Wi-Fi в отелях может быть нестабильным;
на экскурсии возьмите перекус и воду — очереди в кафе бывают длинными;
обязательно наденьте удобную обувь и возьмите дождевик — погода непредсказуема;
планируйте не менее трёх дней, чтобы увидеть главные локации.
