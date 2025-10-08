Место, которое бросает вызов гравитации: чем горы Чжанцзяцзе удивляют туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:21
Туризм
Чжанцзяцзе, горы Аватара
Фото: commons.wikimedia.org by chensiyuan is licensed under GNU Free Documentation License
Чжанцзяцзе, горы Аватара

Горы Аватара — одно из самых загадочных и узнаваемых мест планеты. Они расположены в национальном парке Чжанцзяцзе (провинция Хунань, Китай) и поражают воображение своими скалами, словно парящими в воздухе. Эти гигантские кварцитовые колонны, укутанные туманом, стали вдохновением для Джеймса Кэмерона при создании летающих гор Пандоры в фильме "Аватар". Однако их реальная история началась задолго до Голливуда — миллионы лет назад, когда здесь плескалось древнее море.

Как появились горы Аватара

Примерно 400 миллионов лет назад территория Чжанцзяцзе находилась под водой. С течением времени океан отступил, мягкие породы размылись, а прочные песчаники из кварца остались стоять, образовав фантастические скалы высотой до километра. В некоторых из них содержание кварца достигает 95%, что делает их уникальными даже для геологов. Эти вертикальные колонны — словно застывшие волны времени, созданные силами эрозии, ветра и дождей.

Сегодня здесь можно увидеть более трёх тысяч природных "столбов", похожих на древние башни, уходящие в облака. Солнечные лучи, рассеивающиеся в тумане, придают им мистический вид, из-за чего парк часто называют "землёй духов".

Легенды и древние предания

Название Чжанцзяцзе переводится как "граница семьи Чжан". По легенде, генерал Чжан Лян, бежавший после падения династии Цинь, нашёл здесь убежище. С тех пор местные жители стали считать эти земли священными.

Коренные народы верили, что горы населены духами предков. Они выращивали рис, чай и табак на террасах, расположенных прямо у подножия скал. Потомки этих людей и сегодня работают в сфере туризма, сохраняя традиции и ремесла своих предков.

От заповедника до всемирного признания

В 1982 году Чжанцзяцзе стал первым национальным лесным парком Китая. А уже через десять лет вся территория Улинъюань, включая его, была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не только природное чудо, но и важный центр биоразнообразия. Здесь можно встретить золотых фазанов, гигантских саламандр и макак-резусов.

В 2008 году режиссёр Джеймс Кэмерон посетил парк, и одно из его мест — скала Колонна Южного Неба высотой 1080 метров — вдохновило создателей фильма "Аватар". После премьеры лента стала мировым хитом, а в 2010 году Китай переименовал эту скалу в "Аватар-Аллилуйя". С тех пор количество туристов выросло в разы, и сегодня парк ежегодно принимает до 30 миллионов человек.

Современные чудеса инженерии

Одной из главных достопримечательностей парка стал стеклянный мост, проложенный над ущельем на высоте 300 метров. Он способен выдержать одновременно 800 человек и поражает прозрачным полом, сквозь который видна пропасть. В тёмное время суток включается подсветка, превращающая переход в настоящий "мост света".

Не менее впечатляет лифт Байлун — самый высокий стеклянный лифт в мире, поднимающий туристов на 326 метров за 88 секунд. Отсюда открывается панорама, которую невозможно забыть: над туманом возвышаются каменные шпили, словно парящие острова.

А что если…

Многие туристы приезжают в парк ради видов, но не подозревают, что в Чжанцзяцзе можно задержаться надолго? Помимо знаменитых гор здесь расположены храмы, пещеры и даже музеи.

Обязательно посетите:

  • Храм Пугуан — старейший религиозный комплекс региона, объединяющий элементы буддизма, даосизма и конфуцианства.

  • Пещеру Желтого Дракона, протяжённостью 7,5 км, с подземными реками и сталактитами. Здесь находится сталагмит "Игла Морского Бога" возрастом более 200 тысяч лет.

  • Гору Тяньмэньшань, знаменитую природной аркой "Небесные врата" и лестницей из 999 ступеней. К вершине ведёт самая длинная канатная дорога в мире (7,5 км).

Лучшее время для поездки

Парк прекрасен в любое время года. Весной и осенью — комфортная температура и мягкий климат. Летом горы окутывает туман, создавая мистическую атмосферу. Зимой на скалах появляется иней, превращая их в сказочный пейзаж, при этом поток туристов значительно меньше.

Уличная еда и рестораны

  • Jiefang Road Night Market — ночной рынок в центре города. Здесь подают шашлычки, рыбу с перцем и клейкий рис в бамбуке.

  • Nimo Kitchen Restaurant — ресторан итальянской кухни в стиле лесного домика. Стейки, паста и вино в спокойной обстановке.

  • Hololi Japanese Cuisine — популярное место с суши и сашими, отличающееся большими порциями и демократичными ценами.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы
Фантастические пейзажи и чистый воздух Много туристов в высокий сезон
Хорошая транспортная доступность Местами слабый интернет
Доступные цены на еду и проживание Сложные маршруты для людей с ограниченной подвижностью
Культурные достопримечательности рядом Некоторые зоны закрываются при плохой погоде

Полезные советы путешественникам

  • берите с собой наличные — карты часто не принимаются;

  • установите местную SIM-карту — Wi-Fi в отелях может быть нестабильным;

  • на экскурсии возьмите перекус и воду — очереди в кафе бывают длинными;

  • обязательно наденьте удобную обувь и возьмите дождевик — погода непредсказуема;

  • планируйте не менее трёх дней, чтобы увидеть главные локации.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
